Connaissez vos droits lorsque votre immeuble est en construction

Lorsque vous louez un appartement, vous avez droit à la « jouissance tranquille » de votre bien. Cela signifie que vous devriez pouvoir accéder à votre logement et poursuivre vos activités normales de la vie quotidienne sans trop d’interférences extérieures. Bien entendu, les propriétaires ont le droit d’améliorer ou de réparer la propriété. Selon le type de réparations, ils peuvent être obligés d’effectuer la construction. Cependant, vous pourriez avoir le droit de résilier votre bail ou de recevoir une indemnisation si la construction nuit de manière significative à votre capacité à vivre et à profiter de votre logement.
Votre bail est toujours le premier endroit où vous devriez vous tourner pour comprendre vos droits. La plupart des baux comprennent des clauses décrivant les procédures à suivre pour effectuer les réparations nécessaires. Mais même si votre bail ne le précise pas clairement, il existe une garantie implicite d’habitabilité, qui est votre assurance que tant que vous vivrez dans la propriété locative, elle répondra aux normes de base en matière de vie et de sécurité. Ainsi, si votre propriétaire doit couper votre chauffage pendant l’hiver pendant une période prolongée pour effectuer des travaux de construction, il risque de violer cette garantie.
Les lois varient selon les États, mais dans de nombreux cas, votre propriétaire ne peut pas simplement vous ordonner de déménager ou d’effectuer des travaux qui vous empêchent d’utiliser et de profiter pleinement de votre appartement sans compensation. Ce type de construction peut inclure des bruits forts et soutenus qui vous empêchent de travailler ou de vous détendre, bloquant l’accès à une ou plusieurs zones de votre appartement ou interrompant les services publics nécessaires.
Vous pourriez avoir droit à une indemnisation pendant la construction
Si vous sentez que vos droits ont été violés en raison d’un projet de construction, la première chose à faire est de documenter le problème et de contacter votre propriétaire ou votre gestionnaire immobilier. Vous pouvez le faire en prenant des photos de tout travail qui bloque votre accès ou en vidéo de travaux bruyants. Demandez combien de temps la construction durera et ce qu’ils prévoient de faire pour résoudre le problème. Si le propriétaire ne veut pas ou ne peut pas vous rétablir l’accès ou la jouissance tranquille de votre appartement, vous pourriez avoir le droit de résilier votre bail ou de recevoir une indemnisation. Cependant, ne faites pas de grève des loyers avant d’avoir consulté un avocat.
Le type d’indemnisation dépendra de votre situation particulière, comme la partie de votre appartement qui est inutilisable et l’état dans lequel vous vivez. Vous pourriez avoir droit à une réduction de loyer proportionnelle à la quantité d’espace que vous ne pouvez pas utiliser. Si vous devez déménager pendant les travaux de construction, votre propriétaire pourrait être tenu de payer vos frais de déménagement, y compris les frais de déménagement de vos biens et tout séjour à l’hôtel nécessaire. Si vous avez une entreprise agréée chez vous ou si vous travaillez à domicile, vous pouvez également avoir droit à des dommages-intérêts pour toute perte financière subie pendant la construction. Toutes les situations sont différentes, alors assurez-vous de bien comprendre les faits et les mythes concernant la location afin de protéger vos droits.