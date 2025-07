Les villes les plus sûres et les plus dangereuses de 2025 pour conduire

Au cours des 20 dernières années, Allstate a analysé les données des réclamations d’assurance automobile dans les 200 villes les plus peuplées d’Amérique pour voir les plus sûres et les villes les plus risquées à parcourir. Les résultats de 2025 viennent d’être arrivés et les dix premiers et les plus risqués peuvent vous surprendre. Étant donné que l’entreprise ne tire que des réclamations d’assurance, les données ne prennent pas en compte des choses comme le nombre de billets de vitesse émis dans chaque ville, ni ne regarde chaque ville du pays. Pourtant, c’est un très bon aperçu dans lequel les villes sont relativement sans danger pour les automobilistes et lesquelles vous avez peut-être besoin pour exploiter vos compétences de conduite défensive.

Les villes les plus sûres pour conduire

Selon le rapport Allstate 2025, les dix premières villes les plus sûres à conduire sont:

Brownsville, TX

Boise, ID

Fort Collins, CO

Cary, NC

Laredo, TX

Olathe, KS

Scottsdale, AZ

Port St. Lucie, FL

Madison, WI

Eugene, ou

Ces villes avaient le moins de réclamations d’assurance automobile déclarées. Il y a peut-être eu des accidents qui n’ont pas été signalés si aucun conducteur ne déposait de réclamation, mais en général, vous êtes probablement en sécurité à la conduite à ces endroits. Cela ne signifie pas que vous devez vous asseoir et jeter toute prudence au vent. En tant que conducteur, il est de votre responsabilité d’être vigilant au volant à tout moment.

Les villes les plus risquées pour conduire

D’un autre côté, des 200 villes américaines les plus peuplées, les dix villes les plus risquées à conduire sont:

Boston, MA

Washington, DC

Baltimore, MD

Worcester, MA

Springfield, MA

Glendale, CA

Los Angeles, CA

Oakland, CA

Providence, Ri

Philadelphie, PA

Ces résultats peuvent être moins surprenants que la liste des villes les plus sûres. De nombreuses villes de cette liste sont déjà célèbres pour leur trafic congestionné.

Il est important de se souvenir des limites de ces données. Le nombre d’accidents est tiré des informations sur les réclamations d’assurance automobile, et non des rapports d’accident ou des données de caméra de circulation. Ainsi, les accidents qui n’étaient pas signalés aux assureurs automobiles ne sont pas inclus dans les chiffres. De plus, cette liste ne consulte pas les accidents par habitant. Ces villes figurent toutes parmi les 200 meilleures villes les plus peuplées du pays, et lorsque vous ajoutez plus de conducteurs au mélange, votre probabilité d’accident augmente car il y a plus d’opportunité pour vous interagir avec d’autres conducteurs. Mais si ces chiffres étaient mis à l’échelle pour tenir compte des différences de population, la liste pourrait sembler un peu différente. Quoi qu’il en soit, c’est un excellent point de départ lors de la planification des voyages ou de la recherche des prix estimés de l’assurance automobile dans une zone donnée.

Source

2025 America’s Best Drivers Report, Allstate, 2025.