250 000 voitures Stellantis rappelées sur des airbags défectueux

Si vous possédez un véhicule Stellentis, vous devez faire attention à l’un des rappels automobiles les plus récents. Des centaines de milliers de véhicules Stellantis sont soumis à un rappel en raison de certains des airbags de ses voitures. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a publié un mémoire expliquant ce qu’est le problème, quels véhicules sont affectés et quoi faire si vous possédez l’une des voitures défectueuses. Jusqu’à ce que vous sachiez avec certitude que votre véhicule est en sécurité, vous devez faire preuve de prudence supplémentaire lorsque vous le conduisez.

Pourquoi Stellantis se souvient-il de tant de véhicules?

Selon le dossier de la NHTSA, «les coussins gonflables du rideau latéral droit et gauche peuvent avoir une rétention de pression insuffisante à partir de coutures mal scellées.» La rétention de la pression est un élément clé de ce qui fait fonctionner correctement un airbag. Sans cela, vous êtes plus en danger que la normale lors d’un accident. La NHTSA avertit que «un airbag avec une rétention de pression insuffisante augmente le risque d’éjection et de blessure pendant un accident». Étant donné que les véhicules Stellantis ont des airbags défectueux, «ces véhicules ne respectent pas les exigences de la norme fédérale sur la sécurité des véhicules à moteur (FMVSS) numéro 226,« Éjection d’atténuation ».» »

Quels véhicules Stellantis sont soumis à ce rappel d’airbag?

Plus de 250 000 véhicules Stellantis ont des airbags défectueux, y compris le::

2022 Pacifica

2023 Pacifica

2024 Pacifica

2025 Pacifica

2022 Voyager

2023 Voyager

2024 Voyager

2025 Voyager

Si vous possédez l’un des véhicules susmentionnés, gardez un œil sur votre boîte aux lettres. Des lettres de notification intérimaires alertant les propriétaires sur le risque de sécurité devraient être postées fin juin 2025. Une lettre de suivi sera envoyée une fois le recours prêt.

Comment Stellantis résoudra-t-il ce problème?

Stellantis dit que «les concessionnaires inspecteront et remplaceront gratuitement les airbags de rideaux latéraux, si nécessaire, gratuitement.» Cependant, la NHTSA note que la société «a pétitionner la NHTSA pour déterminer que cette question est sans conséquence pour la sécurité des véhicules à moteur». Bien que cette pétition soit active, «le fabricant n’est pas obligé de mener une campagne de notification et de recours des propriétaires». Cependant, «si la pétition est refusée, le fabricant sera informé et doit ensuite entreprendre ses obligations de notification et de recours à la campagne».

Si vous avez d’autres questions, vous pouvez contacter le service client de Chrysler au 800-853-1403. Lorsque vous le ferez, vous devrez donner un numéro de rappel. Le numéro de la NHTSA pour ce rappel est de 25v302000, et les numéros de Chrysler sont 06C, 54C et 55C.

