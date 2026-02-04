La couleur de voiture américaine la plus populaire ne vous surprendra pas, mais la moins populaire pourrait

Que vous recherchiez une nouvelle voiture ou que vous remarquiez simplement les tendances sur la route, prêter attention aux couleurs des voitures aux États-Unis peut être un passe-temps intéressant. Edmunds a récemment publié un rapport détaillant les couleurs de voitures les plus et les moins populaires par État, ainsi que la liste des cinq meilleures couleurs nationales. Alors prenez vos paris maintenant et vérifiez si vous aviez raison.

Selon leur rapport, Edmunds a examiné les données de 2024. Leurs statistiques n’incluent pas chaque voiture ; au lieu de cela, « les véhicules inclus dans l’ensemble de données sont exclusivement des immatriculations au détail auprès de particuliers et n’incluent pas les ventes de location ou les immatriculations d’organismes gouvernementaux ».

Cela est probablement dû au fait que les individus peuvent être plus ouverts aux couleurs non standard et que l’ensemble de données aurait pu être trop fortement orienté vers les couleurs de base blanc, gris et noir qui ornent de nombreux véhicules de flotte. De plus, afin de limiter les tendances des couleurs à 2024 seulement, « seules les immatriculations de véhicules neufs ont été incluses ».

Couleurs de voitures les plus populaires aux États-Unis

Bricoleur familial, GETTY IMAGES

Dans l’ensemble, la couleur de voiture la plus populaire était le blanc, avec 25 % de toutes les nouvelles immatriculations individuelles indiquant cette couleur. Les autres couleurs les plus courantes étaient le noirà 22% ; gris, à 20 % ; l’argent, à 14 % ; et le bleu, complétant le top cinq, à 9%.

L’étude a également dévoilé la couleur la plus populaire par État, et là, elle est assez fortement orientée vers le blanc. 33 États ont indiqué que le blanc était la couleur de voiture la plus populaire dans l’ensemble. Hawaï était le seul État à déclarer que le gris était sa couleur numéro un. Et dans les 16 États restants, à Washington DC et à Porto Rico, le noir était le plus répandu.

Les quatre autres couleurs principales de chaque État sont pour la plupart restées fidèles aux principales couleurs nationales, à quelques exceptions près. Dans le cas des États suivants, le rouge figurait parmi les cinq couleurs principales plutôt que le bleu :

Alabama

Arkansas

Arizona

Indiana

Iowa

Kentucky

Minnesota

Mississippi

Missouri

Nebraska

Dakota du Nord

Oklahoma

Dakota du Sud

Tennessee

Utah

Virginie occidentale

Wyoming

Couleurs de voitures les moins populaires aux États-Unis

Bien sûr, les couleurs de voitures les plus populaires étaient peut-être un peu prévisibles, mais qu’en est-il des couleurs les moins populaires ? Encore une fois, il existe un consensus assez large à travers le pays. Dans la plupart des États, les couleurs les moins populaires étaient le marron, l’orange, le jaune, l’or et le violet. Mais dans quelques États, une ou deux autres couleurs ont bouleversé le classement.

Dans sept États, dont Washington, DC et Porto Rico, le vert était l’une des couleurs les moins populaires. Il est légèrement violet à Hawaï, au Nevada et au Tennessee. Dans le Dakota du Sud et le Wyoming, il a remplacé le jaune. Le Mississippi avait du vert au lieu du marron. Et dans l’Utah et à Washington, DC, le vert a remplacé l’or comme l’une des couleurs les moins populaires.

Porto Rico était globalement un peu aberrant. Quatre de ses couleurs les moins populaires correspondaient au reste des États-Unis : le vert, le marron, l’orange et le jaune. Mais la cinquième couleur la moins populaire, représentant 6 % des nouvelles inscriptions individuelles, était le rouge.

Source

Couleurs de voitures les plus populaires en Amérique, Edmunds.