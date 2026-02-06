Je suis un hôte Airbnb : évitez ce danger caché que la plupart des débutants ne connaissent pas

Je n’oublierai jamais ce matin. Je me suis réveillé, j’ai commencé à parcourir Facebook comme d’habitude et je me suis arrêté avec horreur lorsque j’ai vu une photo – ma propre propriété Airbnb, en flammes – avec des camions de pompiers et des premiers intervenants sur les lieux. Pire encore, l’incendie a négligé la propriété d’un voisin, un pasteur bien-aimé, et a menacé sa maison. Au moment où je suis arrivé, le feu était éteint, aucune structure n’avait brûlé et la maison du pasteur était sûre.
Quelques mois plus tard, j’ai reçu une lettre du Département des ressources naturelles de l’État de Washington m’infligeant une amende de 10 000 $ pour recouvrer les coûts liés à la lutte contre l’incendie. L’incendie s’est produit au début de mon mandat de superhôte Airbnb, qui a débuté en 2016 et a englobé plus de 500 réservations et une tonne d’avis cinq étoiles. À l’époque, j’ignorais le danger caché évitable qui se cachait sur ma propriété. Je soupçonne que la plupart des autres débutants ne savent pas comment éviter cette erreur coûteuse que je relie directement au foyer bon marché et dangereux que j’avais laissé dans une partie inappropriée de la propriété pour mes invités Airbnb. J’ai cru mes invités lorsqu’ils ont dit qu’ils avaient été prudents et minutieux lors de l’extinction de l’incendie. C’était simplement une tempête parfaite, avec le mauvais foyer au mauvais endroit.
Quand je dis « foyer », je veux dire en fait « anneau de feu », rien de plus qu’une fine feuille de métal galvanisé formée en cercle. Ce type de foyer, souvent utilisé en camping, permet au feu d’entrer en contact direct avec le sol, ce qui pose un problème particulier dans la forêt de pins ponderosa où se trouve Airbnb.
Choisissez un foyer sécuritaire
Un foyer vaut généralement la peine d’être acheté si vous possédez une propriété Airbnb. Ils sont devenus un équipement presque standard dans les immeubles de location ces dernières années, mais un simple foyer est un mauvais choix pour plusieurs raisons. En plus de ne pas avoir de pièce inférieure, il ne permet pas de contrôler les braises volantes, et certains anneaux de feu ont des découpes décoratives sur les côtés qui ne contiennent pas correctement le feu.
L’absence de barrière entre le feu et le sol était le plus gros problème de l’anneau de feu dans mon cas. L’incendie ne s’est déclaré que trois jours après le départ des invités, ce qui signifie qu’une petite étincelle a probablement couvé et s’est propagée pendant des jours à travers de profondes couches d’aiguilles de pin sous la surface du sol.
J’ai remplacé mon anneau de feu par un brasero de type bol, conçu avec un fond et des pieds, pour le maintenir hors du sol. Même un foyer avec une base doit être placé sur un support ininflammable en pierre, en brique ou en métal. Un pare-étincelles – un couvercle grillagé qui aide à empêcher les étincelles de sortir du foyer – était une autre caractéristique améliorée de mon foyer de remplacement.
Placez votre foyer dans un endroit sûr
Le placement est essentiel. Vous voudrez garder votre foyer à au moins 20 à 25 pieds de toute structure et éviter les sols forestiers chargés d’aiguilles de pin. Choisissez un endroit qui ne présente pas trop de vent ou qui dispose d’un brise-vent naturel. Les foyers permanents intégrés peuvent être construits en toute sécurité, mais sachez que placer l’unité à proximité d’arbres, de structures ou de fils électriques est une erreur de placement du foyer.
Un coup d’œil sur le forum communautaire des hôtes d’Airbnb révèle que je ne suis pas le seul hôte à avoir eu un incendie provoqué par un foyer. Tout en notant à quel point les invités les aiment, les membres du forum expriment une grande appréhension quant à l’opportunité d’offrir un foyer et partagent de nombreuses raisons de ne pas le faire : responsabilité, erreur de l’utilisateur, manque de supervision, question de savoir qui fournit le bois de chauffage, tendance des foyers à être accompagnés de fêtes, et plus encore. Un hôte a fait une suggestion que j’aurais aimé voir avant l’incendie : attendez d’avoir vraiment appris les ficelles de l’hébergement avant d’ajouter un foyer. Que vous souhaitiez transformer votre maison en location de vacances avec un foyer ou en envisager un pour votre propre maison, assurez-vous de disposer d’un foyer sûr dans un endroit sûr. Ne soyez pas comme moi et laissez votre frugalité se transformer en une erreur de 10 000 $.