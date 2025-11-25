10 des lois les plus inhabituelles pour les propriétaires dont vous n’avez jamais entendu parler

Être propriétaire d’une première maison peut être passionnant, mais cela peut aussi parfois être accablant. Personne ne vous parle de toutes les exigences légales ou de ce que vous devez savoir pour devenir propriétaire d’une maison. Il est généralement de votre responsabilité de vous renseigner sur les lois sur l’accession à la propriété dans votre région. Le problème, c’est que l’on découvre parfois à ses dépens qu’il y a des choses que les propriétaires peuvent et ne peuvent pas faire. Malheureusement, lorsque vous faites quelque chose de mal, cela peut même entraîner des conséquences juridiques. Vous voyez, il existe de nombreuses lois différentes que vous, en tant que propriétaire, pourriez sans le savoir enfreindre, comme par exemple l’endroit où vous pouvez placer vos poubelles ou la hauteur de votre clôture. Certains peuvent vous coûter des amendes, voire une peine de prison.
En tant que propriétaires, nous connaissons certaines choses courantes à faire pour éviter d’enfreindre les lois là où nous vivons. Vous devez payer vos impôts, souscrire une assurance habitation, respecter les lois de zonage, obtenir des permis de rénovation et assurer la sécurité de votre maison pour la communauté. Mais certaines lois peuvent sembler dépassées, voire bizarres. De nombreux États ont encore en vigueur certaines de ces lois étranges ; certaines d’entre elles sont appliquées tandis que beaucoup sont simplement ignorées. Il existe même des lois communes qui interdisent de siffler pendant que vous marchez, de lutter contre un ours ou d’attacher une girafe à un poteau téléphonique. Il n’est pas surprenant qu’il existe des lois étranges qui s’appliquent aux propriétaires.
Les pissenlits sont trop grands
Il est illégal de cultiver des pissenlits de plus de 10 pouces dans la ville de Pueblo, au Colorado. Selon le Code d’ordonnances Pueblo § 7-4-2, il est illégal de faire pousser des mauvaises herbes dans votre cour au-delà de 10 pouces. Bien que les pissenlits ne soient pas spécifiquement mentionnés, ils sont inclus dans la définition des « mauvaises herbes ». Ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas eu l’occasion de tondre votre pelouse cette semaine ; il est peu probable que cette loi soit strictement appliquée. Cependant, si votre pelouse devient une véritable horreur, vous pourriez être passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 $.
Noël s’illumine après le 2 février
À l’approche des vacances, il est bon de connaître les règles de décoration pour les propriétaires. Quiconque vit à San Diego voudra peut-être savoir qu’il est illégal de garder les lumières allumées après le 2 février. Si vous êtes du genre à retarder l’extinction de vos lumières jusqu’à la dernière minute, vous pourriez recevoir un morceau de charbon de Noël tardif dans votre bas sous la forme d’une amende de la ville de 250 $. Quelle façon de dire « bah humbug », San Diego !
Pas de piquets de clôture pointus
Omission de signaler que la maison de votre voisin est en feu
Parfois, la loi ne s’applique pas seulement à votre maison : elle peut également s’appliquer à celle de votre voisin. Dans l’État de Floride, il est illégal de ne pas contrôler ou signaler sciemment un incendie de structure si vous êtes contractuellement obligé de prévenir les incendies ou si vous avez déclenché l’incendie. Cette loi pourrait s’appliquer à vous si vous étiez un pompier en congé ou un pompier volontaire, mais cette loi ne s’applique pas au citoyen moyen à moins que vous n’ayez allumé le feu. Mieux vaut être sûr d’être le premier à appeler le 911, sinon votre voisin pourrait vous poursuivre en justice.
Il est illégal de partager votre mot de passe Netflix
En juillet 2011, le Tennessee a adopté une loi qui rend non seulement illégal le partage de votre mot de passe Netflix avec ceux qui ne vivent pas chez vous, mais également celui de tout mot de passe de service de streaming. Aucun d’entre nous ne ferait jamais quelque chose de malhonnête, comme partager nos mots de passe. La loi était en fait destinée aux pirates informatiques qui volent des mots de passe et les revendent, mais il n’existe vraiment aucun moyen de la faire respecter. Mais si vous êtes pris, c’est un délit qui peut vous valoir une amende de 2 500 $, un an de prison, ou les deux.
Des squatteurs aux propriétaires
Techniquement, chaque État a ce qu’on appelle des lois sur la « possession adversative ». Cela signifie que si certaines conditions sont remplies, un parfait inconnu peut passer du statut de squatter dans votre maison à celui de propriétaire de la maison. La plupart de ces exigences incluent un calendrier, la Californie et le Montana ayant la période la plus courte de cinq ans d’occupation continue, jusqu’à 30 ans pour la Louisiane et le New Jersey. C’est toujours une bonne idée de garder un œil sur toute propriété que vous possédez et dans laquelle vous ne vivez pas.
Barres de sécurité à l’extérieur des fenêtres
À Ridgeland, dans le Mississippi, il est illégal d’installer des barres de sécurité à l’extérieur des fenêtres de votre maison. Si vous envisagez d’ajouter une sécurité supplémentaire à votre maison, Ridgeland n’est pas l’endroit idéal pour le faire. Je ne suis pas sûr que vous voudriez vivre dans un endroit où vous ne pourriez pas installer de sécurité dans votre maison. Cependant, aucune loi n’interdit les barreaux à l’intérieur de vos fenêtres.
Le souffle des feuilles dimanche
De nombreux États ont des réglementations interdisant les activités d’entretien extérieur de la maison le dimanche, mais les souffleurs de feuilles deviennent rapidement la cible d’une interdiction totale. Beaucoup de gens se plaignent d’être trop bruyants et de créer trop de pollution. C’est la raison pour laquelle des lois ont été mises en place pour empêcher leur utilisation non seulement le dimanche, mais aussi complètement. C’est une bonne idée de vérifier vos lois locales.
Mobilier d’intérieur à l’extérieur
Boulder, dans le Colorado, a lancé une tendance lorsque la ville a rendu illégal le fait d’avoir à l’extérieur de votre maison des meubles qui ne sont pas exclusivement destinés à un usage extérieur. De nombreux autres États ont désormais mis en place des lois similaires. Si vous envisagez d’installer le canapé de grand-mère à côté du foyer, cela pourrait vous coûter cher.
Garder un cheval dans une baignoire
Bien que nous ayons trouvé de nombreuses légendes urbaines sur les lois relatives aux ânes dans les baignoires, une seule loi similaire existe réellement. En Caroline du Sud, il est illégal de garder un cheval dans une baignoire. Si vous envisagez de posséder une maison en Caroline du Sud et de garder votre cheval dans votre baignoire principale, vous n’avez pas de chance.