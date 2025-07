Le drapeau rouge de la plinthe que vous devez toujours vérifier avant d’acheter une maison

À l’œil non entraîné, les plinthes sont juste une coupe. Mais pour tous ceux qui ont déjà acheté une maison, ils sont l’un des plus grands tattletales de la pièce. Un conseil essentiel pour les propriétaires de maison de première génération, en particulier, est d’apprendre à repérer ces panneaux d’avertissement tôt et à empêcher de sérieux regrets plus tard. Une plinthe qui est déformée, se séparant du mur ou enflée au fond indique probablement que l’eau a été où elle ne devrait pas être – et cela signifie généralement qu’il se passe plus dans les coulisses. Cela pourrait signaler une inondation ponctuelle, ou cela pourrait signifier des problèmes plus importants. Certains des nombreux problèmes courants qui peuvent causer des dommages à l’eau des plinthes sont les fuites de plomberie, les inondations sur la zone, l’humidité élevée à la maison et les fuites de fenêtres.

Une fois que vous avez reconnu les signes de dommages aux eaux de surface sur les plinthes de la maison, vous devriez prendre le temps d’enquêter plus loin. Posez des questions directes au vendeur ou à l’agent sur les problèmes, les réparations ou les réclamations d’assurance passées. Ensuite, lors de l’inspection de votre maison, demandez à une attention supplémentaire des zones où les dommages ont été repérés. Même si les dommages semblent vieux ou mineurs, l’eau peut s’attarder derrière les murs pendant des mois et provoquer des moisissures, une pourriture ou des problèmes structurels que vous ne pouvez pas voir. Un compteur d’humidité peut également être utilisé lors des inspections pour détecter l’amortissement caché dans les murs ou les garnitures. Si vous avez encore des inquiétudes, c’est une bonne idée de faire appel à un spécialiste de la restauration pour la contribution. Un peu de prudence peut maintenant vous faire économiser de milliers de dollars en réparations inattendues plus tard.