Je suis un hôte Airbnb : évitez ce danger caché que la plupart des débutants ne connaissent pas

Je n’oublierai jamais ce matin. Je me suis réveillé, j’ai commencé à parcourir Facebook comme d’habitude et je me suis arrêté avec horreur lorsque j’ai vu une photo – ma propre propriété Airbnb, en flammes – avec des camions de pompiers et des premiers intervenants sur les lieux. Pire encore, l’incendie a négligé la propriété d’un voisin, un pasteur bien-aimé, et a menacé sa maison. Au moment où je suis arrivé, le feu était éteint, aucune structure n’avait brûlé et la maison du pasteur était sûre.

Quelques mois plus tard, j’ai reçu une lettre du Département des ressources naturelles de l’État de Washington m’infligeant une amende de 10 000 $ pour recouvrer les coûts liés à la lutte contre l’incendie. L’incendie s’est produit au début de mon mandat de superhôte Airbnb, qui a débuté en 2016 et a englobé plus de 500 réservations et une tonne d’avis cinq étoiles. À l’époque, j’ignorais le danger caché évitable qui se cachait sur ma propriété. Je soupçonne que la plupart des autres débutants ne savent pas comment éviter cette erreur coûteuse que je relie directement au foyer bon marché et dangereux que j’avais laissé dans une partie inappropriée de la propriété pour mes invités Airbnb. J’ai cru mes invités lorsqu’ils ont dit qu’ils avaient été prudents et minutieux lors de l’extinction de l’incendie. C’était simplement une tempête parfaite, avec le mauvais foyer au mauvais endroit.

Quand je dis « foyer », je veux dire en fait « anneau de feu », rien de plus qu’une fine feuille de métal galvanisé formée en cercle. Ce type de foyer, souvent utilisé en camping, permet au feu d’entrer en contact direct avec le sol, ce qui pose un problème particulier dans la forêt de pins ponderosa où se trouve Airbnb.