L’appareil de cuisine controversé pourrait en fait augmenter la valeur de la maison

Un appareil de cuisine en particulier est responsable de plus de discussions sur « ce qui est le meilleur » que presque tous les autres. Des partis sont pris, des drapeaux sont plantés et des opinions sincères sont solidement défendues. Il ne s’agit pas de savoir quels réglages utiliser sur le lave-vaisselle ou s’il est acceptable de préparer de la pâte à pizza dans le batteur sur socle. L’appareil controversé en question est le modeste poêle. Mis à part les désaccords, les acheteurs préfèrent les cuisinières à gaz aux cuisinières électriques, et cette préférence peut augmenter la valeur de votre maison. Lorsqu’ils ont le choix entre une maison existante ou une nouvelle construction, ils préfèrent payer plus cher pour une cuisine équipée de cet appareil de cuisine essentiel.

Deux controverses tournent autour de la discussion sur les cuisinières à gaz. La première, plus bénigne, se concentre sur la question de savoir si une cuisinière à gaz ou électrique est meilleure pour cuisiner. Certains cuisiniers insistent sur le fait que les cuisinières à gaz servent les températures précises dont certains plats ont besoin pour réussir, tandis que d’autres affirment qu’une cuisinière électrique convient parfaitement à un chef qualifié. Les cuisinières à induction brouillent la conversation avec leur capacité à atteindre instantanément une température exceptionnellement précise – les chefs professionnels les adorent. L’autre controverse est plus sérieuse. En 2023, le chef de la Commission pour la sécurité des produits de consommation (CPSC) a noté que certaines des émissions des cuisinières à gaz, comme le dioxyde d’azote (NO2), pourraient présenter des risques pour la santé. Les cuisinières à gaz contribuent également au changement climatique car elles rejettent du dioxyde de carbone et du méthane dans l’air. C’est pour cette raison que certains consommateurs envisagent de se débarrasser de leurs cuisinières à gaz.