La première chose à désencombrer lors de la préparation de la mise en scène de votre maison

Lorsqu’il est temps de vendre votre maison, vous voulez qu’elle soit aussi belle que possible, voire meilleure que lorsque vous l’avez achetée. La mise en scène est une étape clé pour attirer les acheteurs et sortir votre maison du marché le plus rapidement possible. Mais avant d’ajouter des fleurs fraîches ou de repeindre, il est essentiel de nettoyer l’endroit. Aménager votre maison comme un professionnel commence par désencombrer l’extérieur.
L’attrait extérieur est un facteur de distinction majeur pour les acheteurs potentiels. L’extérieur est la première impression de votre maison, et les excès de signalisation, de décoration, d’outils et de meubles ne donnent pas le bon ton. En fait, c’est une erreur d’attrait qui nuira à vos chances de vendre votre maison. L’encombrement extérieur peut également donner l’impression que votre propriété nécessite plus de travaux qu’elle n’en a réellement besoin. En réalité, une soirée d’enlèvement des déchets pourrait suffire à ce que votre maison soit prête à emménager, mais un acheteur pourrait être aveuglé par l’encombrement et penser qu’une rénovation complète du porche et de l’aménagement paysager est nécessaire. Les acheteurs font également des hypothèses sur l’entretien d’une propriété en fonction de son état extérieur. Heureusement, il n’existe que quelques étapes simples pour désencombrer votre extérieur.
Des étapes simples pour désencombrer l’extérieur de votre maison
Il est préférable de se concentrer d’abord sur votre cour avant, car c’est ce que les acheteurs verront avant toute autre chose. Commencez par nettoyer tous les articles usés, inutilisés ou cassés. Il peut s’agir d’un tuyau d’arrosage scotché, d’un tapis de bienvenue décoloré, d’une jardinière vide ou d’un oreiller de terrasse taché. Ce sont des horreurs et des éléments de jardin qui ruinent l’apparence de votre maison. Tous les outils, équipements et jouets doivent également être rangés. Si possible, rangez ces objets à l’abri des regards dans un garage ou un cabanon. Puisqu’il s’agit d’une refonte temporaire pour la mise en scène, vous pouvez même les déplacer à l’intérieur du sous-sol ou dans un placard de rechange. Où qu’ils soient déplacés, assurez-vous que les articles sont bien organisés. Vous ne voulez pas simplement déplacer le désordre ; vous voulez l’éliminer.
Enfin, réduisez la décoration. Même si un porche avec des plantes suspendues et un banc pivotant peut créer un joli extérieur, le surpeuplement de votre design le ruine. Trop de décorations ne feront que créer du désordre et rendre votre maison trop personnalisée. N’oubliez pas que les acheteurs doivent considérer l’endroit comme le leur, et une toile vierge fait mieux pour cela. Les allées et les allées doivent également être dégagées. Les éclairages de chemin encombrants, les nains de jardin et les jardinières génèrent un encombrement visuel et, pire encore, rendent votre maison inaccessible. Essentiellement, ce qui devrait être exposé, c’est un aménagement paysager sain, une entrée propre et une façade bien entretenue.
Utilisez cette même méthode pour aborder les côtés et l’arrière de votre propriété : jetez les objets indésirables, rangez les marchandises et retirez l’excès de décoration. Une fois l’extérieur désencombré, vous pourrez le nettoyer correctement, ce qui est une autre étape importante de la mise en scène.