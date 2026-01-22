Marques de voitures les plus rappelées en 2025 : qui est classée en tête des alertes de sécurité ?

Il y a eu des centaines de rappels de voitures en 2025, mais certaines marques ont eu beaucoup plus de rappels que d’autres. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a récemment publié ses données de rappel, permettant aux téléspectateurs de voir quels constructeurs automobiles ont fait l’objet du plus grand nombre de rappels ainsi que les types de rappels qu’ils ont émis.

Avec les 12 plus grandes entreprises ayant un total de 445 rappels affectant des dizaines de millions de véhicules, la répartition peut servir de guide si vous envisagez d’acheter une voiture prochainement. Il est toujours utile de savoir avec quelles marques vous recherchez ont eu des problèmes dans le passé.

Qui a eu le plus de rappels de voitures en 2025 ?

Le tableau de la NHTSA répertorie tous les rappels de voitures signalés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025, et le diagramme circulaire au-dessus détaille les 12 constructeurs automobiles ayant effectué le plus de rappels.

Parmi le top 12, Ford arrive avec beaucoup plus de rappels que quiconque, plus que les quatre constructeurs automobiles suivants réunis. Ils ont eu 153 rappels en 2025, soit 34 % du top 12. Au total, ils ont rappelé près de 13 millions de véhicules en 2025. Les 292 autres rappels des 12 plus grandes entreprises sont répartis beaucoup plus équitablement. Classés du plus au moins de rappels, les 12 premiers sont :

Ford avec 153

Chrysler avec 53

Forest River, Inc avec 36

Moteurs généraux avec 28

Volkswagen avec 26

Moteurs internationaux avec 26

Honda avec 24

BMW avec 23

Hyundai avec 21

Mercedes-Benz avec 21

Altec Industries, Inc avec 17

Camions Mack avec 17

À quoi servaient tous les rappels de Ford ?

Le rapport de la NHTSA ventile également les rappels de chaque entreprise par type. Les 153 rappels de Ford couvraient 12 catégories différentes. Les problèmes électriques occupent la première place, avec 27 des 153 rappels, et les rappels d’équipements sont les moins courants avec seulement quatre pour l’année. La répartition complète est la suivante :

27 en raison de problèmes électriques

20 répertoriés comme « aucune valeur »

19 en raison de problèmes de prévention

16 impliquant des problèmes de groupe motopropulseur

11 concernant les « freins de service hydrauliques »

10 en raison de problèmes de visibilité

8 en raison de problèmes de structure

7 problèmes avec l’éclairage extérieur

5 concernant les ceintures de sécurité

5 impliquant des airbags

5 en raison de problèmes de suspension

4 répertoriés comme « équipement »

Autres statistiques

Même si certains rappels concernent des problèmes mineurs, les plus graves sont souvent accompagnés d’avertissements supplémentaires. En 2025, il y a eu 19 rappels accompagnés d’un avertissement « Ne pas conduire » et 16 rappels accompagnés d’un avis « Stationner à l’extérieur ». Habituellement, ces rappels concernaient le risque d’incendie ou d’autres problèmes invalidants. Heureusement, ils ne représentent qu’une petite fraction des rappels de voitures en 2025.

Source

Rappels NHTSA par fabricant, National Highway Traffic Safety Administration, 2025.