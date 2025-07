Inondation vs assurance du propriétaire: Connaissez la différence avant les coups de catastrophe

Quand j’ai vécu en Floride, j’ai opté pour un cavalier d’assurance ouragan amélioré sur ma police. Mais après que notre maison ait subi un coup direct de l’ouragan Irma, j’ai découvert que ma couverture n’incluait pas réellement les inondations, juste les dommages causés par le vent.

Une telle confusion concernant l’assurance habitation vs l’assurance contre les inondations est alarmante, explique Sebastian HOV, PDG de 18 assurance. La FEMA estime que 4% des propriétaires américains ont une assurance contre les inondations, même si 99% des comtés américains ont été touchés par les inondations depuis 1996. Cette statistique est encore plus triste pour les zones en dehors de la Floride qui ont été frappées par l’ouragan Helen, où seulement 1% des propriétaires qui ont subi des inondations avaient une assurance contre les inondations.

«Ce manque de couverture est généralement dû à un faux sentiment de sécurité parmi les propriétaires qui ne sont pas dans des zones à haut risque désignées», explique HOV.

Si vous n’êtes pas sûr de la différence entre l’assurance habitation par rapport à l’assurance contre les inondations, et si vous avez besoin de la couverture supplémentaire, voici ce qu’il faut savoir et comment décider.

Quelle est la différence entre l’assurance contre les inondations et l’assurance propriétaire?

La principale différence entre l’assurance habitation par rapport à l’assurance contre les inondations est que, bien que les politiques des propriétaires couvrent généralement un large éventail d’événements, des incendies au vol, ils ne couvrent spécifiquement pas les dommages causés par les inondations. Au lieu de cela, l’assurance contre les inondations doit être achetée séparément, en tant que police autonome ou comme approbation de votre police existante.

Couverture d’assurance contre les inondations

La majeure partie de la couverture d’assurance contre les inondations comprend les dommages causés par les inondations causées par:

Forte pluie

Merger la neige

Débordement des eaux intérieures ou marées

GLESSEMENTS DE MAI

Effondrement des terres le long du lac

Toute autre accumulation inhabituelle de ruissellement ou d’eaux de surface

Les types de dommages à votre maison que l’assurance contre les inondations couvre généralement comprennent:

Dommages structurels au bâtiment et à sa fondation

Systèmes électriques et de plomberie

Réfrigérateurs et appareils intégrés

Des biens personnels (si la couverture du contenu est incluse)

Couverture d’assurance habitation

La couverture d’assurance de la plupart des propriétaires comprend:

Pipes d’éclatement, toits qui fuites et débordements d’appareils

Dommages causés par le feu

Vol

Endommager le vent

Damage de la glace

Panne de sauvegarde de l’eau / pompe de puisard (généralement facultatif)

Cependant, «il existe de nombreux niveaux de couverture pour l’assurance habitation en fonction de ce que vous achetez et / / bénéficiez en raison de l’état de votre maison», explique Colleen Parsons, courtier d’assurance indépendant chez World Insurance. Alors, assurez-vous de vérifier auprès de votre agent les détails de la couverture.

Ai-je besoin d’assurance contre les inondations?

Vous avez certainement besoin d’assurance contre les inondations si votre entreprise hypothécaire l’exige. Si vous n’avez pas d’hypothèque mais vivez dans une zone considérée comme un risque élevé pour les inondations, c’est aussi un choix judicieux de l’obtenir.

«Cependant, cela devient de plus en plus important pour tous les propriétaires en raison du changement climatique et de l’augmentation du développement dans les zones d’inondation», explique HOV.

Donc, même si vous ne vivez pas dans une zone d’inondation, vous pourriez envisager d’obtenir une assurance contre les inondations, d’autant plus que les inondations qui étaient autrefois considérées comme des événements de 100 ou mille ans deviennent désormais plus courantes.

Pour vérifier si vous êtes dans une zone à haut risque, vérifiez avec votre ville ou l’hôtel de ville local, qui aura accès à une carte des inondations, demandez à votre agent d’assurance ou voyez le centre de service de carte des inondations de la FEMA. Les zones commençant par A et V sont considérées comme à haut risque. Les zones commençant par B, C et X sont un risque faible à modéré.

«Tout le monde est techniquement dans une zone d’inondation. Cependant, la carte des inondations déterminera si vous êtes plus à risque pour cela», explique Parsons. «Par exemple, les zones A ou AE sont le plus risqué de déluge, ce qui signifie que ces zones ont une chance annuelle de 1% d’inondation et 26% de chances sur une hypothèque de 30 ans.»

Combien coûte l’assurance contre les inondations?

Il varie considérablement, d’environ 500 $ à plus de 5 000 $ par an, selon l’endroit où vous vivez, votre risque d’inondation, la quantité d’assurance dont vous avez besoin et si vous les obtenez via un opérateur privé contre le programme national d’assurance contre les inondations NFIP).

Sur la base des taux nationaux du programme d’assurance contre les inondations 2024, le coût moyen aux États-Unis est de 819 $ par an. Cependant, dit HOV, des modifications récentes apportées au modèle de tarification du NFIP peuvent entraîner des augmentations de taux significatives pour certains titulaires de police.

Si vous vivez dans une zone à haut risque, vous pourrez peut-être obtenir un certificat d’altitude pour aider à réduire le coût, explique Parsons. Il s’agit d’un processus quelque peu long qui nécessitera probablement une enquête terrestre ou ingénieur. Elle suggère d’abord une vérification auprès de votre compagnie d’assurance pour confirmer s’il s’agit d’une option viable.

Pour les locataires, l’assurance contre les inondations peut être beaucoup moins chère, avec des taux aussi bas que 99 $ par an pour une couverture contenue uniquement, explique HOV.

Sur les experts