7 raisons pour lesquelles votre téléphone ne facture pas

Tout comme il n’y a jamais de bon moment pour remplir votre voiture de gaz, il n’y a jamais de bon moment pour découvrir que votre téléphone portable ne se chargera pas. Vous vous rendez généralement compte que lorsque vous pensez qu’il facture depuis longtemps, vous allez l’attraper avant de vous diriger vers cette fonction où vous aviez prévu de prendre un tas de photos, et vous voyez qu’il est toujours en rouge ou peut-être même plus bas que lorsque vous l’avez branché!

C’est frustrant, c’est sûr, et avec la façon dont nous comptons sur nos téléphones pour tout ces jours-ci, il est important de savoir quel est le problème dès que possible – et de le réparer. À l’avance se trouvent sept des raisons les plus courantes que votre téléphone ne facturera pas et quoi faire à ce sujet.

Raisons pour lesquelles votre téléphone ne facture pas

Source d’alimentation défectueuse

Mytruestory Photography / Getty Images

Si votre téléphone ne facture pas, le problème pourrait être que la sortie elle-même est défectueuse. Essayez de brancher votre téléphone dans une prise différente ou de brancher quelque chose d’autre dans la prise pour tester si la prise fonctionne correctement. Un autre problème avec votre source d’alimentation pourrait être qu’il est attaché à un interrupteur d’éclairage, et l’interrupteur d’éclairage a l’alimentation désactivée.

Selon Dylan Vercher, directeur du magasin T-Mobile de Farragut, TN, c’est un problème courant. L’une des premières choses qu’il demande aux gens qui apportent leurs téléphones pour les charger est: « L’avez-vous branché sur une prise qui est contrôlée par un interrupteur d’éclairage qui s’est éteint? »

Le correctif: Utilisez une prise différente si celle que vous utilisez a des problèmes, ou essayez d’allumer le commutateur d’éclairage qui contrôle la puissance à la sortie.

Chargeur ou adaptateur cassé

Si votre chargeur ou votre adaptateur est endommagé ou usé, cela ne fonctionnera pas. Les dégâts peuvent se produire juste par une usure régulière, à travers quelque chose qui leur arrive, comme votre cordon plié dans votre sac, mâché par votre animal de compagnie, ou simplement être utilisé dans la même position à plusieurs reprises. Si votre adaptateur est ancien et usé ou a des dents pliés ou d’autres dégâts, cela pourrait également affecter si votre téléphone facture de manière fiable (ou du tout). L’alimentation n’atteindra pas votre téléphone s’il y a quelque chose qui ne va pas avec l’adaptateur ou le câble.

Le correctif: Si votre cordon ou votre adaptateur est visiblement endommagé, passez-les pour de nouveaux. L’utilisation de cordons ou d’adaptateurs endommagés est non seulement inefficace mais pourrait être dangereux. Vous saurez avec certitude si le problème était un cordon ou un adaptateur endommagé si vous les éteignez et que votre téléphone facture à nouveau. Vous pouvez également essayer d’utiliser le chargeur et l’adaptateur avec un autre appareil. Si l’autre appareil les facture, vous pouvez déduire que le problème est avec votre téléphone.

Port de charge sale

Votre téléphone vous accompagne partout, et parfois il se salir. Qu’il s’agisse de peluches, de sable, de lotion, de nourriture ou d’un autre type de saleté et de crasse, un port de charge sale peut perturber la charge. Vous pouvez vérifier si votre port de charge est sale en lui faisant briller une lampe de poche.

Le correctif: Utilisez de l’air comprimé ou une brosse douce pour nettoyer doucement le port. Si le port est endommagé, apportez votre téléphone chez un professionnel.

Chargeur incompatible

Il est facile de penser que les compagnies de téléphone portable conseillent d’utiliser leurs appareils de charge de marque parce qu’ils veulent que vous achetiez leurs produits. Mais il est en fait important d’acheter des chargeurs auprès de marques réputées (ce qui ne toujours signifie la même marque que le téléphone). Le support Apple souligne l’importance des chargeurs certifiés Apple (recherchez les produits certifiés MFI), par exemple. De même, Samsung conseille d’utiliser des chargeurs autorisés et des câbles de charge Samsung, qui sont conçus pour maximiser la durée de vie de la batterie. Les chargeurs sans fil doivent être certifiés QI.

Le correctif: Achetez des chargeurs compatibles avec votre appareil. Vercher dit également d’éviter les «chargeurs bon marché de la station-service» et recommande d’acheter des chargeurs qui sont la même marque que le téléphone ou Belkin.

Offres logiciels

Si votre téléphone a des problèmes logiciels ou des applications d’arrière-plan prennent trop d’énergie, cela peut également affecter la façon dont il facture. Les applications qui utilisent des services de localisation ou des médias de flux sont connues pour le siphonage de la puissance des téléphones, ce qui pourrait interférer avec la charge. Samsung souligne également que les logiciels obsolètes pourraient provoquer des problèmes de charge.

Le correctif: Redémarrez votre téléphone, fermez les applications qui n’ont pas besoin d’être exécutées ou essayez de mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

Votre étui de téléphone

Stefania Pelfini, La Waziya Photography / Getty Images

Les étuis trop volumineux ou trop étroitement ajustés peuvent interférer avec la capacité de votre chargeur à s’intégrer en toute sécurité dans le port de charge de votre téléphone. S’il s’agit d’un problème, supprimez votre étui de téléphone avant de charger. Étant donné que cela sera probablement ennuyeux de faire chaque fois que vous devez facturer votre téléphone, vous voudrez peut-être envisager de remplacer complètement votre étui de téléphone par un qui ne s’interférera pas avec la charge.

Le correctif: Retirez le cas de votre téléphone ou obtenez-en un nouveau compatible avec votre chargeur.

Vieille batterie

Une vieille batterie peut ne pas se charger efficacement. Vercher souligne que le téléphone moyen a une batterie qui ne peut être facturé qu’environ 500 à 700 fois en moyenne. Il ajoute en outre que les téléphones portables sont des «petits ordinateurs sans ventilateurs» et que la chaleur du traitement dégrade également la batterie du téléphone. Finalement, la batterie se dégradera au point qu’elle ne tiendra pas de charge.

Le correctif: Remplacez la batterie, ou si cela n’est pas possible, obtenez une mise à niveau de garantie ou un téléphone de remplacement. Consultez votre concessionnaire local pour confirmer les problèmes de batterie et pour discuter des options.

Est-ce mon téléphone ou mon chargeur?

Afin de discerner si le problème de charge de votre téléphone est causé par le téléphone lui-même ou le chargeur, vous devrez dépanner. Si vous avez exclu la possibilité que la source d’alimentation soit défectueuse ou qu’elle soit connectée à un interrupteur d’éclairage qui est désactivé, l’étape suivante consiste à découvrir si le chargeur et / ou l’adaptateur pourraient être le problème.

Pour tester cela, vérifiez-les pour des dommages visibles, comme un cordon courbé ou des dents pliées. Ensuite, essayez de charger votre téléphone avec un autre chargeur et adaptateur mural (essayez-les séparément pour voir quel est le problème). Assurez-vous qu’ils sont de bonne qualité et compatibles avec votre appareil. Si votre téléphone ne facture toujours pas, le problème est probablement votre téléphone.

Sur les experts

Dylan Vercher est directeur d’une succursale T-Mobile à Farragut, TN. Il y travaille depuis plus d’un an et travaille pour T-Mobile depuis quatre ans. Il aide fréquemment les clients qui entrent dans le magasin avec des problèmes à charger leurs téléphones et les aident à déterminer ce qui doit être fait pour les réparer ou aider à les remplacer.

Autres sources primaires: