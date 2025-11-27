Plus de 250 000 Honda rappelées pour un problème dangereux : votre voiture est-elle sur la liste ?

Alors que certains rappels ne concernent que quelques conducteurs malchanceux, d’autres s’avèrent être de mauvaises nouvelles pour des milliers, voire des millions de personnes. La National Traffic Safety Administration (NHTSA) a récemment annoncé que des centaines de milliers de véhicules Honda présentaient de dangereux problèmes électriques. Si vous possédez une Honda, soyez prudent et évitez autant que possible de conduire votre véhicule jusqu’à ce qu’il soit réparé.

Pourquoi Honda rappelle-t-il ces véhicules ?

Selon le mémoire de la NHTSA, les problèmes électriques en question se manifestent dans les ordinateurs des voitures. « En raison d’une erreur logicielle », lit-on, « l’unité centrale de traitement (CPU) du module de commande intégré (ICM) peut se réinitialiser pendant la conduite. » Lorsque cela se produit, cela entraînera « une perte de puissance motrice ».

La NHTSA prévient qu’« une perte de puissance motrice augmente le risque d’accident ou de blessure ». La perte de puissance motrice pendant la conduite peut être une expérience terrifiante, vous devriez donc vérifier si votre véhicule est ou non sur la liste de rappel dès que possible.

Quels véhicules Honda ont des problèmes électriques ?

Sur 250 000 véhicules Honda sont concernés par ce problème logiciel. Si votre véhicule fait partie des voitures répertoriées ci-dessous, vous souhaiterez garder un œil sur votre boîte aux lettres pour trouver la lettre du propriétaire expliquant le problème. Honda les enverra par courrier début janvier 2026. Si vous souhaitez le savoir plus tôt, vous pouvez également rechercher votre VIN sur le site Web de la NHTSA.

Les véhicules concernés comprennent :

Honda Accord hybride 2023

Honda Accord hybride 2024

Honda Accord hybride 2025

Jusqu’à ce que vous puissiez confirmer si votre voiture a ou non ce problème, soyez prudent. Évitez autant que possible d’utiliser votre Honda. De tels rappels concernent des problèmes qui présentent un risque pour vous, vos passagers et les autres conducteurs sur la route.

Comment Honda va-t-il résoudre ce problème ?

Selon le mémoire, Honda « les concessionnaires reprogrammeront gratuitement le logiciel du processeur ICM ». Prenez rendez-vous pour ce correctif dans les plus brefs délais ; le risque d’accident dû à une perte de puissance motrice n’est pas à prendre à la légère. Évitez de conduire votre Honda car

Si vous avez d’autres questions, vous pouvez contacter le service client de Honda au 1-888-234-2138. Le numéro de Honda pour ce rappel est TN2 et le numéro NHTSA pour ce rappel est 25V785000.

Source

Perte de puissance d’entraînement due à une erreur logicielle, National Highway Traffic Safety Administration, 2025.