Les meilleurs endroits aux États-Unis où vivre en 2025, selon US News

Aux États-Unis, il existe une multitude de petits joyaux que vous ignorez peut-être, des villes qui offrent une qualité de vie élevée et un marché du travail florissant. Chaque année, US News & World Report dresse une liste des 250 meilleurs endroits où vivre aux États-Unis. Cette année, le haut de la liste était principalement occupé par les petites villes situées à 30 minutes des grands centres urbains. Ces villes bénéficient de marchés du travail prospères à proximité tout en offrant une vie calme et sûre aux familles.
Dans le top 15 de cette liste, le classement de US News fait apparaître de nombreuses villes du Midwest, du Texas et de la Caroline du Nord. La toute première place de la liste est cependant occupée par une petite ville, Johns Creek, située près d’Atlanta, en Géorgie. Certains endroits ont un coût de la vie élevé, comme Sammamish dans l’État de Washington, avec une valeur médiane des maisons supérieure à 1 million de dollars. D’autres sont beaucoup plus abordables, comme Broken Arrow dans l’Oklahoma, où les maisons coûtent plutôt un quart de million. Dans l’ensemble, c’est un indicateur utile de l’endroit où les gens s’installent pour trouver un logement abordable, de meilleurs emplois et des communautés saines.
Pour compléter ce classement, US News examine certains points de données clés sur cinq indices de pondération variable. Un indice de qualité de vie prend en compte des éléments tels que l’éducation, les soins de santé, ainsi que l’économie et les infrastructures de l’État. Un indice de valeur examine l’abordabilité et le coût de la vie, et un indice de désirabilité prend en compte des statistiques telles que les taux de criminalité, la météo et les temps de trajet. L’autre grande partie du calcul repose sur le marché du travail, incluant à la fois les taux de chômage et les revenus médians. Ces calculs sont combinés pour attribuer à chaque ville un score qui peut vous aider à trouver l’emplacement optimal pour la maison de vos rêves.
Johns Creek, Géorgie
Le premier sur la liste est Johns Creek en Géorgie. Il s’agit d’une petite ville de près de 80 000 habitants située à environ 30 miles de route d’Atlanta. Son taux de chômage est de 2,9%, inférieur à la moyenne du pays. Johns Creek est une option attrayante pour les jeunes parents, avec un âge médian de 40 ans. Si vous envisagez d’acheter une maison à Johns Creek, prévoyez environ un demi-million de dollars (plus élevé que la moyenne des États-Unis et de la Géorgie). Grâce aux hivers doux de la région, cette ville est un bon endroit pour ceux qui souhaitent éviter les tempêtes de neige.
Carmel, Indiana
Réputée pour ses nombreux ronds-points, Carmel est une ville de taille moyenne située au nord d’Indianapolis. Il s’agit d’une option plus abordable pour les locataires, avec des coûts de logement mensuels médians de 1 455 dollars, selon US News & World Report. Les futurs propriétaires auront besoin d’un budget d’environ 480 000 $ pour une maison, ce qui est supérieur aux moyennes nationales et étatiques de la valeur des maisons. Cependant, Carmel a un marché du travail solide et un revenu médian élevé par ménage de 142 597 $. Les températures à Carmel chutent jusqu’à zéro en hiver mais restent relativement fraîches en été (environ 72 degrés Fahrenheit).
Pearland, Texas
Pearland, au Texas, est une ville de taille moyenne située à la limite sud de Houston, à environ 25 minutes en voiture du centre-ville. Pearland bénéficie d’hivers doux, d’un marché du travail solide et de nombreux espaces commerciaux, de divertissement et de loisirs en plein air. Pearland est légèrement plus abordable pour les propriétaires que les autres villes du top trois, avec une valeur médiane de la maison d’environ 343 703 $, ce qui est inférieur à la moyenne nationale. Cette ville est particulièrement attractive pour les jeunes, avec un âge médian de seulement 36 ans.
Pêcheurs, Indiana
Fishers, dans l’Indiana, ne figure pas dans le top trois du classement de US News, mais c’est toujours l’un des meilleurs endroits où vivre en Amérique. Il s’agit d’une ville de taille moyenne d’un peu plus de 100 000 habitants qui borde Indianapolis et se trouve à seulement 7 miles de Carmel, que vous reconnaîtrez peut-être grâce à la deuxième place de ce classement. À Fishers, la valeur médiane des maisons est plus abordable, à 406 024 $. Il se trouve à proximité de nombreux sentiers, parcs, marchés et activités de plein air, idéaux pour une famille. C’est aussi une ville jeune, où seulement 12 % de la population est âgée de 65 ans ou plus.
Cary, Caroline du Nord
Ensuite dans le classement, nous nous dirigeons vers la Caroline du Nord et la ville de Cary, près de Raleigh et de Durham. La valeur médiane des maisons ici est relativement élevée, à plus d’un demi-million de dollars. Parallèlement, le revenu médian des ménages se situe également dans la partie supérieure (environ 135 260 dollars) et le chômage est faible (2,6 %). Bien qu’elle soit encore considérée comme une entreprise de taille moyenne, Cary a connu une croissance rapide au cours des 25 dernières années. C’est un endroit attrayant pour les jeunes familles et les professionnels dynamiques qui recherchent un équilibre entre communauté, opportunités de carrière et bonnes écoles.
Ligue City, Texas
League City est une ville de la banlieue de Houston qui offre à ses plus de 100 000 habitants de superbes propriétés au bord de l’eau. Pour une maison dans cette charmante ville regorgeant de parcs et de marinas, vous devriez prévoir un budget d’environ 344 000 $, ce qui est inférieur à la moyenne nationale. Cette communauté est également idéale pour les locataires, avec des propriétés coûtant en moyenne 1 314 $ par mois. Avoir accès à la fois à l’eau et au marché du travail de Houston sans avoir à payer des prix élevés fait de League City un endroit où il fait bon vivre.
Apex, Caroline du Nord
Apex est une petite ville de Caroline du Nord située à seulement 25 minutes du centre-ville de Raleigh. La proximité d’Apex avec la ville sans doute à la croissance la plus rapide de la région et son marché du travail en plein essor en font une option fantastique pour les jeunes professionnels à la recherche de vie en banlieue. Pour vivre ici, les familles doivent déjà payer une prime, les maisons coûtant plus que la moyenne nationale, soit plus d’un demi-million de dollars. Même si le coût de la vie est plus élevé, c’est une ville confortable avec d’excellentes écoles, un accès à des escapades dans la nature et de nombreux restaurants de qualité.
Léandre, Texas
Leander, au Texas, occupe la huitième place du classement de US News. Elle est une petite ville d’environ 80 000 habitants située dans la banlieue d’Austin. La valeur médiane des maisons se situe juste en dessous de la barre du demi-million, à 492 064 $. Comme dans d’autres villes en tête de liste, le taux de chômage de Leander est bien inférieur à la moyenne nationale, à 2,8 % (contre 4,5 % au niveau national). Il est idéalement proche d’Austin (l’une des principales villes où les millennials devraient envisager de déménager) et de son marché du travail tout en offrant un style de vie de petite ville. Il dispose de bonnes écoles publiques et d’un accès aux parcs, aux sentiers et aux activités fluviales.
Collines de Rochester, Michigan
Rochester Hills est la première ville de ce classement à être située dans le Michigan. La petite ville près de Détroit est jusqu’à présent l’endroit le plus au nord de la liste, et elle a des hivers à prouver. Néanmoins, c’est un endroit où il fait bon vivre car il offre une ambiance de petite ville, des revenus élevés, un faible taux de chômage et des logements abordables. La valeur médiane d’une maison à Rochester Hills est de 386 746 $, avec des loyers d’environ 1 293 $. Il offre un accès facile à Détroit, au lac Érié et au lac Huron, et se trouve à quelques minutes en voiture de la frontière canadienne pour les escapades d’un week-end.
Troie, Michigan
L’État du Michigan fait sa deuxième entrée dans le classement des meilleurs endroits où vivre avec Troy, une ville de près de 90 000 habitants bordant Rochester Hills (numéro neuf sur la liste) avec un trajet comparable de 20 minutes jusqu’à Détroit. La valeur médiane de la maison est légèrement supérieure à celle de son voisin, à 397 951 $, et ses prix de location sont presque identiques (environ 1 292 $). Le taux de chômage dans la région est d’environ 3,5 %, soit un point de pourcentage de moins que celui du pays.
Sammamish, État de Washington
Suivant dans le classement, US News a placé Sammamish dans l’État de Washington, juste en dehors du top dix. Petite ville de 65 000 habitants, ce hameau pittoresque se trouve à une demi-heure de Seattle et est entouré d’une nature époustouflante. C’est la ville la plus chère du classement, avec une valeur médiane de 1,3 million de dollars. Vous cherchez à louer ? Ce n’est pas beaucoup mieux, avec un loyer mensuel médian de 2 452 $. Logiquement, cette ville a jusqu’à présent le revenu des ménages le plus élevé du classement, plus de trois fois la moyenne nationale.
Flèche brisée, Oklahoma
Le numéro 12 sur la liste est Broken Arrow, Oklahoma. Il s’agit d’une ville de taille moyenne située à quelques minutes en voiture du centre-ville de Tulsa. La ville est la plus abordable de la liste, avec une valeur médiane des maisons d’environ 251 667 $, bien que les revenus soient inférieurs, avec une valeur médiane de 88 112 $. Néanmoins, cela représente toujours 10 000 $ de plus que la moyenne nationale. Il s’agit d’un quartier de banlieue typique, avec accès aux principales industries de Tulsa, comme l’aérospatiale, mais avec un coût de la vie inférieur à celui de certaines des autres villes de cette liste.
Ellicott City, Maryland
La première ville du centre de l’Atlantique sur la liste des meilleurs endroits où vivre de US News est Ellicott City, dans le Maryland. À quelques minutes en voiture de Baltimore et à une heure de Washington, DC, il s’agit d’une petite banlieue avec des propriétés foncières d’une valeur élevée de 651 724 $. Il possède un joli centre-ville avec une rue principale traditionnelle, des cafés pittoresques, des bars et des rues piétonnières. Le chômage n’est que de 2 % et les revenus des ménages sont environ le double de la moyenne nationale. C’est idéal pour les familles, puisque plus d’un quart des résidents sont des enfants de moins de 20 ans.
Monticule de fleurs, Texas
Pour la fin de ce classement des meilleurs endroits où vivre aux Etats-Unis, nous sommes de retour au Texas. Flower Mound a pris la 14e place, mais contrairement aux autres villes texanes de cette liste, celle-ci se trouve dans la région de Dallas-Fort Worth. Il s’agit d’une petite ville de près de 80 000 habitants, offrant un accès facile aux emplois et des valeurs immobilières élevées. Dans cette ville, les futurs propriétaires doivent prévoir un budget d’un peu plus d’un demi-million de dollars, bien que le revenu médian des ménages soit également relativement élevé, soit 165 675 dollars.
Pflugerville, Texas
A la 15ème place, on retrouve la ville de Pflugerville, au Texas. Cette banlieue d’Austin attire les jeunes professionnels et les familles, avec près de la moitié de la population âgée de moins de 35 ans. Le prix médian d’une maison est de 411 902 $, ce qui le place à seulement 40 000 $ au-dessus de la moyenne nationale. Bien que Pflugerville soit le dernier sur cette liste des 15 meilleurs endroits où vivre aux États-Unis, selon US News, c’est une option fantastique, surtout compte tenu de ses nombreux événements communautaires et activités sur le lac.