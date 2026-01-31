Les propriétaires sur Reddit partagent des problèmes manqués lors des inspections de la maison : soyez averti

Après l’achat d’une maison, l’une des plus grandes inquiétudes est de découvrir un défaut majeur pouvant entraîner des réparations coûteuses et une réduction de la valeur de revente de la maison. Bien que tenter de déceler ces vices cachés en engageant un inspecteur en bâtiment soit une chose à faire avant de fermer une maison, ces professionnels peuvent parfois passer à côté de choses.
Malheureusement, tous les États américains ou provinces canadiennes n’exigent pas de licences et de formation pour les inspecteurs en bâtiment. Par conséquent, ils peuvent commettre des erreurs ou manquer des problèmes. La star de HGTV, Mike Holmes, se concentre souvent sur la réparation des maisons présentant des problèmes que les inspecteurs ont manqués. Les inspecteurs en bâtiment peuvent ne pas remarquer des problèmes cachés derrière les meubles ou pour lesquels ils n’ont pas la formation nécessaire, comme des problèmes d’installation électrique ou de plomberie.
Si vous n’êtes pas sûr que regarder l’émission télévisée de Mike Holmes vous aidera à comprendre les types d’erreurs courantes que les inspecteurs en bâtiment pourraient commettre dans votre situation, peut-être que des informations constituées d’exemples réels pourraient être plus utiles. Les utilisateurs de Reddit ont répertorié les problèmes les plus courants manqués par leurs inspecteurs en bâtiment, entraînant souvent des réparations coûteuses. En comprenant les problèmes courants que ces professionnels peuvent manquer, vous aurez une meilleure idée des questions les plus importantes à poser à un inspecteur en bâtiment pour vous protéger et protéger votre investissement dans une maison. Certains des problèmes les plus courants répertoriés par les utilisateurs de Reddit incluent un mauvais drainage de l’eau autour de la maison, des problèmes cachés d’eau et de plomberie et des violations du code du bâtiment.
Les inspecteurs en bâtiment négligent souvent les problèmes d’eau, disent les utilisateurs de Reddit
Selon les utilisateurs de Reddit, le problème de loin le plus souvent négligé par les inspecteurs en bâtiment concerne les dégâts d’eau et les problèmes. Ne pas comprendre comment l’eau s’écoule sur le toit ou sur la propriété après la pluie était un problème courant. Un utilisateur de Reddit a partagé qu’un mauvais drainage avait entraîné des inondations dans le sous-sol à deux reprises au cours de la première année d’occupation, mais l’inspecteur en bâtiment n’avait pas prévu ces problèmes. Ce professionnel aurait dû rechercher des signes d’accumulation d’eau près des fondations et tester les gouttières et les descentes pluviales.
Certains inspecteurs en bâtiment pourraient ne pas remarquer des problèmes avec le toit qui pourraient entraîner des fuites dans la maison. Ils doivent spécifiquement examiner l’intérieur du grenier ou les plafonds pour déceler les dégâts d’eau causés par une fuite du toit. « Dans notre maison la plus récente, (l’inspecteur) ne nous a jamais dit que le toit devait être remplacé », a écrit un utilisateur de Reddit, même si le toit s’est avéré avoir 25 ans. Un toit en bardeaux dure généralement de 15 à 30 ans, et les inspecteurs en bâtiment devraient être en mesure de faire une estimation précise de l’âge d’un toit.
Un utilisateur de Reddit a partagé que l’inspecteur en bâtiment avait manqué un tuyau d’égout en fonte effondré dans la cour, obligeant les plombiers à installer une nouvelle conduite à travers la cour et les fondations du sous-sol. Les inspecteurs en bâtiment testent ou examinent rarement la conduite de plomberie dans le cadre d’une inspection de base, mais vous pouvez demander un test distinct de la conduite d’égout. (Il n’est pas clair dans la publication si l’utilisateur de Reddit a demandé à ce que le test séparé soit effectué.)
Les inspecteurs en bâtiment ne détectent pas toujours les violations du code du bâtiment
De nombreux types de rénovations domiciliaires nécessitent l’obtention de permis et le respect des codes du bâtiment, mais cela ne signifie pas que l’ancien propriétaire a suivi les règles. Malheureusement, les inspecteurs en bâtiment risquent de ne pas déceler ce genre de problèmes. Ils se concentrent sur toutes les parties de la maison qui créent un danger ou augmentent le risque de réparations majeures à l’avenir. Ils ne recherchent pas nécessairement les violations du code du bâtiment, même s’ils peuvent en détecter s’ils remarquent un danger associé.
Un utilisateur de Reddit a déclaré qu’un vendeur avait menti au sujet d’effectuer des rénovations avec les permis appropriés, et que l’inspecteur en bâtiment n’avait pas trouvé le problème. Ces problèmes comprenaient le fait de ne pas utiliser les prises AFCI dans la cuisine et de ne pas ajouter de support au sous-sol où les escaliers ont été supprimés. Un autre utilisateur de Reddit a trouvé un mauvais câblage en aluminium derrière une prise que l’inspecteur a manqué. J’ai « dû recâbler tout l’endroit ; c’était pour le mieux », a écrit l’utilisateur de Reddit. Les inspecteurs en bâtiment n’ouvriront pas les murs pour inspecter le câblage, mais ils devraient quand même détecter les problèmes de câblage en aluminium en inspectant le panneau électrique principal et en voyant les brins d’aluminium. Le câblage en aluminium peut provoquer des incendies dans les maisons car il se dilate davantage sous l’effet de la chaleur que le cuivre, ce qui provoque le desserrage des connexions.
Même si des erreurs sont possibles et que la National Association of Realtors (NAR) a estimé fin 2025 que 21 % des acheteurs ont renoncé à l’inspection pour accélérer le processus de clôture, vous ne devriez pas ignorer le processus d’inspection. Vous augmenterez votre risque de devoir faire face à des réparations coûteuses à l’avenir. Vous feriez probablement mieux d’assister à l’inspection et de poser des questions.