Prêts hypothécaires transférables : que sont-ils et comment fonctionnent-ils ?

Les propriétaires qui ont acheté des propriétés au plus fort de la pandémie ont été ravis des taux hypothécaires les plus bas qu’ils ont obtenus – certains aussi bas que 2,65 %. Cependant, quelques années plus tard, ces taux créent des maux de tête sur le marché immobilier. À partir de 2022, les taux ont grimpé en flèche, atteignant 7 % l’année suivante. Même si les taux hypothécaires ont suivi une tendance à la baisse depuis lors, ils sont restés dans la fourchette de 6 %, niveau où ils devraient se maintenir au cours des prochaines années. De nombreux propriétaires qui ont obtenu des taux bas ne veulent pas y renoncer en vendant leur maison et en contractant un nouveau prêt hypothécaire à un taux plus élevé. En conséquence, les vendeurs potentiels restent sur place, ce qui a créé un manque de stocks de maisons et entraîné une hausse des prix. Une solution qui a été proposée consiste à introduire des prêts hypothécaires transférables, qui permettraient aux propriétaires de conserver leurs prêts hypothécaires existants avec eux lorsqu’ils déménagent. Mais certains experts ne sont pas convaincus que ce soit une bonne solution.

Les prêts hypothécaires transférables n’existent pas aux États-Unis, mais l’idée prend de l’ampleur alors que le gouvernement cherche des moyens de stimuler l’activité de vente parmi les propriétaires. Dans un article de novembre 2025 sur X, le directeur de l’Agence fédérale de financement du logement, Bill Pulte, qui supervise les géants hypothécaires Freddie Mac et Fannie Mae, a déclaré que l’agence « évalue activement les prêts hypothécaires transférables ». S’ils se concrétisent, ils permettraient aux propriétaires de conserver leur contrat hypothécaire existant dans une nouvelle maison, plutôt que de rembourser par anticipation leur prêt existant lors de la vente et de contracter un nouveau prêt pour une autre propriété. Être capable de maintenir un taux d’intérêt de 3 % ou 4 % pourrait représenter des économies importantes pour les propriétaires qui autrement paieraient au nord de 6 %.