Votre maison est-elle trop humide pour vos plantes?

Avec le printemps sur nous, c’est le moment idéal pour s’occuper d’un jardin ou même ajouter de nouvelles plantes d’intérieur à votre collection (ou en démarrer une). Ils peuvent aider à donner vie à un espace, à améliorer la qualité de l’air et à aider à soulager le stress. Que vous cherchiez à introduire une autre plante de serpent ou une plante de jade, il est important de vous assurer que votre maison est propice à faire prospérer vos plantes, et un aspect important à considérer est la température. Cela dit, vous vous demandez peut-être: «Ma maison est-elle trop humide pour les plantes?» C’est une question valable pour les jardiniers novices et expérimentés, et nous avons un aperçu qui aidera à répondre à cette question.

À l’avance, nous parlons avec des experts en plantes et en botanique de la façon dont l’humidité affecte les plantes et ce que vous pouvez faire pour vous assurer que vos plantes restent en vie et en bonne santé en ce moment et à l’avenir.

Comment l’humidité affecte-t-elle les plantes?

L’humidité est essentielle pour aider vos plantes à prospérer car elle affecte la façon dont elles respirent, boivent et absorbent les nutriments. «Trop d’humidité peut entraîner une pourriture des racines, des moisissures ou des plantes malheureuses, tout en ne les laissant pas soif et stressés», explique Stephanie Elhayani, fondatrice et chef des floraux de Seed Floral.

Personne ne veut des plantes malheureuses et prendre soin des niveaux d’humidité dans votre maison est une façon de les aider à prospérer.

«Lorsqu’il y a une humidité élevée, les plantes prennent moins d’eau dans les racines car il y a moins d’eau perdue dans les pores», explique Melvin Cubian, expert en jardinage et botaniste de Plantin App. «En revanche, la faible humidité tire plus d’eau des feuilles et lorsque les racines ne peuvent pas reconstituer la perte d’eau, il en résulte un brunissement.»

Combien d’humidité est trop d’humidité pour les plantes?

Le niveau d’humidité idéal pour les plantes variera en fonction du type de plante. «La plupart des plantes aiment 40 à 60% d’humidité», explique Elhayani. «Au-dessus de 70 à 80%, vous risquez des problèmes de moisissure et de champignons, à l’exception des beautés tropicales comme les fougères et les orchidées – ils l’adorent torride.»

Par exemple, des plantes comme le marbre Pothos, Majesté Palm, Dracaena Lemon Line et Calathea Plantes prospèrent tous le meilleur dans les environnements avec des niveaux d’humidité entre 40 et 60%.

Selon Cubian, pour maintenir l’équilibre entre l’humidité et un apport en eau sain dans les racines, une ventilation appropriée est recommandée. «Cela peut être réalisé en observant un espacement des plantes approprié et en élagant les feuilles mortes et les branches redondantes», a-t-il déclaré à Family Handyman.

Comment savoir si ma maison est trop humide pour les plantes?

Chayantorn Tongmorn / Getty Images

Il existe plusieurs façons de savoir si votre maison est trop humide pour les plantes que vous voudrez garder un œil sur.

Tout d’abord, les feuilles de votre plante peuvent vous en dire beaucoup sur sa santé globale et son bien-être. «S’ils montrent des signes de maladie fongique comme une tache de feuille ou une moisissure, cela signifie probablement qu’il y a trop d’humidité», explique Teri Valenzuela, directrice des sciences naturelles à dimanche.

Mis à part l’apparence de la plante, vous pourrez probablement le ressentir et le voir dans votre maison. «Si une odeur inhabituelle est accompagnée d’une sensation d’air collante ou humide, il est probable que votre maison soit trop humide pour les plantes», explique Cubian.

Selon Elhayani.

Comment rendre ma maison moins humide pour les plantes

Heureusement, il existe des moyens de rendre votre maison moins humide pour les plantes si vous pensez que l’humidité est un problème.

Tout d’abord, et surtout, vous voulez vous assurer que votre maison a une ventilation appropriée et adéquate. «Cerser une fenêtre ou faire fonctionner un ventilateur régulier ou d’échappement dans des pièces humides peut aider à faire fonctionner le flux d’air», explique Valenzuela. «De plus, investir dans un déshumidificateur économe en énergie peut être utile pour tirer de l’humidité supplémentaire de l’air, en particulier dans les climats humides.»

Parallèlement à une meilleure ventilation, vous voudrez vous assurer que vos plantes sont placées à une quantité décente. Il est important de leur donner une respiration, en particulier autour des feuilles et des tiges, selon Cubian.

Si vous avez toujours du mal à obtenir les niveaux d’humidité juste, vous pouvez également envisager d’investir dans un hygromètre qui mesure la teneur en humidité ou l’humidité dans un espace. C’est un moyen plus facile d’obtenir une meilleure lecture sur les niveaux d’humidité afin que vous puissiez essayer d’ajuster votre environnement et vos plantes en conséquence.

