La partie sournoise de l’accession à la propriété qui rend l’abordabilité inaccessible

L’accession à la propriété est peut-être le pilier le plus fondamental du rêve américain. Lors de son discours sur l’état de l’Union en 1944, le président Franklin Delano Roosevelt a déclaré que chaque famille a droit à un logement décent. À ce stade, il avait créé des agences comme la Fair Housing Administration et la Home Owners Loan Corporation, qui refinançaient les prêts hypothécaires et faisaient baisser les prix. Mais la vision de Roosevelt pour l’Amérique s’est érodée au cours des 80 dernières années, et l’accession à la propriété unifamiliale n’est plus qu’un rêve pour des dizaines de millions d’Américains.

Corrigés de l’inflation, les prix des logements ont augmenté de 65 % entre 2000 et 2020, selon le Département du Trésor américain, et l’acheteur médian d’une première maison a désormais 40 ans, rapporte la National Association of Realtors. Les prêts hypothécaires élevés constituent un obstacle évident à l’accession à la propriété, mais de nombreux acheteurs potentiels sont désormais empêchés par des dépenses supplémentaires, notamment l’assurance, les taxes et l’entretien.

Des facteurs tels que les taux d’intérêt élevés, le faible niveau des stocks, la pénurie de logements sociaux et le fléau des investissements des sociétés de capital-investissement jouent tous un rôle dans la réduction de l’accessibilité financière. Mais tous ces facteurs influencent directement la valeur des maisons, et donc les prêts hypothécaires. La plupart des acheteurs de maison sont conscients des impôts fonciers qu’ils devront payer à la fin de l’année, et ceux qui sont avisés tiendront compte de l’assurance avant de verser leur mise de fonds. Ces dépenses peuvent vous surprendre, mais elles ne sont pas non plus vraiment cachées. Cependant, les coûts d’entretien ont tendance à passer inaperçus et sont particulièrement imprévisibles pour les nouveaux propriétaires. C’est pourquoi il est important de faire quelques recherches avant d’acheter votre maison, car vous ne voulez pas que l’achat consomme votre salaire.