10 des lois les plus inhabituelles pour les propriétaires dont vous n’avez jamais entendu parler

Être propriétaire d’une première maison peut être passionnant, mais cela peut aussi parfois être accablant. Personne ne vous parle de toutes les exigences légales ou de ce que vous devez savoir pour devenir propriétaire d’une maison. Il est généralement de votre responsabilité de vous renseigner sur les lois sur l’accession à la propriété dans votre région. Le problème, c’est que l’on découvre parfois à ses dépens qu’il y a des choses que les propriétaires peuvent et ne peuvent pas faire. Malheureusement, lorsque vous faites quelque chose de mal, cela peut même entraîner des conséquences juridiques. Vous voyez, il existe de nombreuses lois différentes que vous, en tant que propriétaire, pourriez sans le savoir enfreindre, comme par exemple l’endroit où vous pouvez placer vos poubelles ou la hauteur de votre clôture. Certains peuvent vous coûter des amendes, voire une peine de prison.

En tant que propriétaires, nous connaissons certaines choses courantes à faire pour éviter d’enfreindre les lois là où nous vivons. Vous devez payer vos impôts, souscrire une assurance habitation, respecter les lois de zonage, obtenir des permis de rénovation et assurer la sécurité de votre maison pour la communauté. Mais certaines lois peuvent sembler dépassées, voire bizarres. De nombreux États ont encore en vigueur certaines de ces lois étranges ; certaines d’entre elles sont appliquées tandis que beaucoup sont simplement ignorées. Il existe même des lois communes qui interdisent de siffler pendant que vous marchez, de lutter contre un ours ou d’attacher une girafe à un poteau téléphonique. Il n’est pas surprenant qu’il existe des lois étranges qui s’appliquent aux propriétaires.