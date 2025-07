Bittercress poilu: comment s’identifier et s’en débarrasser

Hairy BitterCress est une mauvaise herbe de saison fraîche et fraîche qui peut rapidement dépasser votre pelouse si vous ne prenez pas les bonnes précautions. Heureusement, avec la bonne maintenance et les mesures préventives, vous pouvez empêcher cet épandeur superabondant de transformer votre herbe de luxuriant à manque. J’ai parlé avec trois experts en gazon pour obtenir leurs conseils pour prévenir et contrôler BitterCress poilu.

Qu’est-ce que BitterCress poilue?

Hairy Bittercress (Cardamine Hirsuta), ou Lamb’s Cress, Flickweed, Spring Cress ou Wood Cress, est une mauvaise herbe annuelle à faible croissance et répandue rapide. Le professionnel de la pelouse John D. Steiner explique que la plante appartient à la famille de la moutarde et prospère dans des environnements frais, humides et ombragés.

L’amercresse poilue est originaire de l’Europe et de l’Asie occidentale, mais s’est naturalisée dans une grande partie de l’Amérique du Nord. Il pousse facilement dans les zones de rusticité de l’USDA 4 à 8. Bien que ce soit une mauvaise herbe d’hiver qui est la plus prolifique de la fin de l’automne au début du printemps, il peut s’attarder toute l’année lorsque les conditions sont idéales.

À quoi ressemble Bittercress poilu?

Vous ne savez pas s’il s’agit de mauvaises herbes et de crestes poilues émergeant dans votre pelouse? Steiner explique que cette petite plante à faible croissance présente des feuilles de composés sincères qui se divisent en folioles plus petites, arrondies ou en forme de rein.

«La plante produit de petites fleurs blanches et à quatre petales, qui se développent en gousses de graines élancées et allongées qui s’ouvrent lorsqu’elles sont mûres et dispersant les graines de manière explosive», dit-il. Se développer comme un pissenlit dans une rosette basale, les feuilles vont de un demi-pouce à un pouce et les fleurs atteignent 3 à 9 pouces de hauteur.

Pourquoi Hairy Bittercress est-il un problème?

«L’amercresse poilue peut être difficile à contrôler en raison de son cycle de vie rapide et de sa production élevée de graines», explique Steiner. «Il termine son cycle de vie en quelques semaines, permettant à plusieurs générations par an dans des conditions favorables.» Il explique que même lorsque les conditions ne sont pas idéales, les graines peuvent rester viables pendant des années dans le sol, ce qui rend l’élimination de ces mauvaises herbes de votre pelouse difficile.

Les gousses de graines amercresses poilues, connues sous le nom de Silique, contiennent jusqu’à 30 graines. Lorsqu’elles sont éjectées du pod, les graines peuvent atterrir jusqu’à 16 pieds de distance. Cela signifie que vous pourriez traiter un patch de pelouse, seulement pour découvrir que ces plantes apparaissent sur un patch séparé plus tard dans la saison. De plus, les graines n’ont pas d’exigences de dormance (une période de temps où les graines ne peuvent pas germer, même lorsque les conditions sont correctes), et ils germent rapidement, atteignant la maturité et le réensemencement dans les cinq semaines.

Les petites graines collantes s’accrochent à des conteneurs et au dessous des chaussures, afin que vous ne réalisez pas que vous les ramenez à la maison d’une pépinière ou d’une promenade au bord de la rivière, leur permettant de se propager sournoisement dans votre cour.

Comment empêcher la caisse amers poilue

Heureusement, il existe des stratégies simples que vous pouvez utiliser pour aider à empêcher Hoiley BitterCress de reprendre votre pelouse ou vos frontières.

Promouvoir une pelouse saine

Une pelouse épaisse et saine non seulement a l’air bien, mais il bloque la lumière et l’espace dont les graines de cresson amère poilues ont besoin pour germer.

L’expert en génétique végétale, Matthew Koch, recommande d’utiliser un mélange de graines de graines, d’engrais et de sols et d’improver du sol 3 en 1 pour aider à réparer une pelouse inégale. Il met également en garde contre l’envergure et suggère d’aérer votre sol pour briser le sol compacté et améliorer le drainage. «Étant donné que Bittercress Hairy préfère les conditions humides, la lutte contre l’humidité excessive peut rendre votre pelouse moins hospitalière», dit-il.

Plantez une couverture de sol dense

Si vous vous inquiétez que Bittercress poilue s’installe dans les zones non-actes de votre paysage, envisagez de sélectionner une couverture de sol à faible entretien et à faible entretien, comme le thym, qui peut étouffer ces mauvaises herbes indésirables. Une autre option consiste à ajouter une couche profonde de paillis à texture grossière ou de gravier.

Évitez la propagation des plantes et des pots de pépinière

Lavez toujours tous les récipients de pépinière que vous prévoyez de réutiliser pour minimiser les chances de graines collantes interdites réparties sur votre sol. De plus, avant de planter de nouvelles plantes propagées en serre, vérifiez leur sol pour des signes de bittercresse poilue germante assis à côté d’eux.

Minimiser les perturbations du sol

Steiner ne recommande que de creuser ou de labourer votre jardin lorsqu’il est absolument nécessaire. «La perturbation du sol peut ramener les graines enterrées à la surface, déclenchant une germination», dit-il.

Comment se débarrasser de la cresson bière poilue

Si vos stratégies préventives n’ont pas tenu à distance de cresson bière poilue, voici quelques méthodes pour se débarrasser de cette mauvaise herbe.

Contrôle de pré-émergence

L’application d’un produit de lutte contre les mauvaises herbes préémergentes à la fin de l’été ou au début de l’automne empêche ces graines persistantes de germer. «Plusieurs pré-produits (dithiopyr, isoxaben et oryzaline) ont une activité sur le cresson amer et poilu dans le gazon», explique Grady L. Miller, professeur et spécialiste du gazon du gazon. Les instructions d’application varient, alors lisez toujours soigneusement l’étiquette et ne vous attendez pas à ce que ces produits fonctionnent sur des plantes émergées.

Contrôle de post-émergence

Lorsque vous voulez vous débarrasser de la cresse amers velue qui est déjà établie, vous pouvez appliquer des produits de contrôle sélectifs ou non sélectifs des mauvaises herbes. «Le post-contrôle peut être réalisé avec plusieurs applications de mélanges de 2,4-D, de carfentrazone, de dicamba, de MCPP, de MCPA et / ou de sulfentrazone», explique Miller. «Les autres options de publication comprenaient l’atrazine / siazine (le cas échéant / étiqueté), l’imazaquin, la métribuzine, le metsulfuron, le triclopyr (seul ou en combinaison avec d’autres produits de contrôle à feuilles larges tels que Fluroxypyr ou 2,4-D).»

Il est préférable d’appliquer ces produits avant que l’usine ne produise des graines, et de toujours vérifier l’étiquette pour les instructions d’application et s’assurer qu’elle convient à une utilisation sur votre pelouse.

Tirer manuellement

Tirer ces mauvaises herbes enracinées peu profondes à la main ou avec un outil est une méthode d’élimination physique plus longue, mais c’est un moyen naturel de tuer les mauvaises herbes et signifie que vous ne risquez pas d’endommager la pelouse ou les espèces ornementales environnantes.

«L’échange de main est le plus efficace dans le sol humide lorsque les racines peuvent être facilement extraites», explique Steiner. Il recommande également de le faire avant que les plantes fleurissent et posent des graines.

Tonds régulière

Ne paniquez pas si vous n’êtes pas assez rapide avec des commandes chimiques et qu’il y a trop de plantes amercresses poilues sur votre pelouse pour tirer manuellement. «La tonte régulière avant les fleurs de la plante empêche ses gousses de graines d’exploser et de répandre les graines», explique Koch.

FAQ

Est-ce que Bittercress poilu est toxique pour les animaux?

L’amercresse poilue n’est pas toxique pour les animaux, vous n’avez donc pas à vous soucier de votre chien ou de votre lapin pour animaux de compagnie grignoter des mauvaises herbes non traitées apparaissant sur votre pelouse. Les feuilles sont en fait comestibles et leur saveur légère et poivrée en fait des ajouts de salade populaires.

