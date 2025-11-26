L’écart sur le marché du logement est plus grand que ce que nous avons vu depuis des années. Voici ce que cela signifie pour vous

Quel est votre statut de propriétaire fin 2025 ? Les acheteurs et les vendeurs potentiels bénéficient désormais respectivement d’un avantage et d’un désavantage similaires. L’écart sur le marché immobilier s’élargit à un niveau jamais vu depuis plus de 10 ans. Le match de tennis proverbial entre l’offre et la demande a conduit à près de 40 % de vendeurs de plus que d’acheteurs en octobre. Pour cette raison, l’offre limitée d’acheteurs a plus de marge pour négocier un prix inférieur. Cependant, au lieu de susciter davantage de ventes, les propriétaires potentiels abandonnent complètement la recherche d’un logement et les vendeurs se retirent du marché.

Acheter une maison est-il encore difficile en 2025 ? Eh bien, si l’achat d’une maison se profile à l’horizon pour vous dans un avenir proche, vous pourriez repartir avec une véritable aubaine. Les vendeurs étant largement plus nombreux que les acheteurs, il existe un large choix parmi lequel choisir, ce qui crée une marge de négociation. Pour ceux qui sont dans une meilleure situation financière que les autres, c’est une excellente nouvelle. Cependant, ceux qui espèrent vendre ne repartiront probablement pas avec une valeur suffisante de la valeur potentielle de leur maison. En outre, conformément aux va-et-vient du déficit de logements, les vendeurs se sont retirés du marché au cours de 2025 en raison de la faible demande.

Pourtant, les professionnels de l’immobilier hésitent à considérer les conditions actuelles comme un « marché d’acheteurs », car l’accession à la propriété est loin d’être à la portée de nombreux Américains. En fait, le nombre d’acheteurs d’une première maison est à son plus bas niveau depuis 1981, tandis que les acheteurs les plus riches qui font des offres au comptant arrivent en tête.