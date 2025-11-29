Votre entrée extérieure est le premier article d’une visite de maison : comment l’aider à se vendre

Si vous vendez votre maison et pensez que votre entrée extérieure aurait besoin d’un coup de pouce avant de la mettre sur le marché, vous êtes en bonne voie avec les agents immobiliers. L’entrée est sans doute l’aspect le plus important de l’attrait extérieur, un élément de votre maison que 92 % des agents immobiliers suggèrent d’améliorer dans le rapport d’impact de la rénovation 2023 de la National Association of REALTORS. Un énorme 97 % d’entre eux citent l’attrait extérieur comme étant important pour attirer les acheteurs. En tant qu’un des premiers éléments que les acheteurs verront lors de la visite de votre maison, votre entrée est essentielle pour leur donner cette première impression cruciale. Dans l’ensemble, l’acheteur souhaite voir une entrée – et une propriété entière – bien entretenue, sans aucun signe de négligence, afin de ne pas avoir à s’attendre à de nombreux travaux de réparation.

Imaginons que vous êtes l’acheteur potentiel pendant que nous visitons votre entrée extérieure et la voyons à travers les yeux de l’acheteur. Vous arrivez au trottoir. Pouvez-vous facilement voir le numéro de la maison ? Pourrait-il être plus stylé ? De nombreuses options prêtes à l’emploi et personnalisées sont disponibles pour des numéros de maison attrayants qui correspondent à l’apparence de votre maison. Lorsque vous regardez la maison depuis le trottoir, où votre regard est-il attiré ? Pour de nombreux designers, la porte d’entrée est un point focal approprié, et vous pouvez y parvenir avec une couleur, une échelle ou un design de porte frappant (mais respectueux du quartier). La mise à niveau de votre porte d’entrée permet un solide recouvrement des coûts : 100 % pour une porte d’entrée en acier et 80 % pour une porte en fibre de verre, selon le rapport sur l’impact du remodelage 2025 de la National Association of REALTORS. Découvrez les dernières tendances en matière de portes d’entrée qui rehausseront l’apparence de votre maison.