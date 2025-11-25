Les meilleurs endroits aux États-Unis où vivre en 2025, selon US News

Aux États-Unis, il existe une multitude de petits joyaux que vous ignorez peut-être, des villes qui offrent une qualité de vie élevée et un marché du travail florissant. Chaque année, US News & World Report dresse une liste des 250 meilleurs endroits où vivre aux États-Unis. Cette année, le haut de la liste était principalement occupé par les petites villes situées à 30 minutes des grands centres urbains. Ces villes bénéficient de marchés du travail prospères à proximité tout en offrant une vie calme et sûre aux familles.

Dans le top 15 de cette liste, le classement de US News fait apparaître de nombreuses villes du Midwest, du Texas et de la Caroline du Nord. La toute première place de la liste est cependant occupée par une petite ville, Johns Creek, située près d’Atlanta, en Géorgie. Certains endroits ont un coût de la vie élevé, comme Sammamish dans l’État de Washington, avec une valeur médiane des maisons supérieure à 1 million de dollars. D’autres sont beaucoup plus abordables, comme Broken Arrow dans l’Oklahoma, où les maisons coûtent plutôt un quart de million. Dans l’ensemble, c’est un indicateur utile de l’endroit où les gens s’installent pour trouver un logement abordable, de meilleurs emplois et des communautés saines.

Pour compléter ce classement, US News examine certains points de données clés sur cinq indices de pondération variable. Un indice de qualité de vie prend en compte des éléments tels que l’éducation, les soins de santé, ainsi que l’économie et les infrastructures de l’État. Un indice de valeur examine l’abordabilité et le coût de la vie, et un indice de désirabilité prend en compte des statistiques telles que les taux de criminalité, la météo et les temps de trajet. L’autre grande partie du calcul repose sur le marché du travail, incluant à la fois les taux de chômage et les revenus médians. Ces calculs sont combinés pour attribuer à chaque ville un score qui peut vous aider à trouver l’emplacement optimal pour la maison de vos rêves.