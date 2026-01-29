Ce que Mike Holmes de HGTV recherche lors d’une inspection de maison

Chaque propriétaire sait que l’une des étapes à suivre pour acheter une maison est et devrait toujours inclure une inspection par un inspecteur réputé. Il y a également des avantages à faire inspecter votre maison avant la vente lorsque vous vendez votre maison. Mais ce que beaucoup de propriétaires ne savent pas toujours, c’est ce que recherchent les inspecteurs.
C’est là que les conseils de Mike Holmes de HGTV peuvent s’avérer utiles. En tant que l’une des personnalités les plus connues dans le monde de l’inspection, Holmes insiste sur quelques éléments spécifiques pour réussir une inspection de maison. Même si nous pouvons penser qu’une inspection implique de déplacer des éléments pour rechercher des problèmes plus profonds, des défauts esthétiques ou même des problèmes de parasites, ce n’est pas toujours le cas. Les inspections de maisons couvrent généralement les éléments de base comme la structure, l’électricité et la plomberie. Et ils ne sont pas obligés d’examiner des problèmes plus profonds, de déplacer des meubles ou de faire des choses comme retirer des panneaux pour rechercher des dommages ou de la moisissure.
Sur son site Web, Holmes explique également qu’il est important que les propriétaires posent des questions à leur inspecteur afin de mieux comprendre le processus et savoir à quoi s’attendre. Vous devez être conscient de ce qui est couvert par votre inspecteur. Sont-ils agréés et assurés ? Depuis combien de temps est-il inspecteur en bâtiment ? Peut-on être présent lors de l’inspection ? La connaissance du processus d’inspection de la maison peut non seulement vous faire économiser de l’argent sur les réparations futures, mais elle peut également être vitale pour votre sécurité et celle de votre famille. Dans cet esprit, voici les éléments à surveiller lors de l’inspection de votre maison, en fonction des normes supérieures à la moyenne de Holmes.
Holmes ne néglige pas l’évidence
La première chose qui devrait toujours faire partie du processus d’inspection d’une maison est de rechercher tout signe évident de problèmes potentiels. Certaines choses qu’un bon inspecteur pourrait surveiller lors d’une inspection sont les taches d’eau sur les plafonds ou les planchers, les fissures des marches d’escalier dans les fondations, un toit affaissé, des bardeaux manquants ou endommagés et un câblage exposé ou endommagé, pour n’en nommer que quelques-uns. Des choses étranges qui ressortent vraiment peuvent être le signe de problèmes plus graves.
Il sait que des problèmes électriques peuvent survenir dans les nouvelles constructions
Holmes inspecte tout problème lié au système électrique d’une maison, quel que soit son âge. On s’attend à ce que de nombreuses maisons plus anciennes aient un câblage ou des systèmes électriques obsolètes qui doivent être réparés ou remplacés. Mais parfois, les nouvelles constructions peuvent également rencontrer des problèmes électriques. Un inspecteur peut rechercher un câblage obsolète, des circuits surchargés, une installation incorrecte, un nombre insuffisant de GFCI ou de l’eau à proximité des systèmes électriques. Les problèmes électriques peuvent constituer des risques d’incendie extrêmement dangereux, il est donc important de ne pas les négliger.
Holmes met en évidence des problèmes de plomberie courants
Sur le site Web de Holmes, il est indiqué que lors d’une inspection, les problèmes de plomberie sont souvent l’une des préoccupations les plus courantes rencontrées par son équipe. L’inspection de la plomberie peut inclure tout signe de fuite, de tuyaux corrodés, de pression d’eau, de systèmes de drainage septiques ou d’égouts et du chauffe-eau. S’il y a des problèmes de plomberie, cela peut provoquer des dommages structurels, de la moisissure et des réparations coûteuses.
Le CVC doit être minutieusement inspecté
Comme pour de nombreux systèmes d’une maison, un inspecteur en bâtiment typique ne recherche que les problèmes de sécurité, si le système fonctionne correctement, ainsi que les fuites ou les dommages visibles. Holmes déclare sur son site Web : « Nous vérifions les problèmes tels que des filtres obstrués, une mauvaise isolation autour des conduits ou des signes indiquant que votre fournaise ou votre climatiseur approche la fin de sa durée de vie. » Si vous pensez qu’il pourrait y avoir des problèmes plus graves avec votre système CVC, vous pouvez contacter un spécialiste pour effectuer une inspection plus approfondie du système.
Holmes examine les moindres détails de la structure et des fondations d’une maison
De manière générale, les défauts de structure ou de fondation sont généralement repérés lors de la recherche de « problèmes potentiels évidents ». Mais il existe des signes plus subtils qui peuvent indiquer des dommages ou une usure aux fondations ou aux structures. Les maisons plus anciennes qui présentent des courants d’air sont un signe important de changement ou d’affaissement des fondations. Des portes ou des fenêtres qui ne ferment pas correctement peuvent également être le signe de problèmes structurels. Holmes recherche bon nombre de ces problèmes lors de l’inspection d’une maison, alors qu’un inspecteur traditionnel ne recherche que des signes visibles de problèmes.
Les problèmes sur le toit peuvent passer inaperçus lors des inspections régulières
Bien que le toit soit généralement considéré comme faisant partie de la structure, il peut également présenter des problèmes qui ne peuvent pas être considérés comme des indicateurs de problèmes structurels. Une inspection normale couvrira l’observation des tuiles et des bardeaux, de l’affaissement ou des signes de vieillissement, des descentes pluviales et des gouttières, des évents, des cheminées et des lucarnes. Mais parfois, l’inspecteur ne se rend pas physiquement sur le toit pour une vérification approfondie, ce qui fait que des problèmes peuvent passer inaperçus. Le site Web de Holmes indique qu’il est important de faire appel à un professionnel qualifié pour inspecter votre toit.
La perte de chaleur ou l’intrusion d’humidité peuvent ne pas être détectées par certains inspecteurs
La perte de chaleur et l’intrusion d’humidité sont généralement le signe de quelque chose de plus grave. Une perte de chaleur peut se produire autour des fenêtres et des portes en raison de problèmes de fondation, de dommages ou de vieillissement, ou d’une mauvaise isolation. L’intrusion d’humidité peut indiquer des problèmes de plomberie, des défauts de CVC, une mauvaise évacuation autour de la maison, des fuites sur le toit et des problèmes de fondations. Holmes recommande l’imagerie thermique pour ces problèmes afin de détecter les problèmes cachés qu’une inspection régulière pourrait ne pas détecter.
Holmes fait un effort supplémentaire en inspectant les appareils électroménagers
Lors d’une inspection régulière de la maison, l’inspecteur peut allumer et éteindre les appareils électroménagers simplement pour s’assurer qu’ils sont allumés et fonctionnent. Une inspection plus approfondie vérifiera les fuites, les éventuels problèmes électriques, les joints et d’autres éléments qui pourraient ne pas apparaître lors d’une simple vérification. Si les appareils électroménagers sont inclus dans la vente de la maison, il est important de s’assurer qu’ils fonctionnent correctement et qu’ils ne présentent aucun problème caché.
Un inspecteur minutieux vous alertera de tout travail non autorisé potentiel
Enfin, quelque chose que Holmes mentionne dans de nombreux épisodes de ses émissions est le travail non autorisé. Même si un inspecteur en bâtiment ne vérifie pas toujours de manière proactive les dossiers pour savoir si les propriétaires ont reçu des permis de travail ou de réparation, il est formé pour rechercher tout signe de travaux effectués à la maison. Un bon inspecteur en bâtiment vous fera savoir s’il voit des signes de réparations ou de rénovations effectuées sur la maison et vous conseillera de vérifier si des permis ont été obtenus ou non pour les travaux.