10 façons imbattables de savoir si votre maison a été construite pour durer

« Ils ne construisent plus des choses comme avant », aurait pu dire grand-père assis autour de la table. Et si vous avez vu le nombre ridicule de publications sur les réseaux sociaux d’inspecteurs en bâtiment soulignant les problèmes insensés liés aux nouvelles maisons en construction, vous pourriez commencer à croire qu’il a raison. Cela pourrait même vous persuader d’acheter un immeuble à rénover des années 1950, construit à une époque où les choses étaient censées durer. Mais que faire si vous êtes actuellement propriétaire de votre maison et que vous voulez savoir si elle a été correctement construite ? Il y a quelques éléments que vous pouvez examiner dans votre maison et qui vous permettront de savoir si le constructeur avait en tête la qualité et ne se contentait pas de réduire les coûts. Des matériaux de construction de qualité, des stratégies de construction respectueuses des éléments et le fait de s’assurer que tout est d’équerre et de niveau sont quelques-uns des signes qu’une maison est construite pour durer.
Maintenant, vous paniquez probablement si vous avez récemment fait construire votre maison à partir de zéro au lieu d’acheter une maison déjà construite. Vous craignez probablement que votre constructeur se soit davantage concentré sur les pratiques permettant de gagner du temps et de l’argent. La vérité est que même certaines maisons des décennies passées n’ont pas autant de valeur et peuvent également présenter des problèmes. Mais si vous savez quoi chercher, vous découvrirez peut-être que votre maison a été construite de manière solide et qu’avec un entretien approprié, elle peut durer toute votre vie. Vous trouverez ci-dessous des éléments qui mettent véritablement en valeur l’engagement de votre constructeur envers le savoir-faire et la sécurité du futur propriétaire, et pas seulement pour gagner de l’argent.
Toit en très bon état
Après les fondations et la charpente, la toiture est l’une des parties les plus importantes de votre maison car elle protège votre maison des éléments. Si vous remarquez que votre toit s’affaisse, que les bardeaux s’effondrent ou qu’il est fabriqué à partir de matériaux moins chers, vous avez un problème. Mais si votre toit est droit, fait de bardeaux et de sous-couches de haute qualité, vous avez une construction solide. Quoi qu’il en soit, chaque toit devra éventuellement être remplacé. Mais une toiture bien construite devra être remplacée moins souvent et protégera le reste de votre maison.
La fondation est clairement solide
Les fondations sont la partie la plus importante de votre maison : c’est littéralement sur elle que repose toute votre maison. Si vos fondations n’ont pas été construites correctement, de nombreux problèmes apparaîtront rapidement. Si vous remarquez des fissures, du mortier qui s’effrite ou un déplacement de quelque nature que ce soit en peu de temps, vous envisagez une solution très coûteuse. Une fondation bien construite prend en compte le drainage de l’eau, le type de sol et la végétation à proximité. Si les constructeurs de votre maison ont pris ces facteurs en considération, vos fondations devraient être bonnes pendant très longtemps.
Votre cloison sèche ou votre plâtre est propre et sans fissures
Si vous remarquez des fissures ou des taches sur vos cloisons sèches ou votre plâtre en un rien de temps, cela pourrait être le signe de toute une série de problèmes. Cela peut signifier une fuite de toit ou d’eau, une fondation qui bouge ou une mauvaise installation. Lorsque vous constatez ces problèmes, vous devez effectuer un suivi et enquêter sur la cause. D’autres problèmes qui indiquent que votre cloison sèche a été mal installée peuvent être des vis éclatées, des joints visibles ou des coins inégaux. Si vous ne remarquez rien de tout cela, c’est une bonne chose, mais il est important de rester vigilant.
Votre plomberie est en cuivre
Si vous avez une plomberie en cuivre, vous avez la boucle d’or des matériaux pour tuyaux de plomberie. La plomberie en cuivre est tout à fait merveilleuse car elle ne se déforme pas, est insensible aux dommages causés par les rayons UV, est résistante au feu et ne peut pas être détruite par les rongeurs. Il peut se corroder si vous avez de l’eau extrêmement dure ou de l’eau très acide. Mais ses avantages l’emportent largement sur ses inconvénients. Et s’il est déjà installé chez vous, vous n’avez pas à vous soucier des coûts d’installation.
Il y a un sol plat et solide
Si vous pouvez laisser tomber une bille dans votre cuisine et qu’elle ne roule pas rapidement sur le sol et ne finit pas sous votre réfrigérateur, vous avez probablement un sol bien construit. Mais si vous remarquez rapidement des rebondissements, des déformations, des flambages ou des fissures, votre revêtement de sol risque de se détériorer. Et si vous avez des problèmes de fondations, cela peut également endommager votre revêtement de sol. Si votre constructeur a utilisé des matériaux et des techniques de qualité lors de la pose de votre sol, celui-ci devrait durer au moins 10 ans pour le vinyle et jusqu’à 100 ans pour le bois dur.
La maison a été construite avec des matériaux de construction solides
Comme mentionné dans quelques autres entrées de cette liste, la composition des pièces d’une maison peut vraiment déterminer si votre maison a été construite pour durer. Si votre constructeur a utilisé des matériaux bon marché, dans le but d’économiser du temps ou de l’argent, votre maison va probablement développer des problèmes relativement rapidement. Les maisons qui ont résisté à l’épreuve du temps sont généralement construites en bois dur, en acier, en béton, en pierre ou en brique. Même si l’innovation est une bonne chose, c’est une bonne idée de donner aux nouvelles inventions le temps de faire leurs preuves avant de les utiliser dans votre maison.
Vous disposez de joints d’étanchéité et de calfeutrage
S’assurer que votre maison est bien scellée et calfeutrée et qu’elle est réappliquée en cas de besoin peut vous protéger de toutes sortes de réparations coûteuses. Si les évents, les joints de revêtement, les cheminées, les boiseries, les fenêtres et les moulures ne sont pas correctement scellés, votre maison est en danger. Et en vous assurant que votre maison est correctement scellée, vous pouvez empêcher les intempéries, les déformations ou les infestations de parasites de causer des dommages importants à votre maison. C’est l’une des tâches de la construction résidentielle qui a vraiment tendance à souffrir lorsque les constructeurs tentent de faire des économies. Si vos joints sont en bon état, vous avez une bonne constitution.
Des fenêtres de haute qualité ont été utilisées
Des fenêtres de bonne qualité avec double vitrage et une installation professionnelle sont le signe d’une maison bien construite. Si vous commencez rapidement à remarquer de la condensation, un flux d’air autour du cadre, des difficultés à les ouvrir ou à les fermer, ou des fissures et un manque de scellant près des coins, vous avez probablement des fenêtres de mauvaise qualité. Les fenêtres les plus récentes qui durent le plus longtemps sont généralement fabriquées en vinyle de bonne qualité. Avec un entretien et des soins appropriés, de bonnes fenêtres peuvent protéger votre maison des intempéries et garantir sa durée de vie.
Tous tes murs sont carrés
Si vous pouvez placer une règle droite à la base d’un mur et la maintenir à niveau, et que vous remarquez que le mur se courbe vers l’extérieur ou vers votre règle droite, vos murs ne sont pas carrés. Mais si vous faites ce même test et que vos murs s’étendent uniformément le long du bord droit, vos murs sont d’aplomb et la personne qui a construit votre maison savait ce qu’elle faisait. C’est un bon signe, car les maisons avec des murs carrés sont beaucoup plus faciles à rénover et ont tendance à avoir moins de problèmes (les murs droits retiennent et répartissent correctement le poids).
Vous appréciez les portes à âme pleine
L’un des principaux avantages que le constructeur s’est soucié de construire votre maison est s’il a utilisé des portes à âme pleine. Si vous tapez sur l’une de vos portes intérieures et que cela semble lourd plutôt que creux, vous avez des portes à âme pleine. Étant donné que les portes à âme pleine sont nettement plus chères que les portes à âme creuse, c’est l’un des premiers endroits où les constructeurs ont tendance à réduire leurs coûts. Les avantages de ce type de porte sont qu’elles peuvent créer des pièces plus silencieuses, économiser sur les coûts de chauffage et de climatisation et qu’elles sont extrêmement durables.