7 choses à considérer avant de planter une prairie de fleurs sauvages

Mon partenaire et moi rénovons une maison abandonnée dans une vallée de haut niveau. Il est poussiéreux et sec ici, et rien ne grandit sans beaucoup d’efforts, sauf quelques plantes indigènes comme Chamisa et Sage – et les fleurs sauvages.

L’année dernière, j’ai saupoudré un coin de notre cour stérile avec des graines de fleurs sauvages indigènes. À ma grande surprise, ils sont devenus une parcelle d’inspiration colorée et luxuriante, accentuée par des papillons, des papillons Miller et des abeilles. Plus tard, j’ai appris que les propriétaires à travers le pays plantent des parcelles similaires, connues sous le nom de prairies de fleurs sauvages, au lieu de l’herbe.

«Les pelouses de prairies sauvages gagnent en popularité à mesure que les gens prennent plus conscience des implications environnementales des graminées de pelouse», explique Shubber Ali, expert natif et PDG de Garden for Wildlife. «La plantation d’une pelouse de prairie crée également un habitat vital pour la baisse des populations de la faune.»

Les prairies de fleurs sauvages sont particulièrement bénéfiques pour les abeilles et autres pollinisateurs à risque sous pression de la perte d’habitat et des pesticides. Ils créent également des mini-ecosystèmes dynamiques qui fournissent de la nourriture et un abri pour les oiseaux chanteurs, les insectes et toutes les créatures qui vivent près de chez vous.

De plus, une prairie de fleurs sauvages dans votre cour peut vous faciliter la vie. Une fois établie, votre prairie a besoin de moins d’entretien et d’eau que le gazon, vous pouvez donc abandonner les engrais chimiques, les herbicides et les pesticides.

Lorsque vous décidez de créer une prairie de fleurs sauvages dans votre cour, voici quelques réalités à considérer.

Esthétique

Alors que Wildflower Meadows incarne la beauté pour certains d’entre nous, ils semblent plus négligés que les pelouses traditionnelles. Cela peut créer des frictions avec les voisins et potentiellement violer les règles de l’Association des propriétaires (HOA) et des réglementations municipales.

Éduquer ceux qui vous entourent sur les avantages naturels des chantiers sauvages peuvent grandement contribuer à changer les attitudes. Cela aide également à rendre votre création intentionnelle, avec des fonctionnalités telles que des bordures ordonnées, un bain d’oiseaux, un banc ou un chemin d’enroulement.

Facilité de soins

«Les fleurs sauvages et les plantes indigènes peuvent prospérer sur la négligence», explique Ali.

Une fois établies, ils n’ont souvent pas besoin de beaucoup, le cas échéant, d’eau supplémentaire. Ils n’ont généralement qu’à être tondu une fois par an, à la fin de la saison de croissance. Mais même alors, il est préférable d’en laisser une partie grande en tant qu’habitat d’hivernage pour les pollinisateurs.

Ils ne nécessitent pas non plus de fertilisation ou d’insecticides. Cela en fait l’habitat idéal pour la faune et maintient les produits chimiques synthétiques hors des sources d’eau douce.

Espèces envahissantes

Ces plantes et les mauvaises herbes sont les plus grandes menaces pour les pelouses de prairie. Les deux battent souvent les fleurs sauvages et les plantes indigènes, alors faites de votre mieux pour les diminuer avant la plantation. Ensuite, soyez vigilant pour éliminer les intrus qui apparaissent. Le succès de votre prairie de fleurs sauvages en dépendra.

Viabilité de votre cour

Pour de meilleurs résultats, choisissez une zone avec un soleil complet et un bon drainage. Faites tester votre sol pour déterminer la teneur en matière organique et le niveau de pH afin que vous puissiez ajouter tous les amendements naturels.

Si votre cour n’a pas l’endroit idéal, ne désespérez pas. De nombreux fleurs sauvages peuvent encore prospérer dans des sols à basse fertilité, et avec aussi peu qu’une demi-journée de soleil.

Suppression de la pelouse

Si vous convertiez votre pelouse en une prairie de fleurs sauvages, retirez votre gazon avant de planter des fleurs sauvages. Une méthode est la solarisation du sol, qui consiste à couvrir votre pelouse avec du plastique noir pendant six à huit semaines pour tuer l’herbe. Desserrez ensuite le sol pour aider à ranger le développement, semer les graines et niveler le sol avec un râteau.

Bien qu’il ne soit pas optimal de démarrer une prairie sur une pelouse existante, cela peut également fonctionner. Après avoir répandu les graines sur l’herbe, absorbez les tasses hebdomadaires.

Choisir les espèces végétales

Les prairies peuvent contenir des fleurs annuelles ou vivaces. De toute évidence, les prairies annuelles doivent être renommées chaque année. Ils ont également besoin de plus de sol riches en nutriments.

Quelle que soit la façon dont vous allez, la clé est de comprendre votre sol et votre climat, et le choix des bonnes plantes indigènes en conséquence.

Graines vs bouchons

Vous pouvez commencer les prairies avec des graines, ou essayer des bouchons, des tapis ou du gazon de fleurs sauvages.

Les bouchons de fleurs sauvages sont des plantes simples ou des grappes de semis. Les tapis de fleurs sauvages ont des graines infusées dans un paillis comprimé, que vous roulez sur une zone et couvrez d’une fine couche de terre. Le gazon à fleurs sauvages est similaire au gazon à gazier mais avec des fleurs sauvages vivantes. Souvent, les pépinières locales porteront toutes ces options, mais vous pouvez également les trouver en ligne.

Les graines et les tapis sont les moins chers. Les graines offrent la plus grande variété d’espèces, mais elles prennent également plus de temps à établir. «Il est également important d’utiliser le nombre approprié et recommandé de graines pour la zone, car les fleurs sauvages ne prospéreront pas lorsqu’ils sont surpeuplés», explique Ali.

Les bouchons de fleurs sauvages fonctionnent mieux pour compléter une pelouse de prairie existante. Le gazon est le plus cher, mais peut être le bon choix pour les petites zones.

Patience

Alors que les prairies de fleurs sauvages prennent finalement moins d’entretien qu’une cour herbeuse, elles prennent un certain temps pour s’établir.

«La création d’un jardin de prairie est très différente de la plantation d’un jardin traditionnel, car vous devez souvent attendre quelques saisons pour vraiment voir une certaine croissance», explique Ali. «Cependant, un jardin de prairie continuera d’évoluer d’une année à l’autre sans beaucoup d’entretien annuel.»