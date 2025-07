L’intimidation pourrait-elle vous coûter votre licence? Un état dit oui

Être adolescent peut certainement être difficile. Certains de nos films, livres, musique et émissions de télévision les plus aimés décrivent les difficultés qui viennent avec un adolescent. C’est un âge où il y a beaucoup de nouvelles libertés, mais aussi de nouvelles responsabilités et défis qui accompagnent le fait d’être à l’aube de l’âge adulte. Un problème courant qui a duré des décennies, sinon des siècles, est l’intimidation. Il est assez courant que des films d’horreur aient été réalisés avec l’intimidation en tant que moteur de l’action. Mais maintenant, la nouvelle loi sur l’intimidation du Tennessee comprend la révocation des permis de conduire des adolescents incriminés dans le cadre de leur punition. L’espoir est qu’en ciblant les nouvelles libertés des adolescents, l’intimidation et la cyberintimidation seront moins tentantes.

Quelle est la nouvelle loi?

Selon ABC News, au 1er juillet 2025, les adolescents qui se retrouvent devant un tribunal pour mineurs et sont reconnus coupables d’intimidation ou de cyberintimidation verra leur permis de conduire suspendu pendant un an. Il s’agit d’une expansion de la législation que l’État a adoptée l’année dernière, ciblant également l’intimidation. La loi de l’année dernière a cherché à clouer les définitions de l’intimidation et de la cyberintimidation dans une tentative de «aider à prévenir la violence et le suicide chez les jeunes».

Le Tennessee n’est pas le seul État à limiter l’accès aux voitures et à conduire dans leurs sanctions pour intimidation, mais contrairement à la loi anti-vif en Virginie, la voiture en question n’a pas à être directement impliquée dans l’incident pour qu’elle soit incluse dans la punition. Dans ce cas, le véhicule est considéré comme un privilège à révoquer plutôt que comme un outil qui doit être modifié.

Y a-t-il des exemptions?

Images Creative / Getty O2O

Cette loi d’intimidation révoquant les licences des conducteurs des adolescents peut sembler bien sur papier, mais il y a également des facteurs importants à prendre en compte. Certains adolescents ont besoin de conduire des endroits comme l’école et le travail, alors comment cette loi aurait un impact sur les impact?

Il y a une légère exception pour ces circonstances. Selon ABC News, «les adolescents peuvent demander une licence restreinte qui leur permet de se rendre à des activités essentielles comme l’école, le travail et les services religieux.» Cependant, la licence restreinte ne permet pas aux adolescents condamnés de se conduire à «des événements sociaux ou des activités après l’école».

Les adolescents ne sont pas non plus automatiquement accordés une licence restreinte. ABC News indique que le processus doit être initié dans les 10 jours suivant la décision de la Cour. Ce n’est pas gratuit non plus; Il y a des frais de demande de 20 $. Une fois que cela est payé, l’adolescent en question doit:

répondre aux exigences d’âge

réussir tous les tests de conduite

Obtenez l’approbation d’un juge: «Qui spécifiera exactement quand et où ils peuvent conduire».

Source

L’intimidation au Tennessee est maintenant livrée avec une nouvelle pénalité pour les adolescents: perdre les privilèges de conduiteABC News, 1er juillet 2025.