L’ajout de pieds carrés peut ne pas rendre votre maison plus vendable. Voici pourquoi

Lorsque vous envisagez d’améliorer la superficie en pieds carrés pour augmenter la valeur d’une maison, réfléchissez à la fonction que le nouvel espace remplira au sein de votre maison. Par exemple, les chambres supplémentaires sont un choix populaire, car elles augmentent instantanément l’espace habitable au sein de votre maison et la rendent adaptée aussi bien aux petites qu’aux grandes familles. Les salles de bains sont une autre option à fort potentiel de valeur, car elles offrent une expérience de vie plus confortable avec une intimité accrue. Un autre exemple de pièce utile que vous devriez avoir et qui augmentera la valeur de votre maison est un bureau à domicile, car il offre un espace de travail dédié pour améliorer la fonctionnalité de votre maison.

Cependant, même lorsque vos espaces supplémentaires ont un objectif spécifique, ils n’ont pas toujours de sens dans l’ensemble de la maison. Par exemple, une chambre supplémentaire n’est un ajout précieux que si le nombre actuel de chambres est modeste. Passer de deux à trois chambres n’est pas la même chose que d’ajouter une pièce supplémentaire à une maison qui en compte déjà quatre ou cinq. Dans ce dernier cas, une nouvelle chambre ne fera pas beaucoup de différence et n’apportera pas beaucoup de valeur ajoutée à votre maison.

Il en va de même pour les salles de bains : si votre maison dispose déjà de suffisamment de salles de bains pour toute la famille et plus encore, en ajouter une autre n’augmentera probablement pas le prix de votre maison autant que vous le pensez. De même, un même foyer n’a généralement pas besoin de plus d’un bureau à domicile. Pour de meilleurs résultats, faites passer les besoins réels de votre maison avant vos souhaits en matière d’espace et profitez de voir la valeur de votre maison augmenter.