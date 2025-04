Birch Natural Mattress Review: Nous l’avons essayé pendant un mois, et voici ce qui s’est passé

Helix, l’une des marques de matelas les plus récompensées sur Internet, a lancé une gamme de matelas écologiques il y a quelques années à peine. Birch by Helix Sleep utilise des matériaux naturels et organiques comme la laine, le latex et le coton pour construire des matelas à main moyen, qui sont parfaits pour le soulagement de la pression. Les matelas en bouleau sont fabriqués à la main à Phoenix, en Arizona et ils sont certifiés Greenguard Gold, vous pouvez donc avoir confiance que le matelas Birch sur lequel sur lequel vous vous posez la tête est est rendu de manière responsable et avec soin.

Après avoir lu d’innombrables critiques de consommateurs délirant sur les matelas Birch, nous savions que nous devions faire des tests de nos propres. Nous avons donc envoyé le matelas Natural Birch à Richard Glenn, qui a testé le matelas tous les soirs pendant un mois. Voici ses pensées honnêtes et non filtrées sur le matelas.

Famille à brise

Famille à brise Nous l’avons essayé Matelas naturel de bouleau Fabriqué avec des matériaux de qualité et construit pour durer, ce matelas hybride est une excellente option non toxique.

Qu’est-ce que le matelas naturel de bouleau?

Le matelas naturel de bouleau est un matelas hybride composé de matériaux naturels et organiques. Son design hybride signifie qu’il a des couches moelleuses de laine, de coton et de latex pour le confort et les bobines de soutien en dessous. Un matelas hybride est idéal pour divers dormeurs et des positions de sommeil, y compris les traverses latérales, car elle combine le meilleur d’un matelas doux et ferme. Cette construction hybride réalise également une atmosphère d’offre moyenne pour les personnes qui aiment un matelas au milieu de la route en termes de fermeté.

Les matelas de bouleau passent des tests rigoureux pour atteindre les normes les plus élevées pour les produits naturels et biologiques. Le matelas Natural Birch est Greenguard Gold, GOTS, Eco-institute et Fair Trade certifié. Les partenaires de Birch adhèrent également à des pratiques éthiques strictes et procurent de manière responsable toutes les composantes organiques et naturelles.

Birch Natural Mattress Product Caractéristiques

Famille à brise

Couches de refroidissement

Le matelas à six couches est surmonté d’une couche de coton biologique respirant, qui évoque l’humidité et favorise le flux d’air. Sous le coton se trouvent la laine biologique absorbante et le latex respirant, favorisant davantage une nuit fraîche de sommeil.

Soulagement de la pression

Avec une sensation de milieu d’offre, grâce à ses bobines de soutien et ses couches de matériaux naturels et respirants, il s’agit d’un matelas optimal pour les dormeurs latéraux, du dos et de l’estomac. Le matelas est fabriqué avec des matériaux naturels hypoallergéniques premium, comme la sève des arbres en caoutchouc, pour créer le bon soulagement de la pression et le contour pour votre corps.

Sensation de soutien

La base du matelas naturel de bouleau a jusqu’à 1 000 bobines enveloppées individuellement. Ces bobines fournissent un soutien renforcé sous vos hanches et bercent votre corps tout en aidant à aligner votre colonne vertébrale. Le matelas est également renforcé dans le sens de la longueur pour fournir un support de bord.

Configuration sans tracas

Lorsque vous commandez un matelas Birch, l’équipe de livraison déballera votre nouveau lit et l’installera à votre emplacement souhaité. Ils retireront également votre ancien matelas et élimineront l’emballage. De cette façon, vous n’avez pas à vous soucier de transporter par vous-même un matelas lourd ou de vous débarrasser de votre ancien avant la livraison.

Comment nous l’avons testé

Voici nos pensées honnêtes après un mois complet de tests de sommeil sur le matelas naturel Birch.

Livraison et configuration

Notre testeur de produit, Richard Glenn, n’a pas opté pour le service de livraison et de configuration à domicile. Au lieu de cela, il a renversé le matelas en boîte fin sur un escalier vers sa chambre. De là, il pouvait le déballer et couper le plastique. «C’était très bien enveloppé. J’ai utilisé de petits ciseaux pour couper le plastique extérieur», explique Richard. « C’était un peu difficile à passer, mais je ne voulais pas utiliser un coupeur de boîte de peur de nuire au matelas. »

Le matelas a pris 48 heures pour se développer et se sentir assez ferme pour dormir, ce que vous voudrez peut-être considérer si vous avez retiré votre lit actuel pour une mise à niveau du matelas naturel de bouleau. «J’ai dormi dessus avant qu’il ne soit complètement gonflé, et cela semblait spongieux», explique Richard. «24 heures plus tard, il est venu à toute sa fermeté et s’est senti beaucoup plus favorable.»

Le matelas a mis environ trois heures pour se déplacer d’une boîte au lit, un clandestinement et une configuration. Deux oreillers ont également été inclus dans la boîte. De manière impressionnante, il n’y avait pas d’odeur chimique ni de gazouillis lors de l’ouverture.

Famille à brise

Une chose que Richard a notée sur la livraison était que les trous de la main dans la boîte sont arrivés endommagés, ce qui rend la boîte difficile à soulever. «C’est pourquoi j’ai dû le retourner dans les escaliers», explique Richard. «Je recommande que une deuxième personne vous aide à soulever la boîte si vous vous retirez du service à domicile. La marque pourrait supporter de renforcer les poignées dans la boîte.»

Expérience de sommeil

Sur son ancien matelas en mousse à mémoire, Richard se réveillait régulièrement avec une douleur à la hanche. Cependant, après avoir dormi sur le nouveau matelas naturel Birch, Richard n’a pas été dérangé par des douleurs articulaires comme il l’était auparavant. «Ce n’est pas un remède, mais c’est assez bien pour que je ne pense même pas à me réveiller mal», dit-il. «Quand je dors sur mon dos, je n’ai pas de maux de dos en raison du soutien du matelas.»

Quand est venu le temps de tester les caractéristiques de refroidissement du matelas, Richard dit qu’il est resté cool et ne reflétait pas la chaleur à son corps comme son ancien matelas tempur-pédic.

«La fermeté moyenne est un grand équilibre entre le soutien et le confort», explique Richard. « Fait intéressant, le matelas se sent beaucoup plus doux lorsqu’il est assis droit, mais allongé avec votre poids corporel distribué, il se sent beaucoup plus ferme. Je recommanderais le matelas naturel de bouleau à toute personne souffrant de douleurs articulaires. Il a le soutien d’un lit de printemps sans sacrifier le confort », explique Richard. « Si vous avez dormi sur la mousse à mémoire de mémoire et que vous vous réveillez en sueur, ce matelas (fait sans mousse à mémoire) vaut la peine d’essayer. »

Vous cherchez des alternatives? Nous avons testé neuf autres options pour trouver le meilleur matelas d’une boîte.

Pros

Bien construit; Nous nous attendons à ce que cela dure pendant de nombreuses années après le test

Design hybride avec des bobines et des couches de confort (pas de mousse à mémoire)

Bon pour les dormeurs chauds et ceux souffrant de douleurs articulaires

Idéal pour le dos, l’estomac et les traverses latérales

Livraison sans tracas

Matériaux non toxiques, organiques et naturels

Propriétés de refroidissement

Inconvénients

Le bord inférieur manque de support

Les oreillers sont minces et fragiles

Contient le latex, il ne convient donc pas à ceux qui souffrent d’allergies au latex

Ce que les autres critiques avaient à dire

Le matelas Natural Birch a recueilli plus de 5 000 avis sur le site de Birch et une cote de 4,5 étoiles. Les acheteurs adorent la fermeté moyenne et la qualité globale du matelas. Les plaintes ont souvent à voir avec la qualité des oreillers, le temps d’attente pour l’inflation et le service client. Quelques critiques notent que le matelas semble fonctionner du côté plus petit par rapport aux matelas de taille standard.

Comparaison des matelas naturels de bouleau

Birch vend deux matelas naturels, le matelas naturel de bouleau et le matelas naturel Birch Luxe. Le premier est le matelas respirant le plus populaire de la marque, et le second est une version améliorée. Le matelas naturel luxueux a des couches supplémentaires de confort et de berceau, mais offre la même sensation de milieu d’offre.

Verdict final

Famille à brise

Si vous recherchez un matelas non toxique fait avec des matériaux biologiques certifiés, le matelas naturel Birch est difficile à battre. Non seulement la construction de qualité, la construction à la main de manière éthique et durable, mais la conception hybride du matelas convient à la plupart des types de dormeurs. Sa sensation de moyenne-entreprise est un excellent sol moyen pour ceux qui recherchent le confort et le soutien. Nous apprécions également que le matelas naturel Birch soit fabriqué sans mousse à mémoire de mémoire si vous recherchez une alternative au matelas en boîte en mousse à mémoire standard.

Où acheter le matelas naturel de bouleau

Famille à brise

Famille à brise Nous l’avons essayé Matelas naturel de bouleau Ce matelas hybride est idéal pour de nombreux types de dormeurs. Notre testeur a constaté que cela pouvait également aider à bannir la douleur!

Vous pouvez acheter le matelas Natural Birch à partir de 1 374 $, mais assurez-vous de rechercher des ventes saisonnières pour marquer une remise compétitive. Vous pouvez également acheter le matelas directement à partir de Helix Sleep.

FAQ

Un matelas de bouleau a-t-il de la fibre de verre?

Non. Les matelas de bouleau sont fabriqués sans l’utilisation de la fibre de verre.

Qui est la compagnie mère du matelas Birch

Helix Sleep, l’une des marques de matelas les plus récompensées sur Internet, a lancé Birch par Helix, une gamme de matelas écologiques il y a quelques années à peine.

Les matelas de bouleau ont-ils des ressorts?

Oui. Ils ont des bobines emballées individuellement qui fournissent un soutien et aident à réduire le transfert de mouvement.

Pourquoi tu devrais nous faire confiance

Nous savons à quel point il peut être difficile d’acheter des lits en ligne sans d’abord dormir dessus. C’est pourquoi nous avons testé le matelas naturel Birch tous les soirs pendant un mois. Notre testeur de produit, Richard Glenn, souffre de douleurs à la hanche et aux articulations; Il est également un dormeur chaud qui vit dans le sud de la Californie. C’est-à-dire qu’il était le candidat parfait pour tester les caractéristiques d’élimination de la pression et de refroidissement du matelas de bouleau. De la livraison et de la configuration pour dormir, Richard a mis le matelas Birch à travers une série de tests rigoureux pour vous dire à quoi ressemble le matelas en personne.