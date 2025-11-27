Dans quelle mesure une vue sur l’eau augmente-t-elle la valeur de votre maison ?

Il y a de fortes chances que vous ayez rêvé de vous réveiller dans une magnifique maison en bord de mer avec vue sur les vagues déferlantes ou de siroter un café dans une maison au bord d’un lac, en regardant l’eau calme. Il ne fait aucun doute qu’avoir une vue sur l’eau est un avantage que beaucoup de gens aimeraient avoir. Mais combien vaut-il réellement ? La réponse : beaucoup. Bien que la prime exacte dépende de plusieurs facteurs, en moyenne, l’attrait d’une propriété riveraine peut augmenter la valeur d’une maison de près de 80 %.

Ce n’est un secret pour personne que les propriétés riveraines coûtent le plus cher. Non seulement ces maisons offrent de belles vues, mais elles ont également tendance à offrir d’autres avantages, tels que l’accès à des activités récréatives comme la navigation de plaisance, la pêche, la natation ou le surf. Il existe également un facteur d’exclusivité – il existe un nombre limité de maisons au bord de l’eau – et elles ont tendance à bien s’apprécier avec le temps. Les propriétés au bord de l’eau peuvent également être une bonne source de revenus, car les magnifiques maisons de plage que vous pouvez louer sur Airbnb sont très demandées. Une étude réalisée en 2022 par la société de garantie résidentielle American Home Shield (AHS) qui a analysé l’impact des opinions sur la valeur des maisons a révélé que les maisons au bord de l’eau augmentaient la valeur des propriétés de 78,1 % en moyenne. « Quiconque s’est assis sur une plage ou a séjourné dans une maison au bord de l’eau peut témoigner des effets quasi médicinaux du bruit des vagues et des mouettes », a déclaré à Bankrate Robin Kencel, un agent immobilier de Compass à Greenwich, dans le Connecticut, ajoutant: « Les propriétés au bord de l’eau sont généralement celles qui sont les plus appréciées. »