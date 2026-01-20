Comment créer une étagère élégante avec une cachette secrète

Il est temps de canaliser le créateur de gadgets d’espionnage qui sommeille en vous. Voici comment j’ai construit cette étagère à compartiments cachés, qui est à la fois fonctionnelle et amusante.

Lorsque j’ai décidé de construire une étagère flottante personnalisée en utilisant des chutes de bois provenant d’un projet antérieur, j’ai décidé qu’il serait amusant de lui donner une ambiance James Bond en ajoutant un compartiment caché avec un dispositif de verrouillage secret.

D’après mon expérience en tant que constructeur et en tant que personne ayant travaillé dans l’industrie cinématographique pendant de nombreuses années, j’ai toujours été intrigué par les petits engins secrets que l’on trouve dans des films tels que James Bond, Batman et Indiana Jones.

Construisez cette étagère flottante murale qui semble ordinaire mais contient une boîte de rangement cachée avec un système de verrouillage secret.

Étape 1 Couper les pièces À l’aide de la scie à onglets et de la scie à table, coupez les composants répertoriés dans la liste de coupe ci-dessus. MARK DERSE POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 2 Assemblez le cadre extérieur de l’étagère flottante Utilisez de la colle à bois, des pinces et du papier de 1-1/2 po. Clous de finition de calibre 18 pour assembler le cadre extérieur de l’étagère flottante à partir des côtés (C), de l’arrière (D) et du bas (E) de l’étagère flottante. Assurez-vous de laisser un espace de 1-5/8 po. espace entre l’arrière de l’étagère (D) et le bord arrière des côtés de l’étagère (C) pour accueillir le rebord mural 2 × 6. Utilisez un Speed ​​Square pour vous assurer que tout est carré pendant que vous clouez. Bricoleur familial

Étape 3 Fixez le visage Utilisez une fermeture en douceur de 3/4 po. superposez les charnières de style européen pour fixer la face (B) au fond de l’étagère flottante (E). Installez le côté coupelle des charnières le long du bord inférieur de la face (B). Suivez les instructions concernant la taille de la languette afin que la face (B) s’aligne avec le bord inférieur du fond (E) et des côtés (C) de l’étagère flottante lorsqu’elle est fermée. Utilisez un 1-3/8 pouces. Mèche Forstner pour percer les trous de la coupelle. Installez l’autre côté de la charnière à l’aide des vis fournies, en veillant à percer un avant-trou afin d’éviter de fendre le bas (E) de l’étagère flottante. Bricoleur familial

Étape 4 Installez des bandes de contreplaqué sur lesquelles la boîte intérieure peut glisser. Pour permettre à la boîte intérieure cachée de glisser dans et hors du compartiment de tablette flottante sans s’accrocher aux charnières, installez 1/2 po. bandes coulissantes en contreplaqué (G) avec de la colle CA au bas (E) de l’étagère flottante, alignées avec le côté vis des charnières. Une fois les bandes de guidage en contreplaqué installées, utilisez de la colle à bois et des clous de calibre 18 pour fixer la latte transversale (F) d’un côté (C) à l’autre (C) sur le dessus du compartiment de l’étagère flottante, en la gardant carrée et solide jusqu’à ce que le dessus du bord dynamique (A) soit installé. Centrez-le sur l’ouverture de la tablette flottante, en laissant 5/16 po. à l’avant et à l’arrière. Bricoleur familial

Étape 5 Réaliser le mécanisme de verrouillage Le mécanisme de verrouillage du tiroir caché c’est simple. C’est juste un 5/16 x 3 pouces. boulon, avec la tête coupée, et un écrou vissé sur les filetages d’extrémité, et deux aimants collés au CA sur le dessus de l’écrou. Après avoir fait un peu de prototypage, j’ai appris que les aimants adhéraient mieux à la surface non plane de l’écrou et de l’extrémité du boulon car ils pouvaient s’infiltrer dans les filetages, que si je les collais simplement par CA directement sur la tête du boulon. Bricoleur familial

Étape 6 Percez un trou pour le mécanisme de verrouillage Sur le bord de la face (B) opposé aux charnières. Percez un trou pour le mécanisme de verrouillage. Comme le trou doit être profond, percez-le sur la perceuse à colonne à l’aide d’une équerre pour vous assurer que le trou reste d’aplomb verticalement. Percez 1/2 po. avec un 5/8 pouces. Forstner, puis passez à un 11/32 pouces ordinaire. tournez le foret et terminez le trou en perçant au moins 3-1/2 pouces. dans le tableau. Bricoleur familial

Étape 7 Construisez la boîte cachée Construisez la boîte cachée comme indiqué sur la figure B. Assemblez-la à l’aide de colle à bois et de clous à épingle de 1 po de calibre 23. Les clous à épingles empêcheront le noyau MDF de 1/2 po. le contreplaqué de noyer ne risque pas d’exploser et de se fendre. Bricoleur familial

Étape 8 Découpez la boîte intérieure Utilisez de la colle de contact en aérosol pour fixer le placage le long du haut des boîtes intérieures avant/arrière (H) et sur les côtés (J). Collez la partie intérieure de la boîte avec du ruban adhésif ou soyez très prudent lors de la pulvérisation, pour ne pas mettre de colle de contact sur les côtés de la boîte. Fixez les pièces de garniture en noyer (L) pour recouvrir le noyau MDF aux extrémités du contreplaqué avec des clous et de la colle. Une fois la colle durcie, coupez les pièces de garniture (L) à ras avec une scie à tirer et poncez-les pour les rendre lisses. Bricoleur familial

Étape 9 Coupez le bord vivant Découpez le dessus du bord vif (A) dans une dalle de bois rabotée sur deux côtés. Tout d’abord, utilisez une scie à chenilles pour couper le bord arrière afin qu’il soit environ un pouce plus profond que l’étagère flottante. Ensuite, utilisez ce bord droit pour le couper à la largeur sur la scie à onglets afin qu’il soit plus large de deux pouces que la boîte à étagères flottantes. Cela vous donnera un surplomb d’un pouce de chaque côté et à l’avant, mais pas exactement à cause du bord naturel. MARK DERSE POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 10 Percez des trous pour les chevilles et le mécanisme de verrouillage À l’aide de centres de goujons et d’un gabarit de goujons ou d’une perceuse à colonne avec un 1/4 po. foret, percez les trous correspondants pour 1/4 po. chevilles dans le bord supérieur des côtés de l’étagère flottante (C) et le bas du dessus du bord dynamique (A). Assurez-vous de laisser un surplomb d’un pouce de chaque côté du dessus et de le maintenir au même niveau sur le dos. Lors du perçage dans la partie inférieure du bord supérieur (A), utilisez un outil de 5/8 po. Forstner pour percer un trou correspondant pour le mécanisme de verrouillage, en s’assurant qu’il s’aligne avec le 5/8 po. trou sur le bord supérieur de la face de l’étagère flottante (B). Percez ce trou à 5/8 po. profond pour permettre à un aimant placé dessus de magnétiser à travers le dessus du bord sous tension (A). Bricoleur familial

Étape 11 Remplissez les trous de clous, poncez et finissez Une fois tout construit et prêt à assembler, remplissez tous les trous de clous visibles à l’aide de mastic à bois. Poncez toutes les surfaces au grain 220 pour une sensation douce et lisse. Lors du ponçage, assurez-vous de briser tous les bords tranchants, en particulier ceux le long de l’intérieur du compartiment de l’étagère flottante ou le long du placage sur le bord supérieur de la boîte cachée. Appliquez quelques couches de cire d’abeille et de finition à l’huile telle que Rowdy Rooster sur toutes les surfaces, à l’exception du haut de la latte de l’étagère flottante (F) et du bas du bord vivant (A) où vous appliquerez de la colle lors de l’assemblage. Utilisez une brosse à copeaux pour faire pénétrer la finition profondément dans les crevasses de l’écorce le long du bord avant du dessus du bord vivant (A). MARK DERSE POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 12 Assembler l’étagère Une fois la finition en cire d’abeille sèche, utilisez de la colle à bois de 1/4 po. des chevilles, un maillet et des pinces pour fixer le dessus du bord dynamique (A) au dessus de l’étagère flottante. Essuyez toute trace de colle avec un chiffon d’atelier humide. Déposez le mécanisme de verrouillage dans le trou situé sur le dessus de la face de l’étagère flottante (B). Percez un trou d’un pouce au centre de la façade intérieure de la boîte (H) à l’aide d’un foret Forstner pour créer une traction. MARK DERSE POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 13 Accrochez l’étagère L’étagère flottante est maintenant prête à être installée. Montez le rebord 2 × 6 (M) 7/8 pouces. inférieur à la hauteur souhaitée de l’étagère flottante, de niveau et centré là où l’étagère doit être positionnée. Fixez le rebord (M) à au moins un montant mural. Utilisez un ancrage pour cloison sèche à bascule avec la tête du boulon enfoncée dans le rebord de n’importe quel côté si un montant mural n’est pas présent. Placez simplement l’étagère flottante sur le rebord (M) de sorte que le bas du bord supérieur (A) le long du bord arrière repose dessus. Vissez l’étagère flottante au rebord 2 × 6 (M) à travers l’arrière (D) à l’aide de vis de deux pouces. Bricoleur familial