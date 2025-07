Ce que le «W» dans les notes d’huile moteur signifie vraiment

Dans les années 1950, l’huile de moteur a commencé à venir en notes. Certaines notes ont été formulées pour mieux fonctionner par temps froid, tandis que d’autres ont aidé à garder les moteurs chauds lubrifiés plus efficacement. Aujourd’hui, avec nos moteurs de plus en plus sophistiqués, il est encore plus vital d’utiliser la bonne note d’huile moteur dans nos véhicules, nous ne risquons donc pas d’endommager nos moteurs.

«Les personnes qui ont construit votre moteur l’ont créée à Rutesn avec une huile spécifique et l’ont testée rigoureusement avant de confirmer qu’elle avait la viscosité et les additifs appropriés», explique Alan Gelfand, propriétaire de German Car Depot. Pour cette raison, il est important de savoir quelle note d’huile votre voiture a besoin.

Voici plus sur les notes d’huile moteur et qui devraient être dans votre voiture.

Qu’est-ce qu’une note d’huile moteur?

Une note d’huile moteur est fondamentalement un moyen de décrire à quelle épaisseur est épais, alias sa viscosité. Considérez la viscosité comme la différence entre l’eau de miel. Avec l’huile moteur, la viscosité est désignée par des nombres, tels que 5W-30 ou 10W-40. L’huile moteur idéale est suffisamment visqueuse pour former une barrière de lubrification entre les composants du moteur métallique, mais suffisamment mince pour s’écouler sans que le moteur ne le force.

Que représente le «W» dans les notes d’huile moteur?

Le «W» dans les notes d’huile moteur signifie «l’hiver», bien que ce soit une idée fausse commune selon laquelle elle représente le «poids». Le numéro avant le W vous indique à quel point il gère le froid. Plus ce nombre est bas, mieux il se comportera à des températures glaciales.

«Des chiffres plus petits signifient que votre huile ne se transformera pas en mélasse quand il fait froid», explique Gelfand. « Si vous laissez une bouteille de 15W-40 à l’extérieur en hiver, qui est une huile moteur très épaisse, et allez la verser, elle sort à peine. Si la même chose se produit dans votre moteur, c’est une mauvaise nouvelle pour les composants de votre moteur. »

Comment lire / interpréter une note d’huile moteur

Le premier numéro, comme le 5 en 5W-30, est la spécification par temps froid. Plus le nombre est bas, plus l’huile restera visqueuse lorsqu’elle sera froide. Le deuxième numéro, comme le 30 en 10W-30, est ce qui se passe lorsque votre moteur est chaud après avoir conduit depuis un certain temps. Plus le nombre est grand, plus il restera épais pour protéger les composants du moteur.

FAQ

Quelle est la différence entre les notes SAE et API?

SAE signifie la Society of Automotive Engineers, qui a développé le système de classification qui définit la viscosité de l’huile. Ils établissent les règles de ces numéros d’épaisseur, comme 5W-30 et 10W-40.

L’API signifie l’American Petroleum Institute, qui évalue la qualité du pétrole. Lorsque les compagnies pétrolières prouvent que leurs formules fonctionnent comme spécifié dans les réglementations, l’API leur donne des lettres de désignation, telles que SN ou SP.

Comment savoir de quel niveau d’huile a besoin de ma voiture?

Le manuel du propriétaire de votre véhicule spécifiera les désignations de SAE et API à utiliser. Il peut également suggérer quelles huiles substituent dans certaines conditions, telles que diverses conditions météorologiques et le terrain. «Malheureusement, la plupart des gens ont tendance à ignorer le manuel du propriétaire à moins qu’ils ne devaient absolument le lire en dernier recours», explique Gelfand. « Mais il y a une raison pour laquelle le fabricant passe du temps et de l’argent pour les faire. »

Que se passe-t-il si vous utilisez la mauvaise huile moteur?

Cela peut endommager votre moteur. Si votre huile est trop épaisse pour le froid, votre moteur peut ne pas commencer, ou il faudra une éternité pour que l’huile s’écoule vers toutes les pièces qui en ont besoin, provoquant des échecs internes, une notation thermique et un bruit de trains de soupape.

«S’il est trop mince lorsqu’il est chaud, il cesse de faire son travail, et vos pièces de moteur commencent à grincer des uns contre les autres; aucun de ces scénarios ne se termine bien pour votre portefeuille», explique Gelfand.

Pouvez-vous mélanger les notes d’huile moteur?

Vous pouvez mélanger les notes d’huile, mais vous ne devriez probablement pas. «C’est comme mélanger différents types de peinture; vous pourriez obtenir quelque chose qui fonctionne, ou vous pourriez obtenir un gâchis», explique Gelfand.

Si vous êtes désespéré et que vous devez compléter parce que vous êtes bas sur l’huile, le mélange un peu ne tuera pas votre moteur. Mais n’en faites pas une habitude. Si vous vous en tenez à ce que dit votre manuel, vous serez beaucoup mieux.

Certains véhicules, comme BMWS et Mercedes, ont non seulement besoin de la bonne note d’huile, mais aussi d’une concoction spécifique d’additifs dans l’huile qui provoquera des réactions chimiques sur lesquelles les moteurs ont été conçus.

«Dans ce cas, le mélange de l’huile moteur générique, même s’il s’agit de la note appropriée selon votre manuel, peut toujours causer des dommages catastrophiques parce que l’huile ne se comporte pas comme celle qu’ils ont formulée pour ce moteur particulier; une raison encore plus importante, vous devriez lire très attentivement le manuel du propriétaire», explique Gelfand.

À propos de l’expert

Alan Gelfand est le propriétaire du dépôt de voitures allemands depuis plus de 30 ans. Son entreprise est un centre de services automobiles indépendant à Hollywood, en Floride, spécialisé dans le service et la réparation des véhicules allemands.

En rapport