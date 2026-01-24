Votre maison a été condamnée : voici ce que vous faites ensuite

Revenir chez soi avec un « ordre de condamnation » affiché sur votre mur peut être épouvantable. C’est la façon dont votre ville vous fait savoir qu’elle considère votre maison invivable et que vous devez faire vos valises et déménager ailleurs à moins que la maison ne soit réparée. Ignorer de telles commandes n’est pas une option, car elles indiquent des délais courts dans lesquels vous devez quitter votre terrain. A défaut, le shérif pourra vous expulser de force de la propriété et la sécuriser.
Une fois votre maison condamnée, votre prochaine étape consiste à engager un avocat et à comprendre les violations exactes du code du bâtiment qui ont déclenché l’ordonnance. Lorsque la ville localise une maison délabrée lors de son enquête sur les pare-brise ou reçoit des plaintes concernant une maison nuisible, elle envoie un responsable du code du bâtiment ou de la sécurité incendie (ou du service de santé) pour une inspection formelle. Ils énumèrent les points litigieux exacts, sur la base desquels la ville envoie une mise en demeure et offre un court délai pour faire une représentation. Vous pourrez donc parvenir à un accord avec la ville pour effectuer les réparations nécessaires dans un délai imparti, même si vous ne pourrez pas y habiter pendant cette période. Dans certaines villes, vous devrez peut-être même inscrire votre maison au programme d’enregistrement des bâtiments vacants (VBR). Vous pouvez également faire appel de l’ordonnance devant le tribunal. Si vous n’effectuez pas les réparations ou si vous perdez l’appel, le gouvernement peut demander au tribunal de rendre une ordonnance de démolition de votre maison.
Vendez la maison si vous ne pouvez pas la réparer
Le fait de recevoir une ordonnance de condamnation ne vous prive pas automatiquement de vos droits de propriété. Tout ce que cela fait, c’est faire comprendre que rester dans votre maison est dangereux pour des raisons qui ne sont pas exclusives, mais peuvent inclure, la moisissure noire, les dommages causés par le feu, les systèmes électriques ou de plomberie défaillants, les infestations de parasites, l’arrêt des services publics, les constructions illégales et un mauvais assainissement. Si vous entreprenez les réparations et que l’inspecteur les approuve, l’ordre de condamnation sera annulé.
Mais si vous n’avez pas les fonds nécessaires pour effectuer les réparations ou si vous estimez que le coût de ces réparations dépasse la valeur de revente de votre maison, vous pouvez vous préparer à vendre votre maison, si cela est autorisé dans votre région. Naturellement, le mauvais état et le label « condamné » en plus (vous devez l’indiquer sur le formulaire de déclaration du vendeur) réduiront considérablement votre bassin d’acheteurs. De plus, vous n’obtiendrez probablement que le prix du terrain, les coûts de démolition étant déduits. Cela étant dit, les villes peuvent imposer des pénalités et des privilèges sur les maisons condamnées lorsque les réparations ne sont pas effectuées ou que les taxes foncières ne sont pas payées, ce qui n’est pas inhabituel pour de telles maisons. La maison pourrait éventuellement être vendue au plus offrant pour être récupérée.
Votre maison peut être condamnée pour une cause publique
Il existe une autre raison pour laquelle une ville déclare votre maison condamnée : l’usage public. Dans le cas où l’emplacement de votre maison interfère avec les plans de développement de la ville (par exemple, ils veulent construire une autoroute), ils ont alors le droit de saisir votre propriété contre une « juste compensation » en échange. En fait, ils peuvent céder votre maison à une entreprise privée, à condition que cela réponde à un objectif public. C’est pourquoi de nombreuses entreprises de services publics et même des commissions scolaires peuvent demander à l’administration de faire condamner une maison.
Malheureusement, vous ne pouvez pas refuser de vendre votre propriété. Si vous le faites, le gouvernement peut intenter une action en justice pour « domaine éminent » et demander au tribunal de vous ordonner de vendre à un prix équitable, qui correspond généralement à la valeur marchande actuelle de la maison. Si vous n’êtes pas satisfait du montant, vous pouvez faire appel dans un délai de 120 jours (ou un an, selon la région). Pour cela, vous devez faire évaluer votre maison par un expert et planifier des transactions de vente comparables pour justifier votre demande d’un prix plus élevé.