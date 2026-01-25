La première chose à désencombrer lors de la préparation de la mise en scène de votre maison

Il est préférable de se concentrer d’abord sur votre cour avant, car c’est ce que les acheteurs verront avant toute autre chose. Commencez par nettoyer tous les articles usés, inutilisés ou cassés. Il peut s’agir d’un tuyau d’arrosage scotché, d’un tapis de bienvenue décoloré, d’une jardinière vide ou d’un oreiller de terrasse taché. Ce sont des horreurs et des éléments de jardin qui ruinent l’apparence de votre maison. Tous les outils, équipements et jouets doivent également être rangés. Si possible, rangez ces objets à l’abri des regards dans un garage ou un cabanon. Puisqu’il s’agit d’une refonte temporaire pour la mise en scène, vous pouvez même les déplacer à l’intérieur du sous-sol ou dans un placard de rechange. Où qu’ils soient déplacés, assurez-vous que les articles sont bien organisés. Vous ne voulez pas simplement déplacer le désordre ; vous voulez l’éliminer.

Enfin, réduisez la décoration. Même si un porche avec des plantes suspendues et un banc pivotant peut créer un joli extérieur, le surpeuplement de votre design le ruine. Trop de décorations ne feront que créer du désordre et rendre votre maison trop personnalisée. N’oubliez pas que les acheteurs doivent considérer l’endroit comme le leur, et une toile vierge fait mieux pour cela. Les allées et les allées doivent également être dégagées. Les éclairages de chemin encombrants, les nains de jardin et les jardinières génèrent un encombrement visuel et, pire encore, rendent votre maison inaccessible. Essentiellement, ce qui devrait être exposé, c’est un aménagement paysager sain, une entrée propre et une façade bien entretenue.

Utilisez cette même méthode pour aborder les côtés et l’arrière de votre propriété : jetez les objets indésirables, rangez les marchandises et retirez l’excès de décoration. Une fois l’extérieur désencombré, vous pourrez le nettoyer correctement, ce qui est une autre étape importante de la mise en scène.