La fonctionnalité de salle de bain de type spa qui peut augmenter la valeur de votre maison

Entrer dans une douche qui vous lave sous deux angles différents peut instantanément transformer une matinée groggy en un début rafraîchissant. Alors que de nombreuses personnes consacrent leur projet de rénovation à des carreaux de sol tendance ou à de nouveaux comptoirs, l’installation de douches doubles ou d’un système de pomme de douche double est un moyen efficace de donner à une salle de bain une sensation haut de gamme. Cette configuration implique généralement une large pomme de douche fixée au plafond ou au mur, associée à une buse portative flexible pour plus de commodité, mais elle peut également inclure deux pommes de douche à chaque extrémité de la cabine. Cette fonctionnalité transforme une salle de bain en une escapade privée, donnant à votre maison l’impression d’être un spa dans un hôtel de luxe.

Puisque la salle de bain est l’un des premiers endroits où les gens vont au réveil, avoir un espace aussi intentionnel en fait un bon début de journée. Cela transforme la pièce d’un endroit où vous vous préparez simplement à un endroit où vous aimez réellement passer du temps. Au-delà du plaisir quotidien d’utiliser deux pommes de douche, cette mise à niveau est un moyen d’augmenter la valeur de votre maison. La plupart des acheteurs recherchent ces petites améliorations lors des visites, et une pomme de douche double attirera l’attention d’un acheteur potentiel lorsqu’il sera temps de vendre votre maison.