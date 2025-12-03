Qu’est-ce qu’une maison sans cadre (et si elle vous convient)

Nous pouvons recevoir une commission sur les achats effectués à partir de liens.

Si vous envisagez de construire une nouvelle maison, cela peut être une période passionnante. Cependant, cela peut aussi être intimidant en raison du coût. Le coût moyen pour construire une maison à partir de zéro est de plus de 425 000 $, selon la National Association of Home Builders. Si cela dépasse votre budget, vous n’êtes pas seul. Vous pourriez être intéressé par des alternatives qui peuvent vous faire économiser de l’argent – ​​et potentiellement beaucoup d’argent.

Une option à considérer est une maison sans cadre qui ne nécessite pas de charpente en bois. Certaines méthodes de construction sans cadre sont plus coûteuses que la charpente en bois, tandis que d’autres sont moins chères. Le coût dépend également de la taille de la maison ; Si vous envisagez une petite maison préfabriquée qui ne nécessite pas de charpente en bois, par exemple, vous pouvez potentiellement économiser beaucoup d’argent avec moins d’espace habitable à construire et à finir.

Au-delà des petites maisons qui n’utilisent pas de charpente traditionnelle, certaines des options pour construire une maison sans charpente en bois ou en acier incluent l’utilisation de l’impression 3D, des coffrages en béton isolés (ICF) et certaines options non traditionnelles telles que les maisons en ballots de paille ou les maisons en conteneurs d’expédition. Déterminer si ces options de maison sans cadre conviennent à votre situation dépendra de votre budget, de la superficie souhaitée et des codes du bâtiment locaux. Par exemple, obtenir l’approbation d’un inspecteur en bâtiment pour une maison en bottes de paille peut s’avérer difficile dans certaines régions.