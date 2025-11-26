Pouvez-vous légalement empêcher les chauffeurs-livreurs d’entrer dans votre cour ou votre allée ?

Regarder un chauffeur-livreur transformer votre propriété en son lieu de service préféré chaque matin, ou entendre le crissement indubitable des pneus qui font une ornière dans votre herbe alors que vous êtes assis pour dîner peut sembler envahissant, irrespectueux et carrément frustrant. Nous sommes tous passés par là. Pour de nombreuses personnes, l’irritation est telle qu’elles se demandent s’il existe un moyen d’empêcher légalement les chauffeurs-livreurs d’entrer dans une cour ou une allée. Que vous ayez vraiment besoin de repaver votre allée usée ou que vous veniez de rafraîchir votre aménagement paysager, les limites légales entourant votre maison sont interdites, sauf à celles que vous autorisez spécifiquement. Même si les propriétaires fonciers ont généralement le droit de contrôler qui peut entrer dans leur maison et leurs espaces extérieurs, faire respecter ces droits lors de la livraison de colis n’est pas toujours simple. C’est pourquoi les mesures préventives pratiques sont souvent tout aussi importantes que vos droits légaux eux-mêmes.

Légalement parlant, les cours et les allées sont directement liées aux lois sur la propriété qui les définissent clairement comme propriété privée. Lorsqu’un chauffeur-livreur entre ou entre sur votre propriété sans autorisation, il peut potentiellement commettre une intrusion. Les détails concernant les circonstances, les lois locales, l’application et les sanctions peuvent varier considérablement. Par exemple, des exceptions comme les servitudes ou les droits d’accès du public peuvent compliquer les choses. Il en va de même pour les allées partagées, les trottoirs publics et les emprises. Mais à la base, les lois sur l’intrusion renforcent le principe selon lequel votre propriété vous appartient. Bien que les propriétaires puissent être confrontés à divers scénarios de livraison aggravants, marquer clairement les limites, communiquer avec les services de livraison au sujet de vos préférences et explorer les recours juridiques si nécessaire sont des étapes pratiques pour récupérer votre cour ou votre allée d’un conducteur agaçant.