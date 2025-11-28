L’appareil de cuisine controversé pourrait en fait augmenter la valeur de la maison

Un appareil de cuisine en particulier est responsable de plus de discussions sur « ce qui est le meilleur » que presque tous les autres. Des partis sont pris, des drapeaux sont plantés et des opinions sincères sont solidement défendues. Il ne s’agit pas de savoir quels réglages utiliser sur le lave-vaisselle ou s’il est acceptable de préparer de la pâte à pizza dans le batteur sur socle. L’appareil controversé en question est le modeste poêle. Mis à part les désaccords, les acheteurs préfèrent les cuisinières à gaz aux cuisinières électriques, et cette préférence peut augmenter la valeur de votre maison. Lorsqu’ils ont le choix entre une maison existante ou une nouvelle construction, ils préfèrent payer plus cher pour une cuisine équipée de cet appareil de cuisine essentiel.
Deux controverses tournent autour de la discussion sur les cuisinières à gaz. La première, plus bénigne, se concentre sur la question de savoir si une cuisinière à gaz ou électrique est meilleure pour cuisiner. Certains cuisiniers insistent sur le fait que les cuisinières à gaz servent les températures précises dont certains plats ont besoin pour réussir, tandis que d’autres affirment qu’une cuisinière électrique convient parfaitement à un chef qualifié. Les cuisinières à induction brouillent la conversation avec leur capacité à atteindre instantanément une température exceptionnellement précise – les chefs professionnels les adorent. L’autre controverse est plus sérieuse. En 2023, le chef de la Commission pour la sécurité des produits de consommation (CPSC) a noté que certaines des émissions des cuisinières à gaz, comme le dioxyde d’azote (NO2), pourraient présenter des risques pour la santé. Les cuisinières à gaz contribuent également au changement climatique car elles rejettent du dioxyde de carbone et du méthane dans l’air. C’est pour cette raison que certains consommateurs envisagent de se débarrasser de leurs cuisinières à gaz.
Comment une cuisinière à gaz pourrait augmenter la valeur de votre maison
Selon une enquête de 2021 de la National Association of Home Builders (NAHB), 51 % des acheteurs préfèrent les cuisinières à gaz et 39 % préféreraient avoir des tables de cuisson électriques. Les autres n’ont aucune préférence ou ne le savent tout simplement pas. Outre le meilleur contrôle du chauffage qu’offrent les cuisinières à gaz, certains cuisiniers préfèrent la saveur des aliments cuits au gaz. Les cuisinières à gaz sont généralement moins chères à l’achat que les cuisinières électriques standard et considérablement moins chères que les cuisinières à induction. Le gaz naturel étant généralement moins cher que l’électricité, les cuisinières à gaz sont plus économiques à utiliser. Les cuisinières à gaz sont également plus durables et les cuisiniers peuvent utiliser une plus large gamme d’ustensiles de cuisine sur une table de cuisson à gaz que sur une table de cuisson en verre. Si vous vendez votre maison, inclure une mention de votre cuisinière à gaz dans l’annonce pourrait piquer l’intérêt des acheteurs qui la préfèrent à l’électrique. Remplacer une cuisinière plus ancienne ou présentant des signes d’usure pour donner à votre cuisine une mise à niveau professionnelle améliore encore la valeur ajoutée.
Passer de l’électricité au gaz n’est pas une proposition facile ou peu coûteuse si votre maison ne dispose pas déjà d’une conduite de gaz provenant du service public. Il est donc très peu probable que le changement augmente suffisamment la valeur de votre maison pour que la dépense en vaille la peine. L’installation d’une nouvelle conduite de gaz coûte entre 15 $ et 25 $ par pied linéaire, selon votre emplacement. Ajoutez à cela les dépenses liées à une nouvelle cuisinière et à toute refonte que vous devez effectuer dans la cuisine pour accueillir la nouvelle ligne. Mais si vous possédez déjà une cuisinière à gaz, une nouvelle cuisinière combinée à un rafraîchissement de la cuisine comprenant de la peinture fraîche ou un nouveau dosseret pourrait rendre votre maison plus attrayante pour certains acheteurs.