Gagner la loterie malchanceuse? Ford se souvient exactement de 3 voitures sur un défaut de batterie

Les propriétaires de Ford ont de mauvaises nouvelles avec lesquelles se débattre. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a publié un mémoire sur plusieurs véhicules Ford qui ont un problème de batterie. Ce rappel n’affecte jusqu’à présent qu’un petit nombre de véhicules, mais le problème à portée de main est assez dangereux. Faites votre diligence raisonnable pour vous assurer que votre véhicule ne fait pas partie de ceux qui ont ce problème de batterie afin de ne pas vous mettre, vos passagers ou autres conducteurs à risque sur la route.

Pourquoi Ford se souvient-il de véhicules cette fois?

Le dossier de la NHTSA explique que «les attaches qui sécurisent les barres de bus de la boîte de jonction à l’intérieur du pack de batterie haute tension n’ont peut-être pas été resserrées en toute sécurité, ce qui peut provoquer un arc électrique aux bus.» C’est un problème pour deux raisons: premièrement, «l’arc électrique augmente le risque d’un incendie». Deuxièmement, même si vous ne souffrez pas d’un incendie, « une perte de puissance de conduite peut se produire, ce qui peut augmenter le risque d’un accident. » Quoi qu’il en soit, votre véhicule présente un danger pour vous; Minimisez votre utilisation jusqu’à ce que le problème ait été corrigé.

Quels véhicules Ford ont ce problème de batterie?

Jusqu’à présent, Ford a identifié trois véhicules Lightning 2023 F-150 avec ce problème de batterie. L’entreprise enviendra des lettres de propriétaire à la mi-mai, alors gardez un œil sur votre boîte aux lettres au cas où vous seriez l’un des rares malchanceux d’avoir ce problème.

Si ce problème semble familier, c’est parce que c’est le cas. L’année dernière, Ford a rappelé plus de 200 2023 véhicules Lightning F-150 pour ce problème exactement de la batterie. Il s’avère que toutes ces réparations n’ont pas été effectuées correctement, d’où ce deuxième rappel. Si votre véhicule n’était pas l’un des 200 originaux qui ont été rappelés en février 2024, vous n’aurez probablement pas à vous soucier de ce rappel non plus.

Comment Ford va-t-il résoudre le problème?

Ford a déclaré que «les concessionnaires inspecteront et répareront les attaches de bus et remplaceront les composants endommagés si nécessaire, gratuitement.» Les batteries lâches ne sont pas avec qui jouer. Obtenez ce problème résolu le plus rapidement possible.

Si vous avez d’autres questions, vous pouvez contacter le service client FORD au 1-866-436-7332. Clarifiez que vous appelez au sujet du rappel numéro 24S11. Pour rappel, le Brief de la NHTSA note que «ce rappel élargit le numéro de rappel précédent 24V-144». Vous pouvez également contacter la hotline de sécurité du véhicule NHTSA au 888-327-4236; Leur nombre pour ce rappel est de 25v272000.

