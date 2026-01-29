Ce que Mike Holmes de HGTV recherche lors d’une inspection de maison

Chaque propriétaire sait que l’une des étapes à suivre pour acheter une maison est et devrait toujours inclure une inspection par un inspecteur réputé. Il y a également des avantages à faire inspecter votre maison avant la vente lorsque vous vendez votre maison. Mais ce que beaucoup de propriétaires ne savent pas toujours, c’est ce que recherchent les inspecteurs.

C’est là que les conseils de Mike Holmes de HGTV peuvent s’avérer utiles. En tant que l’une des personnalités les plus connues dans le monde de l’inspection, Holmes insiste sur quelques éléments spécifiques pour réussir une inspection de maison. Même si nous pouvons penser qu’une inspection implique de déplacer des éléments pour rechercher des problèmes plus profonds, des défauts esthétiques ou même des problèmes de parasites, ce n’est pas toujours le cas. Les inspections de maisons couvrent généralement les éléments de base comme la structure, l’électricité et la plomberie. Et ils ne sont pas obligés d’examiner des problèmes plus profonds, de déplacer des meubles ou de faire des choses comme retirer des panneaux pour rechercher des dommages ou de la moisissure.

Sur son site Web, Holmes explique également qu’il est important que les propriétaires posent des questions à leur inspecteur afin de mieux comprendre le processus et savoir à quoi s’attendre. Vous devez être conscient de ce qui est couvert par votre inspecteur. Sont-ils agréés et assurés ? Depuis combien de temps est-il inspecteur en bâtiment ? Peut-on être présent lors de l’inspection ? La connaissance du processus d’inspection de la maison peut non seulement vous faire économiser de l’argent sur les réparations futures, mais elle peut également être vitale pour votre sécurité et celle de votre famille. Dans cet esprit, voici les éléments à surveiller lors de l’inspection de votre maison, en fonction des normes supérieures à la moyenne de Holmes.