La seule fonctionnalité pour laquelle les acheteurs sont prêts à payer plus et pourquoi

Lorsqu’il est temps de vendre votre maison, vous concentrerez probablement votre attention sur l’amélioration de la cuisine ou sur la peinture des murs. Ces étapes peuvent sans aucun doute faire bonne impression, mais la caractéristique la plus importante que les gens recherchent lors de l’achat d’une maison est quelque chose que l’argent ne peut pas acheter : la possibilité de marcher. Selon une enquête réalisée en 2023 par la National Association of Realtors, les acheteurs sont prêts à débourser plus d’argent pour des maisons situées à proximité de parcs, de cafés et de magasins, avec une préférence pour les propriétés situées à distance de marche de ces commodités.
Parmi les personnes interrogées, 77 % ont déclaré qu’elles seraient prêtes à payer plus pour une propriété située dans une communauté accessible à pied. L’étude a ensuite analysé les résultats, révélant quelles générations ont le plus apprécié cette fonctionnalité. Un énorme 92 % des répondants de la génération Z et 85 % des répondants de la génération Y ont déclaré qu’ils paieraient un peu, voire beaucoup plus, pour vivre dans une communauté axée sur les transports en commun. De nombreux répondants de la génération X, des baby-boomers et de la génération silencieuse ont également indiqué que la possibilité de marcher est l’un des facteurs les plus importants à identifier avant d’acheter une maison, mais pas dans la même mesure que les répondants de la génération Z et de la génération Y.
Pourquoi les acheteurs paieront plus pour vivre dans des communautés accessibles à pied
Les avantages des communautés accessibles à pied vont au-delà de l’accès facile aux parcs et aux magasins ; ils peuvent également améliorer la santé physique et sociale. Parce que les résidents dépendent moins de la voiture pour se déplacer, ils ont un taux d’activité physique plus élevé que ceux des zones non accessibles à pied. Selon une étude de l’Endocrine Society, cela peut entraîner une baisse des taux de diabète et d’obésité, fournissant ainsi une preuve tangible des avantages. Et la santé sociale ? Cela donne également un coup de pouce. Ces communautés présentent souvent une conception adaptée aux piétons, encourageant les membres de la communauté à être actifs et favorisant des interactions sociales fréquentes. En prime, ces domaines peuvent également conduire à davantage d’opportunités de réseautage entre les travailleurs. Ces avantages à eux seuls peuvent suffire à attirer des acheteurs mieux rémunérés dans une communauté accessible à pied.
Un autre avantage du caractère accessible à pied est la moindre dépendance aux véhicules personnels, ce qui peut entraîner des économies. Les résidents qui ne souhaitent pas acheter, entretenir, entreposer une voiture ou payer une assurance automobile peuvent marcher ou utiliser les transports en commun pour se rendre au travail ou faire des courses, ce qui fait de ces cinq meilleures villes où vivre si vous n’avez pas de voiture. options très attrayantes. De plus, étant donné que les quartiers accessibles à pied coûtent systématiquement plus cher que les zones moins accessibles à pied, un acheteur pourrait se sentir mieux quant à la valeur de revente future de sa maison.