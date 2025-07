La seule pièce que Christina Haack dit vaut la peine d’investir pour des bénéfices majeurs

Si vous vous êtes déjà demandé quelle salle des gens de la maison donne la priorité à tous les autres, alors il n’est pas surprenant que les experts comme Christina Haack connaissent la réponse. Bien que certains puissent supposer que ce serait le salon ou même la chambre principale, il s’avère que la cuisine est maintenue en plus de considération que celles-ci. Cette salle contient plusieurs de vos appareils importants, fournit un endroit pour cuisiner et stocker de la nourriture et agit comme un centre pour les interactions sociales. Les rénovations de la cuisine expliquent en fait un grand pourcentage de mises à niveau dans lesquelles les gens investissent et pour une bonne raison. Lorsque cet espace propose des luminaires et des appareils en haut de la ligne ainsi qu’une esthétique propre et élégante, elle peut augmenter le prix que les gens paieront pour une maison. Dans cet esprit, il n’est pas étonnant que Haack convienne que c’est la salle principale qui vaut la peine d’investir lors de la rénovation avant la revente.

Haack n’est pas étranger aux conseils et aux tendances qui peuvent rendre une propriété plus valable, et la cuisine est un endroit où vous ne devriez pas lésiner selon elle. Lors d’une interview avec House Beautiful, a déclaré Haack, « La cuisine est ma chambre préférée dans la maison. C’est ce que j’ai l’impression que les acheteurs s’intéressent le plus. « Elle n’est pas seule à penser que cet espace est essentiellement la plaque tournante d’une maison, car c’est là que les gens rassemblent, parlent, mangent et passent beaucoup de temps. En fait, les études montrent que les Américains passent environ 1000 heures dans leur cuisine au cours d’une année, ce qui signifie que c’est l’un des domaines les plus utilisés.