Le petit détail de la maison qui peut signaler de gros problèmes d’humidité

Peu de choses peuvent être aussi destructrices pour une maison que les dégâts des eaux. Il peut s’infiltrer dans les fondations et les éléments structurels d’une maison et les affaiblir. Les fuites d’eau peuvent également entraîner la croissance de moisissures et des problèmes électriques. Si vous achetez une maison, vous devez savoir si elle a déjà subi des dégâts d’eau, car cela peut affecter sa valeur. Étant donné que la réparation des dégâts d’eau peut être coûteuse et prendre beaucoup de temps, vous ne voulez pas en être surpris après l’achat d’une maison. Cependant, les vendeurs peuvent ne pas être disposés ou motivés à divulguer les dégâts des eaux. Il existe de nombreuses façons de le cacher, comme par exemple peindre sur des taches d’eau. Cependant, il y a une petite chose que la plupart des gens négligent et qui peut être un signe révélateur d’un dégât des eaux : les vis et les charnières de porte rouillées.

Les charnières et les vis des portes rouilleront après avoir été exposées à l’humidité pendant une période prolongée. Cependant, ce n’est pas un signe garanti qu’une maison a subi d’importants dégâts des eaux, vous devez donc le replacer dans son contexte. Les portes des pièces très humides, comme les salles de bains et les sous-sols, peuvent avoir des charnières rouillées même si elles n’ont pas été directement exposées à des fuites d’eau. Néanmoins, les maisons situées dans des zones où l’air est très humide peuvent être plus sujettes à développer des problèmes de rouille. Si vous remarquez des charnières ou des vis rouillées sur les portes d’une maison que vous envisagez d’acheter, le mieux est de considérer cela comme un indice qui mérite une enquête plus approfondie. Posez des questions au propriétaire et recherchez d’autres signes de dégâts d’eau. D’un autre côté, si vous remarquez des charnières rouillées dans votre propre maison, vous voudrez déterminer la cause du problème.