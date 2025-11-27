Dans quelle mesure une vue sur l’eau augmente-t-elle la valeur de votre maison ?

Il y a de fortes chances que vous ayez rêvé de vous réveiller dans une magnifique maison en bord de mer avec vue sur les vagues déferlantes ou de siroter un café dans une maison au bord d’un lac, en regardant l’eau calme. Il ne fait aucun doute qu’avoir une vue sur l’eau est un avantage que beaucoup de gens aimeraient avoir. Mais combien vaut-il réellement ? La réponse : beaucoup. Bien que la prime exacte dépende de plusieurs facteurs, en moyenne, l’attrait d’une propriété riveraine peut augmenter la valeur d’une maison de près de 80 %.
Ce n’est un secret pour personne que les propriétés riveraines coûtent le plus cher. Non seulement ces maisons offrent de belles vues, mais elles ont également tendance à offrir d’autres avantages, tels que l’accès à des activités récréatives comme la navigation de plaisance, la pêche, la natation ou le surf. Il existe également un facteur d’exclusivité – il existe un nombre limité de maisons au bord de l’eau – et elles ont tendance à bien s’apprécier avec le temps. Les propriétés au bord de l’eau peuvent également être une bonne source de revenus, car les magnifiques maisons de plage que vous pouvez louer sur Airbnb sont très demandées. Une étude réalisée en 2022 par la société de garantie résidentielle American Home Shield (AHS) qui a analysé l’impact des opinions sur la valeur des maisons a révélé que les maisons au bord de l’eau augmentaient la valeur des propriétés de 78,1 % en moyenne. « Quiconque s’est assis sur une plage ou a séjourné dans une maison au bord de l’eau peut témoigner des effets quasi médicinaux du bruit des vagues et des mouettes », a déclaré à Bankrate Robin Kencel, un agent immobilier de Compass à Greenwich, dans le Connecticut, ajoutant: « Les propriétés au bord de l’eau sont généralement celles qui sont les plus appréciées. »
Les maisons au bord du lac et de la rivière offrent autant de valeur que les propriétés en bord de mer
Sans surprise, les trois endroits les plus chers où vivre aux États-Unis sont toutes des villes balnéaires de Californie, avec Newport Beach en tête de liste. Mais si les propriétés avec vue sur l’océan sont généralement plus chères, les propriétés avec vue sur la rivière ou le lac s’apprécient tout aussi bien et ne subissent pas autant de dégâts au fil du temps. Selon l’étude de l’AHS, parmi les 10 États où les prix moyens des maisons riveraines sont les plus élevés, six étaient enclavés. Dans le Wyoming, la prime sur les propriétés riveraines atteignait le chiffre stupéfiant de 225 %. Pendant ce temps, le lac Tahoe, qui chevauche à la fois le Nevada et la Californie, regorge de demeures évaluées à des dizaines de millions de dollars, y compris une propriété de luxe au bord du lac dotée de son propre tramway. Mais une étude réalisée par Lake Homes Realty a révélé que les maisons lacustres les plus chères des États-Unis se trouvaient le long d’un plan d’eau moins connu – le lac Walloon du Michigan – où le prix moyen des maisons est de 6,44 millions de dollars.
Divers facteurs peuvent influer sur le prix qu’une propriété peut atteindre, notamment la vue, le risque d’inondation, l’accès à l’eau et l’état général de la maison. Les maisons qui sont à l’abri des inondations ou de l’érosion peuvent valoir 15 à 25 % de plus que les propriétés où les inondations représentent un risque plus élevé, et celles qui sont en bon état peuvent valoir 10 à 20 % de plus que les maisons qui ont besoin de travaux, selon Nicola. Et bien sûr, il y a une différence de prix entre le bord de l’eau ou simplement la vue sur l’eau. Une maison avec une vue dégagée peut augmenter la valeur de 30 à 50 % de plus qu’une maison avec une vue partielle ou obstruée, selon George Nicola du cabinet de rendu architectural et de design d’intérieur Tallbox. Pour les maisons avec vue sur l’eau qui ne sont pas au bord de l’eau, la valeur augmente s’il y a un accès public à l’eau.