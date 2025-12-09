Le petit détail de la maison qui peut signaler de gros problèmes d’humidité

Peu de choses peuvent être aussi destructrices pour une maison que les dégâts des eaux. Il peut s’infiltrer dans les fondations et les éléments structurels d’une maison et les affaiblir. Les fuites d’eau peuvent également entraîner la croissance de moisissures et des problèmes électriques. Si vous achetez une maison, vous devez savoir si elle a déjà subi des dégâts d’eau, car cela peut affecter sa valeur. Étant donné que la réparation des dégâts d’eau peut être coûteuse et prendre beaucoup de temps, vous ne voulez pas en être surpris après l’achat d’une maison. Cependant, les vendeurs peuvent ne pas être disposés ou motivés à divulguer les dégâts des eaux. Il existe de nombreuses façons de le cacher, comme par exemple peindre sur des taches d’eau. Cependant, il y a une petite chose que la plupart des gens négligent et qui peut être un signe révélateur d’un dégât des eaux : les vis et les charnières de porte rouillées.
Les charnières et les vis des portes rouilleront après avoir été exposées à l’humidité pendant une période prolongée. Cependant, ce n’est pas un signe garanti qu’une maison a subi d’importants dégâts des eaux, vous devez donc le replacer dans son contexte. Les portes des pièces très humides, comme les salles de bains et les sous-sols, peuvent avoir des charnières rouillées même si elles n’ont pas été directement exposées à des fuites d’eau. Néanmoins, les maisons situées dans des zones où l’air est très humide peuvent être plus sujettes à développer des problèmes de rouille. Si vous remarquez des charnières ou des vis rouillées sur les portes d’une maison que vous envisagez d’acheter, le mieux est de considérer cela comme un indice qui mérite une enquête plus approfondie. Posez des questions au propriétaire et recherchez d’autres signes de dégâts d’eau. D’un autre côté, si vous remarquez des charnières rouillées dans votre propre maison, vous voudrez déterminer la cause du problème.
Causes courantes des charnières de porte rouillées
Les charnières peuvent rouiller pour de nombreuses raisons différentes. Certains, comme un environnement humide, ne sont pas graves, tandis que d’autres, comme des fuites persistantes, peuvent signaler des dommages importants qui coûteront cher à réparer. Embaucher un inspecteur en bâtiment et poser des questions peut vous aider à déterminer s’il y a des dégâts d’eau et quelle est leur ampleur. Ils rechercheront des problèmes tels que des ruptures de tuyaux, qui peuvent survenir si les tuyaux gèlent par temps froid. Même de petites fuites de canalisations peuvent entraîner de gros problèmes si elles ne sont pas détectées suffisamment longtemps. De nombreux tuyaux sont cachés derrière des panneaux de cloison sèche, de sorte qu’il n’y a souvent aucun signe de fuite jusqu’à ce qu’ils endommagent les murs ou les sols. D’autres sources courantes de dégâts d’eau comprennent les éviers ou les toilettes qui débordent, les problèmes d’appareils ou de CVC, ou le refoulement des eaux usées.
Cependant, toutes les charnières rouillées ne sont pas le résultat de dégâts d’eau. Une mauvaise ventilation et des environnements humides peuvent également provoquer la rouille des charnières de porte. Ces problèmes ont généralement des solutions plus simples et moins coûteuses. Quelle que soit la cause de la rouille des charnières de porte, plus tôt vous découvrirez le problème, moins il vous coûtera cher de le réparer. Pour les pièces exposées à une humidité élevée, comme les salles de bains, l’un des moyens les plus simples d’éviter la rouille des charnières de porte est de choisir des charnières en métal résistant à la rouille comme le laiton. Vous pouvez également utiliser des produits d’étanchéité protecteurs conçus pour empêcher la rouille sur vos charnières. Allumer le ventilateur de la salle de bain pendant les douches et vous assurer que votre sous-sol est bien ventilé empêchera également l’humidité destructrice de s’accumuler et de rouiller les charnières de votre porte.