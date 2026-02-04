Le manoir Bel Air de l’animateur de télévision emblématique Johnny Carson est à vendre pour combien ?

S’il est vrai que les prix de l’immobilier en Californie en particulier sont souvent élevés et que les maisons de célébrités sont souvent hors de la fourchette de prix de l’acheteur moyen, cela peut néanmoins être un choc lorsque le prix est révélé. C’est le cas du manoir Johnny Carson. La liste Compass a récemment été mise en ligne et, même si la taille du terrain et la taille de la maison sont importantes, le prix demandé de près de 40 millions de dollars laisse encore perplexe. Mais si vous avez ce genre d’argent, ou si vous êtes simplement curieux de voir à quoi ressemble la maison de Carson aujourd’hui, c’est toujours amusant de parcourir les photos et les détails de l’annonce.

Quelles sont les spécifications du manoir Johnny Carson ?

40 millions de dollars, c’est beaucoup d’argent, alors qu’obtiendriez-vous exactement pour cette somme ? Selon l’annonce, le manoir Bel Air mesure un peu plus de 9 000 pieds carrés, comprend six chambres et 11 salles de bains et se trouve sur un terrain d’un acre et demi. Les photos de la propriété montrent un grand « terrain de stationnement » devant la maison, vous laissant suffisamment de place pour vous garer si vous souhaitez organiser des fêtes.

Quelles sont les caractéristiques remarquables du manoir ?

Un rapide coup d’œil aux photos de la liste montre que les terrains sont impeccablement entretenus et ressemblent plus à un complexe qu’aux cours dans lesquelles beaucoup d’entre nous jouaient quand ils étaient enfants. Il y a une photo époustouflante de l’une des salles de bains comprenant une baignoire, une grande vasque et une cheminée. Si vous recherchez un espace luxueux pour vous détendre après une longue journée, celui-ci fait certainement partie de la liste.

La liste Compass met également en évidence plusieurs fonctionnalités intéressantes, notamment :

deux grands garages

hauts plafonds

un sous-sol avec une cave à vin

un bar avec évier

portes escamotables dans toute la maison

une cuisine gastronomique

encastrés sur mesure et boiseries

vues étendues

une maison d’hôtes indépendante sur deux étages

une fontaine à plusieurs niveaux

un « piscine ovale signature «

« une terrasse

une cabane

un court de tennis qui est « soutenu de manière unique par son propre pavillon avec un coin salon couvert, une kitchenette et une salle d’eau dédiée.

De plus, la propriété est « ssécurisé par des portes privées et une cabine de sécurité dédiée.» Donc, si vous recherchez l’ambiance d’une communauté fermée mais limitée à votre propriété, vous êtes prêt. L’annonce se termine en décrivant cette propriété comme « un propriété de luxe véritablement emblématique nichée dans un environnement privé semblable à un parc dans l’un des endroits les plus convoités au monde.»

