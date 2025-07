8 idées élégantes pour rafraîchir votre cuisine en 2025

Si vous en avez fait votre résolution du Nouvel An de réorganiser votre cuisine, ou si vous souhaitez simplement embellir l’espace pour s’aligner sur les tendances actuelles, vous avez atterri sur la bonne page. Les cuisines sont souvent des endroits où les gens se réunissent pour se nourrir, faire des souvenirs et passer du temps ensemble. Et, avec cela, il n’est pas rare de vouloir en faire un espace que vous aimez. Cela dit, il n’y a pas de pénurie de tendances de la cuisine en 2025 attirant l’attention cette année.

À l’avance, nous avons tapé des designers d’intérieur pour en savoir plus sur les tendances de cuisine les plus populaires des 2025 que vous pouvez intégrer dans votre cuisine (ou montrer votre designer d’intérieur) dès que possible.

Windows expansifs

Alors que les gens cherchaient des moyens de réduire leur facture d’électricité, de vastes fenêtres sont devenues une tendance populaire de la cuisine en 2025. «Des fenêtres plus grandes sont en cours d’installation dans les maisons, et en particulier dans les cuisines, pour maximiser la lumière naturelle, la luminosité et une connexion avec le plein air», explique Jane Lockhart, Baaid, concepteur principal chez Jane Lockhart Design.

Ce que nous aimons à ce sujet: Non seulement vous pouvez admettre la lumière dans votre cuisine, mais vous pouvez le faire sans électricité. La lumière naturelle supporte souvent de nombreux effets positifs sur la santé mentale. Lockhart note qu’en ajoutant des fenêtres plus grandes, vous vous sentirez probablement moins isolé du monde extérieur et de plus en plus connecté à la nature pendant la cuisson et / ou au moment des repas.

Appareils camouflés

En raison des cuisines minimalistes de plus en plus populaires, des appareils camouflés (ou prêts pour le panneau) gagnent du terrain. L’objectif de cette tendance est d’intégrer les appareils électroménagers, qui peuvent inclure des réfrigérateurs (comme illustré ci-dessus), des armoires, des brûleurs et des tiroirs aussi parfaitement que possible.

Ce que nous aimons à ce sujet: «Ce que nous aimons à ce sujet (tendance), c’est à quel point il est calme et propre, ce qui donne un sens à un espace», explique Lauren Lerner, concepteur principale de Living with Lolo Interior Design. «Il est particulièrement puissant dans les plans d’étage ouverts où vous voulez que la cuisine se sente comme une partie de l’espace de vie, pas une zone utilitaire distincte.» Lockhart ajoute que ces types d’appareils sont également souvent plus faciles à utiliser.

Couleur ajoutée

Lockhart note que beaucoup de gens disent au revoir à ces couleurs neutres et choisissent d’éclairer leurs cuisines avec des cuisines de plus en plus vibrantes, notamment la rose pâle, la terre cuite, les olives et les légumes verts de plus que des accents.

Ce que nous aimons à ce sujet: Vous pouvez personnaliser cette tendance d’une manière qui se sent bien. «Une façon simple d’embrasser cette tendance de couleur est de peindre les murs, les garnitures et les plafonds en une seule couleur que vous aimez, ou pour un effet moins dramatique, considérez un carreau de dosseret coloré ou un appareil de comptoir», explique Lockhart.

Éclairage en couches

Alors que certains luminaires ont été un aliment de base de la plupart des cuisines, l’éclairage en couches a gagné en popularité cette année. «Les cuisines présentent désormais des schémas d’éclairage sophistiqués avec des couches de tâche, ambiante et décoratives», explique Isabel Jackson, Rid, propriétaire de Cheltenham Interiors.

Elle ajoute que vous pouvez «utiliser des bandes LED sous le capuchon, un éclairage pendentif sur les îles et des taches de plafond dimmables», pour apporter cette tendance de la cuisine dans votre maison.

Ce que nous aimons à ce sujet: Jackson aime comment l’éclairage en couches peut intentionnellement ajouter de la profondeur et du luxe au besoin tout au long de la journée (en particulier avec des accessoires contrôlés) à une cuisine. Que vous mettiez en œuvre des lustres, des luminaires suspendus ou de la mise à l’éclairage est à vous – en toute façon, cela modifiera l’ambiance d’une cuisine.

Surfaces de pierre naturelles

«La Stone Stone occupe le devant de la scène dans les cuisines, en particulier le marbre audacieux, le quartzite ou le granit avec des veines riches et expressives», explique Jackson. Nancy Davilman, architecte d’intérieur chez ND Interiors, ajoute que l’une des raisons pour lesquelles les surfaces en pierre naturelle deviennent plus séduisantes en 2025 est due aux traitements protecteurs récemment développés, qui donnent aux gens la tranquillité d’esprit lorsqu’il s’agit de construire ces types de surfaces dans leur maison (et plus spécifiquement dans leur cuisine).

Ce que nous aimons à ce sujet: Jackson note que l’utilisation de Stone permet à la nature et au luxe d’exister dans une cuisine. «La pierre à veine audacieuse ajoute du mouvement, de l’élégance et un sentiment de permanence en plus de servir de point focal dans un espace par ailleurs minimaliste», explique-t-elle.

Armoires en bois chaud

Lerner note que les bois chauds, comme le chêne blanc, le noyer et même les pacanes, voient une vague de popularité, ce qui en fait une tendance populaire de la cuisine en 2025 et pour une bonne raison. Mais ce n’est pas parce qu’ils sont populaires que vous devez sursaturer votre cuisine avec eux (sauf si vous le souhaitez). «Vous pouvez tout faire avec des armoires en bois complètes ou l’utiliser comme accent sur l’île ou les étagères supérieures», explique Lerner.

Ce que nous aimons à ce sujet: «J’adore le ton terreux du chêne blanc avec la riche chaleur sombre de l’île», explique Kelly Ford, architecte d’intérieur chez Ford Intérieur du design. «La construction de celui-ci était si parfaitement fait qu’elle entraîne une sensation moderne très simple, mais les matériaux offrent une douceur globale, donc le contraste des deux éléments fournit un élément de conception intéressant et une sensation accueillante.»

Finitions en métal mixte

Alors que certaines personnes choisissent toujours de garder les finitions en métal dans leur cuisine de la même manière, Lerner note qu’un nombre croissant d’individus modifient les types de finitions en métal qu’ils utilisent. Cela dit, vous devez garder à l’esprit l’harmonie visuelle. «La clé est l’équilibre», explique Lerner. « Peut-être que c’est un éclairage noir, un matériel en laiton et un robinet nickel. Gardez-le cohérent, mais n’ayez pas peur de mélanger. »

Ce que nous aimons à ce sujet: Mélanger les métaux aide à créer une esthétique de la cuisine qui ne semble pas trop raffinée. «Nous aimons la façon dont les métaux mixtes nous laissent superposer en revanche et en chaleur, surtout lorsque les clients veulent quelque chose qui ne se sent pas« trop poli »», explique Lerner.

Formes courbes

Bien que les formes rectangulaires soient toujours populaires dans les cuisines, Lockhart note qu’il y a eu une augmentation du nombre de formes incurvées (qu’il s’agisse d’appareils, de meubles, etc.) qui font leur chemin dans les cuisines cette année. Les formes arrondies enlèvent l’apparence rigide de certaines cuisines, les aidant à paraître plus accueillantes – qui ne veut pas cela?

Ce que nous aimons à ce sujet: Des pièces incurvées et des «îles avec des extrémités arrondies et des portes d’armoires incurvées introduisent une esthétique plus douce avec des formes douces et arrondies», explique Lockhart.

