Votre maison est-elle admissible au registre national des lieux historiques ? Voici ce qu’il faut savoir

Que vous ayez hérité d’une propriété avec des tonnes d’histoires qui y sont attachées ou que vous rénoviez un charmant immeuble à rénover, certains moments peuvent amener n’importe qui à se demander si sa maison est simplement ancienne ou réellement historique. Peut-être avez-vous trouvé une mystérieuse date gravée sur un chevron en nettoyant votre grenier. Ou peut-être qu’une voisine âgée a mentionné avec désinvolture que votre plan d’étage était exactement celui dont elle se souvient de son enfance. De petits indices ici et là peuvent vous pousser vers une recherche sur Internet qui mène directement au Registre national des lieux historiques. La question de savoir si votre maison peut être inscrite au registre dépend de son âge, de son intégrité et de son importance.
Le Registre national des lieux historiques est la liste du National Park Service des bâtiments, sites et districts jugés dignes d’être préservés aux États-Unis. Pour être admissible, une propriété doit généralement avoir au moins 50 ans. Elle doit également conserver la plupart de ses caractéristiques d’origine, ce qui signifie que si vous avez acheté une ferme avec de « bons os » pour la vider complètement avant de vous lancer dans une rénovation majeure, vous n’avez probablement pas de chance. Une maison doit également démontrer une certaine importance historique, architecturale, culturelle ou archéologique. Cela peut prendre de nombreuses formes, depuis l’association d’un architecte ou d’un résident notable à la propriété jusqu’à une conception distinctive ou un haut niveau de savoir-faire qui reflète une époque, une tradition ou une technique particulière. Comprendre ces principes de base est la première étape pour déterminer si votre maison peut être admissible. Cependant, avant d’aller de l’avant avec le processus, il est également essentiel de peser le pour et le contre et de décider si les avantages de la reconnaissance l’emportent sur les responsabilités liées à l’inscription au Registre.
Nomination d’une maison historique et que se passe-t-il ensuite
Si votre maison peut être inscrite au Registre national des lieux historiques, vous vous demandez peut-être pourquoi quelqu’un voudrait faire l’effort de la faire inscrire officiellement. Pour de nombreux propriétaires, l’attrait réside dans la reconnaissance, la préservation et les avantages financiers potentiels. Être répertorié reconnaît officiellement l’importance historique et architecturale de votre maison. En plus du droit de vous vanter lors de votre prochaine fête de quartier, il peut également y avoir des avantages tels que l’éligibilité à des crédits d’impôt et à des subventions pour des travaux de restauration. Bien qu’il y ait de nombreux avantages et inconvénients à acheter une maison historique, le fait d’inscrire votre propriété au registre peut également l’aider à se vendre plus cher.
Le processus de candidature est étonnamment simple. Après avoir recherché l’histoire de votre maison, vous remplirez un formulaire de candidature et le soumettrez avec des photos et des cartes à votre bureau national de préservation du patrimoine historique. Si votre État l’approuve, la demande sera envoyée au National Park Service pour examen final. Il n’y a pas de frais de dossier. Les coûts se limitent généralement à la recherche et à la préparation des documents, mais cela peut s’additionner. Des historiens professionnels ou des experts en architecture peuvent vous aider à préparer votre candidature, mais parler d’abord avec des bibliothécaires locaux et des sociétés historiques peut vous aider à réduire vos dépenses.
Bien sûr, il y a quelques compromis à faire. Une fois inscrits, les propriétaires peuvent être confrontés à des restrictions en matière de modifications, surtout s’ils souhaitent rester éligibles à des subventions ou à des incitations fiscales. Cela peut être un facteur majeur si vous comptez sur ces fonds pour rénover une maison historique. De plus, votre propriété restera sur le radar des groupes de préservation qui peuvent avoir des attentes surprenantes ou examiner même des changements esthétiques mineurs d’une manière que vous n’aviez pas anticipée.