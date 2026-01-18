Combien de temps durent VRAIMENT les téléphones ? Ce que signifie être obsolète

Les smartphones ne sont pas conçus pour durer éternellement, mais leur déclin est rarement dramatique. Le plus souvent, les performances ralentissent progressivement et la prise en charge logicielle disparaît jusqu’à ce que les tâches quotidiennes semblent plus difficiles qu’elles ne le devraient. C’est exactement ce qui est arrivé à mon iPhone l’année dernière, m’obligeant finalement à le mettre à niveau. Même si elle semblait encore neuve, la technologie obsolète ne pouvait pas gérer la dernière mise à jour logicielle requise pour la plupart des applications que j’utilisais quotidiennement.

J’ai une tolérance assez élevée pour un téléphone vieillissant, mais d’autres préféreront peut-être effectuer une mise à niveau plus fréquemment. Avec de nouveaux modèles coûtant environ 1 000 $, savoir quand un appareil est vraiment obsolète (pas seulement légèrement obsolète) peut vous aider à décider s’il faut conserver ou passer à un nouveau téléphone.

« Nous encourageons nos clients à se demander : de quelles fonctionnalités avez-vous vraiment besoin d’un nouveau téléphone ? Pouvez-vous tenir un an de plus ? » Elizabeth Chamberlain du site de réparation de téléphones iFixit déclare.

Nous expliquons plus loin combien de temps durent réellement les téléphones modernes et comment savoir quand le vôtre est vraiment obsolète.

Que signifie réellement « obsolète » ?

Un appareil véritablement obsolète ne permet plus d’effectuer les fonctions quotidiennes de base sur votre téléphone. Cela est le plus souvent dû à des problèmes logiciels, mais peut également être dû à des problèmes matériels. Les téléphones obsolètes n’exécutent plus de mises à jour logicielles, n’utilisent plus pleinement les réseaux cellulaires actuels ou ne prennent plus en charge l’activité des applications. Ils peuvent également avoir des boutons cassés, des ports de chargement défectueux et des limitations de stockage.

Bien que des problèmes matériels puissent rendre un téléphone obsolète, il est important de noter qu’une batterie défectueuse ne le fait pas à elle seule. « Si vous parvenez à changer votre batterie, il y a de fortes chances que vous puissiez prolonger la durée de vie de votre téléphone pendant un an ou trois », explique Chamberlain.

Signes que votre téléphone pourrait être obsolète

Wachiwit/Getty Images

Une nouvelle version de votre téléphone ne rend pas le vôtre obsolète. Recherchez ces signes :

Performances lentes : Téléchargements lents ou retards lors du changement d’écran ou de la saisie.

Téléchargements lents ou retards lors du changement d’écran ou de la saisie. Crashs fréquents et redémarrages aléatoires : Mes enfants utilisaient mes anciens iPhones pour parler et envoyer des SMS jusqu’à ce que les appareils commencent à redémarrer, s’éteindre ou se bloquer de manière aléatoire. Ils ont fait campagne avec succès pour de nouveaux téléphones – et ils avaient raison.

Mes enfants utilisaient mes anciens iPhones pour parler et envoyer des SMS jusqu’à ce que les appareils commencent à redémarrer, s’éteindre ou se bloquer de manière aléatoire. Ils ont fait campagne avec succès pour de nouveaux téléphones – et ils avaient raison. Impossible de prendre en charge les mises à jour logicielles : « Le type d’obsolescence le plus courant concerne les logiciels », explique Chamberlain. Les téléphones plus anciens peuvent ne plus répondre aux exigences plus élevées des logiciels les plus récents, devenant ainsi incapables d’effectuer les mises à jour.

« Le type d’obsolescence le plus courant concerne les logiciels », explique Chamberlain. Les téléphones plus anciens peuvent ne plus répondre aux exigences plus élevées des logiciels les plus récents, devenant ainsi incapables d’effectuer les mises à jour. Stockage complet : La suppression constante de photos, de vidéos et d’applications indique que le téléphone approche de la fin de sa durée de vie utile.

La suppression constante de photos, de vidéos et d’applications indique que le téléphone approche de la fin de sa durée de vie utile. Incompatibilité réseau : Les téléphones qui ne peuvent plus passer d’appels ou accéder aux données cellulaires en raison d’une incompatibilité réseau sont effectivement obsolètes. « Lorsque la 2G et la 3G ont été fermées en 2022 aux États-Unis, par exemple, tous les téléphones dépourvus de la 4G ou d’une capacité supérieure sont devenus obsolètes », explique Chamberlain.

Les téléphones obsolètes sont-ils moins sécurisés ?

« Si un fabricant a cessé de prendre en charge le logiciel, oui », déclare Chamberlain. « Lorsque le fabricant cesse de prendre en charge son matériel avec des mises à jour logicielles, il peut devenir vulnérable au piratage. Si vous utilisez votre appareil pour autre chose que l’envoi de SMS et les appels, l’utilisation d’un appareil non pris en charge est risquée. «

Quand il est temps de remplacer votre téléphone

Cela dépend de votre tolérance au risque, de votre utilisation et de vos besoins en termes de performances. Vous pouvez continuer à utiliser un téléphone après l’arrêt des mises à jour logicielles, mais cela devient plus risqué. Si vous appelez et envoyez uniquement des SMS, vous pourrez peut-être l’utiliser pendant des années après la fin des mises à jour. Mais si vous utilisez des applications, il est généralement temps de procéder à la mise à niveau une fois la prise en charge logicielle terminée. Cela prend entre deux et sept ans, selon le fabricant.

Si vous avez besoin de performances plus rapides ou de fonctionnalités d’application mises à jour, remplacez votre téléphone dès qu’il ne peut plus répondre à vos besoins quotidiens.

Combien de temps durent les smartphones ?

La durée de vie typique d’un smartphone est d’environ cinq ans, mais il existe des mises en garde importantes. Si vous utilisez principalement votre téléphone pour parler et envoyer des SMS, « avec le remplacement des piles, il n’y a aucune raison pour qu’un téléphone ne dure pas dix ans », dit Chamberlain, mais il s’agit d’une valeur aberrante. La plupart des smartphones durent de trois à sept ans en utilisation normale, mais les gros utilisateurs de sites de jeux, d’applications ou de streaming peuvent sentir leur téléphone usé en seulement deux ans.

Quelle que soit l’utilisation, la plupart des consommateurs remplacent leur téléphone tous les deux ou trois ans, souvent en raison de demandes de logiciels, de promotions des opérateurs ou de nouvelles fonctionnalités. « Tout le monde n’est pas prêt à garder le même téléphone pendant dix ans, (mais) la plupart des gens se débarrassent de leur téléphone bien avant qu’il ne soit vraiment obsolète », explique Chamberlain.

Comment recycler ou éliminer de manière responsable un téléphone obsolète

selimaksan/Getty Images

Si votre téléphone est complètement inutilisable, recyclez-le dans un centre de dépôt chez un opérateur ou lors d’un événement local de collecte des déchets électroniques. Si cela fonctionne toujours, pensez à en faire don à un organisme de bienfaisance qui fournit des appareils aux personnes dans le besoin.

FAQ

Les entreprises rendent-elles intentionnellement des produits obsolètes ?

Selon Chamberlain, cela est peu probable. «Je ne pense pas qu’il existe une cabale secrète de personnes au sein des fabricants de smartphones qui complotent pour rendre leurs appareils prématurément obsolètes», dit-elle. Cependant, il existe des cas documentés de fabricants qui ralentissent délibérément les téléphones plus anciens, affirmant que l’intention est de prolonger la durée de vie de la batterie.

Comment éviter d’acheter quelque chose qui devient obsolète trop vite ?

Achetez un téléphone tout neuf ou le modèle d’occasion le plus récent que vous pouvez vous permettre auprès d’un opérateur majeur bénéficiant d’une longue durée de support logiciel.

À propos de l’expert

Elisabeth Chamberlain est le directeur du développement durable chez iFixit, la plus grande ressource de réparation en ligne consacrée à aider les gens à réparer leurs appareils et à prolonger la durée de vie de leurs téléphones.

EN RAPPORT: