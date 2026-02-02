Votre mini-réfrigérateur présente-t-il un risque d’incendie ? 630K rappelés pour défaut dangereux

Les vacances d’hiver sont terminées et de nombreux étudiants retournent dans leurs dortoirs, ce qui signifie souvent utiliser leur mini-réfrigérateur. Malheureusement, la Commission américaine de sécurité des produits de consommation (USCPSC) a récemment annoncé un rappel de mini-réfrigérateurs. Ce n’est pas le premier rappel de réfrigérateur en raison d’un risque d’incendie ; l’USCPSC rapporte que «Curtis International précédemment rappelé 634 000 mini-réfrigérateurs en juillet 2024.» À ce titre, il est important d’être prudent avec vos mini-réfrigérateurs même lorsqu’ils ne font pas l’objet d’un rappel.

Pourquoi ces réfrigérateurs sont-ils si dangereux ?

Selon le mémoire de l’USCPSC, « tLes composants électriques internes des mini-réfrigérateurs peuvent court-circuiter et enflammer le boîtier en plastique environnant, présentant ainsi des risques d’incendie et de brûlure. » Dès la publication du rappel, » Curtis International a reçu au moins six rapports faisant état de mini-réfrigérateurs modèle EFMIS121 prenant feu, avec des dommages matériels. » Si vous possédez un de ces réfrigérateurs, minimisez votre utilisation et soyez très prudent jusqu’à ce que vous l’ayez remplacé.

Quels réfrigérateurs présentent un risque d’incendie ?

Selon l’USCPSC, ce rappel comprend « unenviron 330 000…Mini-réfrigérateurs de marque Frigidaire, modèle EFMIS121, avec numéros de série limités. » Ce n’est pas le premier rappel de mini-réfrigérateur Curtis International en raison d’un risque d’incendie. Ce rappel est en fait une extension et c’est « en plus de certains mini-réfrigérateurs portant les numéros de modèle EFMIS129, EFMIS137, EFMIS149 et EFMIS175 qui ont été précédemment rappelé.» Tous ces mini-réfrigérateurs ont été vendus dans les magasins Target. Vérifiez votre numéro de modèle par rapport à la liste complète pour confirmer si vous êtes en danger ou non.

Existe-t-il une solution ?

Si vous possédez l’un des mini-réfrigérateurs en question, vous devez immédiatement cesser de l’utiliser. Débranchez-le et déplacez vos denrées périssables vers un autre réfrigérateur ou une autre glacière. Le Le site Web de rappel contient la liste complète des étapes que vous devrez suivre pour réclamer votre remboursement. Assurez-vous de tous les remplir afin de pouvoir obtenir votre remboursement dans les plus brefs délais.

Pour être éligible, vous «doit débrancher et couper le cordon d’alimentation et écrire « Rappel » à l’aide d’un marqueur permanent sur la porte avant de l’appareil. Une fois inscrit au rappel, vous «doit éliminer les mini-réfrigérateurs rappelés conformément aux réglementations locales et nationales. » Une fois que vous avez terminé toutes ces étapes, vous devriez pouvoir recevoir votre remboursement. Vous pourrez ensuite remplacer votre mini-réfrigérateur par un autre qui, espérons-le, ne brûlera pas votre dortoir ou votre maison.

Source

Curtis International étend le rappel des mini-réfrigérateurs de marque Frigidaire en raison de risques d’incendie et de brûlure, Commission américaine de sécurité des produits de consommation, 2026.