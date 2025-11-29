Votre entrée extérieure est le premier article d’une visite de maison : comment l’aider à se vendre

Si vous vendez votre maison et pensez que votre entrée extérieure aurait besoin d’un coup de pouce avant de la mettre sur le marché, vous êtes en bonne voie avec les agents immobiliers. L’entrée est sans doute l’aspect le plus important de l’attrait extérieur, un élément de votre maison que 92 % des agents immobiliers suggèrent d’améliorer dans le rapport d’impact de la rénovation 2023 de la National Association of REALTORS. Un énorme 97 % d’entre eux citent l’attrait extérieur comme étant important pour attirer les acheteurs. En tant qu’un des premiers éléments que les acheteurs verront lors de la visite de votre maison, votre entrée est essentielle pour leur donner cette première impression cruciale. Dans l’ensemble, l’acheteur souhaite voir une entrée – et une propriété entière – bien entretenue, sans aucun signe de négligence, afin de ne pas avoir à s’attendre à de nombreux travaux de réparation.
Imaginons que vous êtes l’acheteur potentiel pendant que nous visitons votre entrée extérieure et la voyons à travers les yeux de l’acheteur. Vous arrivez au trottoir. Pouvez-vous facilement voir le numéro de la maison ? Pourrait-il être plus stylé ? De nombreuses options prêtes à l’emploi et personnalisées sont disponibles pour des numéros de maison attrayants qui correspondent à l’apparence de votre maison. Lorsque vous regardez la maison depuis le trottoir, où votre regard est-il attiré ? Pour de nombreux designers, la porte d’entrée est un point focal approprié, et vous pouvez y parvenir avec une couleur, une échelle ou un design de porte frappant (mais respectueux du quartier). La mise à niveau de votre porte d’entrée permet un solide recouvrement des coûts : 100 % pour une porte d’entrée en acier et 80 % pour une porte en fibre de verre, selon le rapport sur l’impact du remodelage 2025 de la National Association of REALTORS. Découvrez les dernières tendances en matière de portes d’entrée qui rehausseront l’apparence de votre maison.
Avoir une entrée extérieure propre et accueillante, de l’allée au porche
Peut-être vous êtes-vous garé dans l’allée plutôt que sur le trottoir. Idéalement, vous ne voyez aucune fissure ou tache sur l’allée. La laveuse à pression est votre amie lorsqu’il s’agit d’une allée et d’autres zones pavées parfaitement propres. Y a-t-il une passerelle menant à l’entrée extérieure, et sinon, devrait-il y en avoir une ? Les éléments d’aménagement en dur tels que les passerelles sont importants pour 45 % des acheteurs, selon une enquête menée par American Home Shield. Assurez-vous que votre passerelle est en bon état. Imaginez que vous approchez de la maison la nuit et assurez-vous que l’éclairage extérieur est optimal, car un éclairage extérieur efficace figure en bonne place sur la liste des souhaits de l’acheteur et constitue, bien sûr, également un élément de sécurité.
Maintenant, vous êtes presque à l’entrée. Comment est l’aménagement paysager autour de l’entrée ? Vous voudrez qu’il soit soigné, accueillant et bien entretenu, sans végétation ni mauvaises herbes. Si des marches sont nécessaires pour accéder à la porte, assurez-vous qu’elles sont sécuritaires et en bon état. Serrez la rampe si nécessaire. Un porche sur votre maison attirera les acheteurs. Dans un rapport de la National Association of Home Builders, 81 % des acheteurs interrogés ont classé un porche comme essentiel ou souhaitable. Le porche est un endroit privilégié pour les sièges, les fleurs et la verdure, l’éclairage de style lanterne et la décoration saisonnière, y compris une rotation de couronnes sur la porte d’entrée. Les tapis et les oreillers peuvent ajouter de la chaleur au porche ; assurez-vous simplement de ne pas en faire trop et d’encombrer la zone. Si vous n’avez pas de porche, vous pouvez toujours appliquer des idées de décoration d’entrée extérieure pour votre maison à plus petite échelle.
Faites de votre porte d’entrée un point central
Maintenant que vous êtes près de la porte, demandez-vous si une mise à niveau est nécessaire pour les éléments de porte que vous ne pouviez pas voir depuis le trottoir, tels que la quincaillerie de porte (poignée ou bouton et plaque de protection). La mise à niveau du matériel est un moyen simple de rafraîchir l’apparence de la porte si vous ne souhaitez pas remplacer la porte entière. Par exemple, vous pourriez transformer votre porte d’entrée avec des pièces d’accent vintage. Au lieu d’un bouton ou d’une poignée, vous souhaiterez peut-être passer à un verrou à clavier numérique – plus de clés ! Pensez également à ajouter des garnitures, des moulures ou des volets pour encadrer votre porte.
Lorsque vous effectuez la visite simulée de votre propre maison, gardez à l’esprit la valeur d’une entrée extérieure optimisée dans le cadre de votre attrait global. Il convient de noter qu’un faible attrait extérieur a été un facteur décisif pour 68 % des acheteurs dans l’enquête américaine Home Shield, qui a également révélé qu’un attrait extérieur réussi peut entraîner une augmentation moyenne des offres de 9 195 $. Surtout, recherchez une entrée accueillante.