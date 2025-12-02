10 façons imbattables de savoir si votre maison a été construite pour durer

« Ils ne construisent plus des choses comme avant », aurait pu dire grand-père assis autour de la table. Et si vous avez vu le nombre ridicule de publications sur les réseaux sociaux d’inspecteurs en bâtiment soulignant les problèmes insensés liés aux nouvelles maisons en construction, vous pourriez commencer à croire qu’il a raison. Cela pourrait même vous persuader d’acheter un immeuble à rénover des années 1950, construit à une époque où les choses étaient censées durer. Mais que faire si vous êtes actuellement propriétaire de votre maison et que vous voulez savoir si elle a été correctement construite ? Il y a quelques éléments que vous pouvez examiner dans votre maison et qui vous permettront de savoir si le constructeur avait en tête la qualité et ne se contentait pas de réduire les coûts. Des matériaux de construction de qualité, des stratégies de construction respectueuses des éléments et le fait de s’assurer que tout est d’équerre et de niveau sont quelques-uns des signes qu’une maison est construite pour durer.

Maintenant, vous paniquez probablement si vous avez récemment fait construire votre maison à partir de zéro au lieu d’acheter une maison déjà construite. Vous craignez probablement que votre constructeur se soit davantage concentré sur les pratiques permettant de gagner du temps et de l’argent. La vérité est que même certaines maisons des décennies passées n’ont pas autant de valeur et peuvent également présenter des problèmes. Mais si vous savez quoi chercher, vous découvrirez peut-être que votre maison a été construite de manière solide et qu’avec un entretien approprié, elle peut durer toute votre vie. Vous trouverez ci-dessous des éléments qui mettent véritablement en valeur l’engagement de votre constructeur envers le savoir-faire et la sécurité du futur propriétaire, et pas seulement pour gagner de l’argent.