Votre chaîne de clés lourds pourrait endommager votre voiture

Une chaîne de clés est un excellent moyen de garder une trace des éléments importants dont vous avez besoin à tout moment, et il existe de nombreuses façons de personnaliser vos clés. Lanyards, charmes, carabiners… la liste continue. Mais bien qu’il soit agréable d’avoir toutes vos clés en un seul endroit et amusant de personnaliser cette chaîne avec des bibelots, chaque élément supplémentaire ajoute du poids. Ce n’est peut-être pas un énorme inconvénient pour vos clés de maison, mais est-ce que cela compte pour vos clés de voiture? Nous avons parlé avec le vice-président de l’approvisionnement et de la technologie automobile pour Christian Brothers Automotive Corporation, Kye Grisham, et Robert Hunter, un technicien certifié ASE et un instructeur de réparation de collision avec le North Montco Technical Career Center, pour savoir s’il s’agit d’un problème d’avoir une chaîne de clés de voiture lourde.

Une chaîne de clés lourds peut-elle endommager l’allumage?

Grisham dit que la limitation du poids de votre chaîne de clés est très importante. Tout poids inutile peut mettre une «contrainte excessive sur le cylindre de verrouillage d’allumage et provoquer une usure prématurée». Cette usure sur la clé et l’allumage entraîneront éventuellement des problèmes de démarrage de votre véhicule. Et en ce qui concerne les problèmes automobiles, un démarreur défaillant est un énorme inconvénient. Hunter est d’accord, ajoutant que «avoir une grande chaîne de clés lourds peut également mettre des rayures indésirables sur la colonne de direction de votre voiture pendant la conduite.»

S’il est vrai que les pièces automobiles doivent éventuellement être remplacées, vous ne voulez pas contribuer au vieillissement artificiellement rapide de ces composants. Ils sont frustrants à remplacer, et certaines réparations peuvent être assez chères. Donc, aussi tentant que cela puisse être de personnaliser vos clés avec des bibelots et des charmes uniques, laissez-les de votre chaîne de clés de voiture. Ou, à tout le moins, assurez-vous que vous pouvez facilement détacher vos clés de voiture de votre chaîne de clés lourds pendant la conduite. Vous pouvez les remettre une fois que vous les avez retirés de l’allumage.

Qu’en est-il des allumages à bouton-poussoir?

Les chaînes de clés lourdes peuvent endommager les allumages traditionnels, mais que se passe-t-il si vous conduisez un véhicule qui a un allumage sans clé ou push? Selon Grisham, vous devez toujours considérer ce que vous mettez sur votre chaîne de clés – mais pour différentes raisons. Bien que le poids de la chaîne de clés ne soit pas un facteur lorsqu’il n’y a pas de cylindre d’allumage pour qu’il s’accroche, Grisham dit qu’il est toujours important de «limiter les grands objets métalliques» sur votre chaîne de clés. Pourquoi? Parce qu’il y a une chance qu’ils puissent interférer avec la radiofréquence et empêcher votre voiture de démarrer.

Donc, peu importe comment votre voiture s’allume, gardez vos chaînes de clés décoratives reléguées à votre maison, votre bureau et d’autres clés de construction. Vos clés de voiture doivent rester séparées afin qu’elles puissent rester aussi légères et dégagées que possible. Si vous vous inquiétez de les garder à portée de main, Hunter suggère de garder vos clés de voiture «sur une chaîne de clés de style de déconnexion rapide afin qu’elle puisse être retirée de votre chaîne de clés principale tout en conduisant votre voiture».

Sur les experts

Kye Grisham est vice-président de l’approvisionnement et de la technologie automobile pour Christian Brothers Automotive Corporation.

Robert Hunter est un technicien certifié Master ASE et un instructeur de réparation de collision au North Montco Technical Career Center.