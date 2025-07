Votre couleur de toilette fait-elle une différence dans la valeur de revente? Voici ce que nous savons

Si, après avoir appris l’impact potentiel du prix de revente, vous voulez toujours des toilettes colorées, vous avez des options. Peindre vos toilettes est une possibilité. Vous pouvez le faire en retirant le couvercle et en ponçant à l’extérieur des toilettes et en débarquant. Ensuite, appliquez un agent de dégloss et laissez-le sécher. Enfin, appliquez quelques couches de baignoire et de peinture de tuile. Bien qu’il s’agisse certainement d’une solution qui vous donnera des toilettes colorées, il est important de noter que vous ne devez pas peindre l’intérieur de votre cuve de toilette. Cela peut brancher les trous qui libèrent l’eau, et il a également le potentiel de conduire à des sabots et des blocages. De plus, vous devrez repeindre les toilettes au moment de vendre.

Une autre façon d’atteindre une salle de bain colorée est d’incorporer des pièces décoratives tout au long de la couleur que vous choisissez autrement pour vos toilettes. Vous pouvez garder vos toilettes blanches et utiliser de l’art, des tapis, un rideau de douche, des serviettes décoratives et une couverture de siège de toilette pour créer une impression visuelle colorée. Ce faisant, vous pouvez profiter d’une salle de bain colorée, et quand il est temps pour les acheteurs de visiter votre maison, vous pouvez supprimer les articles colorés en faveur d’options plus neutres, ce qui vous aidera à atteindre le meilleur prix de revente. Bien qu’il soit impossible de mettre un montant en dollars sur le montant d’une toilette colorée sur le prix de vente de votre propriété, il est toujours préférable de tirer le meilleur parti de votre investissement en gardant les choses neutres et en évitant les erreurs de conception de salle de bain qui nuisent à la valeur de revente de votre maison.