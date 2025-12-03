Qu’est-ce qu’une maison sans cadre (et si elle vous convient)

Nous pouvons recevoir une commission sur les achats effectués à partir de liens.
Si vous envisagez de construire une nouvelle maison, cela peut être une période passionnante. Cependant, cela peut aussi être intimidant en raison du coût. Le coût moyen pour construire une maison à partir de zéro est de plus de 425 000 $, selon la National Association of Home Builders. Si cela dépasse votre budget, vous n’êtes pas seul. Vous pourriez être intéressé par des alternatives qui peuvent vous faire économiser de l’argent – et potentiellement beaucoup d’argent.
Une option à considérer est une maison sans cadre qui ne nécessite pas de charpente en bois. Certaines méthodes de construction sans cadre sont plus coûteuses que la charpente en bois, tandis que d’autres sont moins chères. Le coût dépend également de la taille de la maison ; Si vous envisagez une petite maison préfabriquée qui ne nécessite pas de charpente en bois, par exemple, vous pouvez potentiellement économiser beaucoup d’argent avec moins d’espace habitable à construire et à finir.
Au-delà des petites maisons qui n’utilisent pas de charpente traditionnelle, certaines des options pour construire une maison sans charpente en bois ou en acier incluent l’utilisation de l’impression 3D, des coffrages en béton isolés (ICF) et certaines options non traditionnelles telles que les maisons en ballots de paille ou les maisons en conteneurs d’expédition. Déterminer si ces options de maison sans cadre conviennent à votre situation dépendra de votre budget, de la superficie souhaitée et des codes du bâtiment locaux. Par exemple, obtenir l’approbation d’un inspecteur en bâtiment pour une maison en bottes de paille peut s’avérer difficile dans certaines régions.
Les maisons en béton sans cadre sont-elles le bon choix pour vous ?
Vous disposez de plusieurs options pour construire des maisons en béton sans cadre. Avec la construction ICF, le constructeur utilise des blocs de mousse creux et les remplit de béton coulé. L’équipe de construction empile les blocs pour créer les murs. La mousse maintient le béton en place jusqu’à ce qu’il durcisse. Les murs en béton sans cadre ne nécessitent pas de charpente en bois et résistent mieux aux catastrophes naturelles que les charpentes en bois. Ils sont extrêmement économes en énergie, réduisant potentiellement les factures de chauffage et de climatisation de 30 % par rapport aux maisons traditionnelles. Le coût de construction sera cependant plus élevé, puisqu’une maison ICF sans cadre coûte jusqu’à 5 % de plus qu’une maison à ossature bois.
Une maison imprimée en 3D utilise un plan réalisé avec un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO). Une machine lit le plan et utilise une buse pour appliquer le béton humide sous la forme des murs. Une fois le béton sec, les entrepreneurs ajouteront les systèmes utilitaires et installeront les portes et fenêtres. Construire la charpente d’une maison imprimée en 3D pourrait coûter jusqu’à 45 % de moins que les maisons traditionnelles à ossature de bois, car cela nécessite beaucoup moins de main d’œuvre. Certains des inconvénients de l’utilisation de l’impression 3D pour les maisons sont liés à l’esthétique et aux cosmétiques, car les murs de la maison peuvent presque ressembler à des couches de dentifrice. Il peut également être difficile de convaincre un inspecteur en bâtiment local d’approuver le projet, car il n’existe pas encore de normes nationales de construction pour les maisons imprimées en 3D.
Les conceptions sans cadre non traditionnelles valent-elles la peine d’être envisagées ?
Certaines petites maisons sont construites sans ossature bois, ce qui contribue à réduire les coûts. Une conception, appelée Nature Pod, utilise des parois intérieures pour soutenir les épaisses parois extérieures, créant ainsi une stabilité. Son coût commence à environ 16 600 $. Une autre option consiste à utiliser un conteneur d’expédition en acier comme élément de charpente structurelle, vous permettant d’ajouter vos éléments de conception autour de celui-ci. Vous pouvez acheter de tels kits sur Amazon pour aussi peu que 5 800 $, même si vous devrez toujours payer pour les finitions intérieures, les appareils de plomberie et les appareils électroménagers. Cependant, certains des inconvénients de vivre dans une petite maison incluent les odeurs dans un espace confiné, l’esthétique, le fait d’essayer de faire des lits dans un loft, un espace de stockage limité et la nécessité d’utiliser de petits appareils électroménagers.
Si vous voulez vraiment une conception de maison unique sans cadre, les maisons en bottes de paille sont une option. Au lieu d’encadrer, vous devrez probablement relier les balles avec de longues chevilles en bois pour créer des murs porteurs. Cependant, comme ils n’ont pas besoin de poteaux ni de poutres, de grands plans d’étage ouverts sont possibles. Après avoir recouvert les balles de plâtre, vous bénéficierez d’une efficacité énergétique exceptionnelle. Les maisons en ballots de paille peuvent être moins chères à construire car elles ne nécessitent pas la même quantité de matériaux que les maisons à ossature bois. Cependant, obtenir des permis pour ce type de structure et travailler avec des inspecteurs en bâtiment peut représenter un défi de taille. Les murs sont plus épais qu’avec une charpente traditionnelle, ce qui signifie que vous devrez peut-être sacrifier une partie de l’espace de vie. Sans montants ni cloisons sèches, il peut être difficile d’accrocher solidement des tableaux ou des étagères.