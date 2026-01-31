Les propriétaires sur Reddit partagent des problèmes manqués lors des inspections de la maison : soyez averti

Après l’achat d’une maison, l’une des plus grandes inquiétudes est de découvrir un défaut majeur pouvant entraîner des réparations coûteuses et une réduction de la valeur de revente de la maison. Bien que tenter de déceler ces vices cachés en engageant un inspecteur en bâtiment soit une chose à faire avant de fermer une maison, ces professionnels peuvent parfois passer à côté de choses.

Malheureusement, tous les États américains ou provinces canadiennes n’exigent pas de licences et de formation pour les inspecteurs en bâtiment. Par conséquent, ils peuvent commettre des erreurs ou manquer des problèmes. La star de HGTV, Mike Holmes, se concentre souvent sur la réparation des maisons présentant des problèmes que les inspecteurs ont manqués. Les inspecteurs en bâtiment peuvent ne pas remarquer des problèmes cachés derrière les meubles ou pour lesquels ils n’ont pas la formation nécessaire, comme des problèmes d’installation électrique ou de plomberie.

Si vous n’êtes pas sûr que regarder l’émission télévisée de Mike Holmes vous aidera à comprendre les types d’erreurs courantes que les inspecteurs en bâtiment pourraient commettre dans votre situation, peut-être que des informations constituées d’exemples réels pourraient être plus utiles. Les utilisateurs de Reddit ont répertorié les problèmes les plus courants manqués par leurs inspecteurs en bâtiment, entraînant souvent des réparations coûteuses. En comprenant les problèmes courants que ces professionnels peuvent manquer, vous aurez une meilleure idée des questions les plus importantes à poser à un inspecteur en bâtiment pour vous protéger et protéger votre investissement dans une maison. Certains des problèmes les plus courants répertoriés par les utilisateurs de Reddit incluent un mauvais drainage de l’eau autour de la maison, des problèmes cachés d’eau et de plomberie et des violations du code du bâtiment.