Votre maison a été condamnée : voici ce que vous faites ensuite

Revenir chez soi avec un « ordre de condamnation » affiché sur votre mur peut être épouvantable. C’est la façon dont votre ville vous fait savoir qu’elle considère votre maison invivable et que vous devez faire vos valises et déménager ailleurs à moins que la maison ne soit réparée. Ignorer de telles commandes n’est pas une option, car elles indiquent des délais courts dans lesquels vous devez quitter votre terrain. A défaut, le shérif pourra vous expulser de force de la propriété et la sécuriser.

Une fois votre maison condamnée, votre prochaine étape consiste à engager un avocat et à comprendre les violations exactes du code du bâtiment qui ont déclenché l’ordonnance. Lorsque la ville localise une maison délabrée lors de son enquête sur les pare-brise ou reçoit des plaintes concernant une maison nuisible, elle envoie un responsable du code du bâtiment ou de la sécurité incendie (ou du service de santé) pour une inspection formelle. Ils énumèrent les points litigieux exacts, sur la base desquels la ville envoie une mise en demeure et offre un court délai pour faire une représentation. Vous pourrez donc parvenir à un accord avec la ville pour effectuer les réparations nécessaires dans un délai imparti, même si vous ne pourrez pas y habiter pendant cette période. Dans certaines villes, vous devrez peut-être même inscrire votre maison au programme d’enregistrement des bâtiments vacants (VBR). Vous pouvez également faire appel de l’ordonnance devant le tribunal. Si vous n’effectuez pas les réparations ou si vous perdez l’appel, le gouvernement peut demander au tribunal de rendre une ordonnance de démolition de votre maison.