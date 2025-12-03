Connaissez vos droits lorsque votre immeuble est en construction

Lorsque vous louez un appartement, vous avez droit à la « jouissance tranquille » de votre bien. Cela signifie que vous devriez pouvoir accéder à votre logement et poursuivre vos activités normales de la vie quotidienne sans trop d’interférences extérieures. Bien entendu, les propriétaires ont le droit d’améliorer ou de réparer la propriété. Selon le type de réparations, ils peuvent être obligés d’effectuer la construction. Cependant, vous pourriez avoir le droit de résilier votre bail ou de recevoir une indemnisation si la construction nuit de manière significative à votre capacité à vivre et à profiter de votre logement.

Votre bail est toujours le premier endroit où vous devriez vous tourner pour comprendre vos droits. La plupart des baux comprennent des clauses décrivant les procédures à suivre pour effectuer les réparations nécessaires. Mais même si votre bail ne le précise pas clairement, il existe une garantie implicite d’habitabilité, qui est votre assurance que tant que vous vivrez dans la propriété locative, elle répondra aux normes de base en matière de vie et de sécurité. Ainsi, si votre propriétaire doit couper votre chauffage pendant l’hiver pendant une période prolongée pour effectuer des travaux de construction, il risque de violer cette garantie.

Les lois varient selon les États, mais dans de nombreux cas, votre propriétaire ne peut pas simplement vous ordonner de déménager ou d’effectuer des travaux qui vous empêchent d’utiliser et de profiter pleinement de votre appartement sans compensation. Ce type de construction peut inclure des bruits forts et soutenus qui vous empêchent de travailler ou de vous détendre, bloquant l’accès à une ou plusieurs zones de votre appartement ou interrompant les services publics nécessaires.