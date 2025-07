Arrêtez d’utiliser ces disques de broyeur immédiatement

Tout comme les rappels automobiles, les rappels d’outils électriques sont importants pour rester au-dessus. Si vous êtes un bricoleur passionné ou un professionnel de la construction, vous utilisez probablement vos outils électriques sur une base très régulière. Cela signifie que vous êtes probablement plus à risque d’être blessé par un outil défectueux que quelqu’un qui les utilise rarement. L’un des derniers rappels d’outils électriques affecte des dizaines de milliers de disques de rabat de broyeur Dewalt. La United Consumer Product Safety Commission (USCPSC) a publié un bref avertissement selon lequel ces disques à volets posent un «risque de lacération et de blessure» pour les consommateurs. Si vous en possédez un, vous devez cesser de l’utiliser immédiatement. Lisez la suite pour tout savoir sur le rappel et que faire si vous êtes touché.

Pourquoi Dewalt rappelle-t-il les disques de rabat de broyeur?

Le mémoire de l’USCPSC explique que les disques de volet de broyeur rappelés posent des «risques de lacération et de blessures» parce que «les volets abrasifs en tissu en céramique sur le disque peuvent se détacher pendant leur utilisation sur un broyeur». Alors que des dizaines de milliers de ces disques de rabat de broyeur ont été rappelés, le nombre officiel de blessures est faible pour le moment. À ce jour, il y a eu trois rapports sur les disques du rabat de broyeur. Dans chaque incident, les dysfonctionnements ont causé des blessures.

Quels disques de rabat de moulin Dewalt sont défectueux?

Ce rappel comprend près de 18 000 disques de rabat de broyeur. Si vous avez acheté l’un des modèles suivants à Grainger, Fastenal, Airgas ou en ligne sur Amazon.com entre septembre 2024 et mai 2025, le vôtre peut faire partie de ce rappel.

Les disques à volets défectueux sont les modèles de disques de volet de haute densité de 4,5 pouces de 4,5 pouces de 4,5 pouces de 4,5 pouces T27. » Le mémoire de l’USCPSC ajoute que «seules les unités avec les codes de date 2024-36 à 2024-48 font partie du rappel.» Si vous avez acheté le vôtre avant septembre 2024, vous êtes presque certainement en clair, mais si vous avez acheté le vôtre après mai 2025, assurez-vous de vérifier le code de date pour vous assurer que le vôtre est effectivement sûr à utiliser.

Comment Dewalt va-t-il résoudre ce problème?

Dewalt émettra des remboursements aux consommateurs qui ont acheté les disques à volets défectueux, vous devez donc cesser d’utiliser immédiatement le vôtre. Afin d’être éligible à un remboursement, vous devrez écrire «rappel» sur le disque. Ensuite, vous devrez télécharger une photo sur le site Web de l’entreprise. Vous devrez également confirmer que vous avez éliminé le disque. Vous pouvez commencer le processus de rappel sur le site Web Dewalt,

