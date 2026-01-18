California DMV rappelle 325 000 pièces d’identité réelles mal imprimées : la vôtre est-elle sur la liste ?

Plus de 20 ans après son introduction, le gouvernement commence tout juste à appliquer la REAL ID Act. Si vous ne vous êtes pas encore rendu à votre DMV local pour mettre à jour votre permis de conduire, le temps presse. Vous devrez bientôt prendre rendez-vous. Cependant, pour certaines personnes, il y a un problème. La Californie a récemment annoncé le rappel de plus de 325 000 VRAIS ID en raison d’une erreur logicielle. Si vous résidez en Californie, votre VRAIE ID peut nécessiter quelques corrections.

Quel est le problème avec ces VRAIES ID ?

Selon le communiqué de presse du DMV, les REAL ID en question ont des dates d’expiration incorrectes. Tout en effectuant un « examen proactif de ses systèmes technologiques existants », il « a identifié une configuration logicielle remontant à 2006 sous l’administration Schwarzenegger qui affectait la façon dont les dates d’expiration étaient appliquées à un petit sous-ensemble d’enregistrements REAL ID ».

Les règles fédérales relatives à la REAL ID Act stipulent que « les immigrants ayant une présence légale aux États-Unis – y compris ceux qui sont résidents permanents, titulaires d’une carte verte et titulaires d’un visa – peuvent se voir délivrer une véritable carte d’identité ». Le calcul de la date d’expiration de ces REAL ID est cependant légèrement différent.

Le logiciel DMV « a correctement vérifié la présence légale auprès du gouvernement fédéral au moment de la délivrance », pour certains de ces résidents, mais « l’ancien codage de 2006 appliquait automatiquement l’intervalle standard de renouvellement des informations d’identification dans certains cas, au lieu de l’expiration du séjour autorisé d’un titulaire d’une VRAIE pièce d’identité ».

Quelles VRAIES ID le système a-t-il gâché ?

Justin Sullivan/Getty Images

Le communiqué de presse explique que « seuls les clients qui reçoivent un avis – environ 1,5 % de ceux qui détiennent une véritable carte d’identité délivrée par la Californie – doivent prendre des mesures dans les semaines et les mois à venir. Si vous ne recevez pas d’avis, vous n’êtes pas obligé de prendre un autre rendez-vous. Le DMV a déclaré que « tous les autres détenteurs d’une VRAIE ID n’ont besoin de prendre aucune mesure ».

Le DMV a également souligné quelques points supplémentaires. Premièrement, « à aucun moment de VRAIES cartes d’identité n’ont été délivrées à des individus sans papiers (ceux sans présence légale). » Comme indiqué ci-dessus, « tous les individus ont reçu de VRAIES pièces d’identité seulement après que le système fédéral a vérifié leur présence légale ».

Le problème avec les VRAIES cartes d’identité en question « se limite uniquement à la manière dont les dates d’expiration ont été calculées pour certains résidents non-citoyens de Californie ayant une présence légale ».

Y a-t-il une solution ?

Bien qu’ils n’aient pas encore dévoilé publiquement les détails, le DMV affirme qu’il « informera environ 325 000 personnes des actions qu’elles doivent entreprendre dans les semaines et les mois à venir pour obtenir la réémission d’un permis de conduire avec une VRAIE ID ou un non-REAL ID, selon qu’ils sont éligibles ». Ils ont également clairement indiqué qu’ils « accéléreraient le processus et renonceraient à tous les frais associés ».

Pour protéger les résidents contre d’éventuelles escroqueries, la DMV a précisé la manière dont elle communiquera avec eux. Le DMV « ne vous appellera pas, ne vous enverra pas de SMS ni ne vous enverra de courrier électronique pour vous demander vos informations personnelles ou votre paiement afin de résoudre ce problème ».

Source

DMV informe les clients qui doivent mettre à jour leurs véritables identifiants, DMV Office of Public Affairs, 2025.