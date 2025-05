Sparks de pénurie de ceinture de sécurité Rappel de 6 000 Volkswagens

Les lois sur la ceinture de sécurité sont en vigueur aux États-Unis depuis des décennies, il peut donc être surprenant d’entendre qu’un grand constructeur automobile a fait une erreur en ce qui concerne eux. Mais c’est exactement ce qui s’est passé avec un récent rappel de Volkswagen. Près de 6 000 véhicules Volkswagen ont des problèmes de taille de siège qui rendent les véhicules dangereux, selon la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Lisez la suite pour savoir quelle est exactement l’erreur. Et si vous possédez l’un des véhicules affectés, vous découvrirez comment résoudre le problème.

Pourquoi Volkswagen se souvient-il de près de 6 000 véhicules?

Selon le dossier de la NHTSA, «le banc arrière de la troisième rangée est suffisamment large pour trois passagers» dans les véhicules rappelés, mais il «est conçu pour deux passagers et équipé de deux ceintures de sécurité».

C’est un problème car les ceintures de sécurité sont requises par la loi. Sans assez pour couvrir tous les occupants, les véhicules affectés «ne se conforment pas aux exigences de la norme fédérale de sécurité des véhicules à moteur 208,« Protection contre les accidents des occupants ».»

La NHTSA explique que c’est dangereux. Ils avertissent que «dans le cas où plus de deux passagers sont assis dans le siège arrière, il n’y aurait pas assez de ceinture de sécurité, augmentant le risque de blessure pendant un accident.» Les ceintures de sécurité sont nécessaires pour une raison. Ce n’est pas parce que vous pouvez installer trois personnes sur le siège arrière.

Quels véhicules Volkswagen ont ce problème de taille de siège?

Volkswagen dit que près de 6 000 de son identifiant 2025. Les véhicules Buzz ont ce problème. Volkswagen a déclaré qu’ils envoyaient des lettres de propriétaire fin juin 2025, alors gardez un œil sur votre boîte aux lettres. Et en attendant, absorbez de sièges à plus de deux personnes sur le banc arrière. Conduire sans porter de ceinture de sécurité est à la fois dangereux et illégal.

Quelle est la solution?

Volkswagen «Les concessionnaires installeront des garnitures pour régler la largeur des sièges arrière de troisième rangée, gratuitement.» Prenez rendez-vous dès que possible. Pour le bien de vos passagers, il est important que votre véhicule soit conforme à la norme fédérale de sécurité du véhicule à moteur susmentionné. Si vous avez d’autres questions, vous pouvez contacter le service client de Volkswagen au 1-800-893-5298. Clarifiez que vous posez des questions sur le numéro de rappel 72LC. Vous pouvez également atteindre la hotline de sécurité du véhicule NHTSA au 1-888-327-4236; Leur numéro pour ce rappel est de 25v269000.

