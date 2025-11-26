La seule fonctionnalité pour laquelle les acheteurs sont prêts à payer plus et pourquoi

Lorsqu’il est temps de vendre votre maison, vous concentrerez probablement votre attention sur l’amélioration de la cuisine ou sur la peinture des murs. Ces étapes peuvent sans aucun doute faire bonne impression, mais la caractéristique la plus importante que les gens recherchent lors de l’achat d’une maison est quelque chose que l’argent ne peut pas acheter : la possibilité de marcher. Selon une enquête réalisée en 2023 par la National Association of Realtors, les acheteurs sont prêts à débourser plus d’argent pour des maisons situées à proximité de parcs, de cafés et de magasins, avec une préférence pour les propriétés situées à distance de marche de ces commodités.

Parmi les personnes interrogées, 77 % ont déclaré qu’elles seraient prêtes à payer plus pour une propriété située dans une communauté accessible à pied. L’étude a ensuite analysé les résultats, révélant quelles générations ont le plus apprécié cette fonctionnalité. Un énorme 92 % des répondants de la génération Z et 85 % des répondants de la génération Y ont déclaré qu’ils paieraient un peu, voire beaucoup plus, pour vivre dans une communauté axée sur les transports en commun. De nombreux répondants de la génération X, des baby-boomers et de la génération silencieuse ont également indiqué que la possibilité de marcher est l’un des facteurs les plus importants à identifier avant d’acheter une maison, mais pas dans la même mesure que les répondants de la génération Z et de la génération Y.