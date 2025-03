La raison pour laquelle une grande partie du bois d’Amérique vient du Canada

Nous nous sommes lancés dans un grand projet de rénovation au début de 2021, tout comme les prix du bois ont grimpé aux sommets de tous les temps. Soudain, les 2×4 se vendaient 16 $, alors qu’un an avant d’être inférieur à 4 $. Heureusement, nous n’avions besoin que d’une poignée d’entre eux, mais si nous avions construit toute une maison, cela aurait tellement augmenté les coûts que nous aurions dû supprimer tout le projet.

Maintenant qu’un tarif de 25% sur le bois du Canada se profile, cela entraînera-t-il un prix fou de bois fou? Dans une certaine mesure, c’est très probable, et voici pourquoi.

Où les États-Unis obtiennent-ils son bois?

En 2024, notre pays a obtenu environ 72% de son bois de ses propres forêts. Le reste était importé de divers pays, en particulier le Canada, à partir duquel nous avons acheté 28,1 millions de mètres cubes l’année dernière.

Selon le ministère américain du Commerce, le Canada représente 84,3% de toutes les importations de bois d’oeuvre, suivie par l’Allemagne (6,1%), la Suède (2,8%) et le Brésil (1,4%).

Pourquoi les États-Unis obtiennent-ils autant de son bois du Canada?

Nous comptons sur le bois du Canada parce que les États-Unis ne peuvent pas fournir suffisamment de bois souples pour répondre à sa propre demande, et le Canada est l’un des plus grands producteurs de bois souples au monde.

Bien qu’il puisse être possible de passer à l’importation de plus de bois d’autres pays, aucun n’a la grande capacité de production du Canada. En outre, les chaînes d’approvisionnement – en particulier pour le bois – sont complexes et coûteuses à changer, explique Frederik Laleicke, professeur adjoint et spécialiste de l’extension des produits du bois à la NC State University.

«Parce que le Canada borde directement les États-Unis, il fait partie intégrante du marché des matériaux de construction nord-américaine», dit-il. «En examinant l’histoire du bois de dimension, l’industrie a développé une logistique extrêmement efficace pour déplacer les journaux des forêts aux chantiers de construction, y compris la récolte, la transformation et le transport.»

Comment les tarifs sur le Canada ont-ils un impact sur le coût du bois?

Images onurdongel / getty

Tant que la demande de bois ne baisse pas, un tarif de 25% sur le Canada fera probablement du bois – et donc de nouvelles maisons et rénovations – plus chères car les entreprises américaines augmenteront le prix du bois d’origine canadienne pour compenser les tarifs.

«Nous avons vu quelque chose de similaire à ces troubles des prix pendant la pandémie Covid-19, au cours de laquelle l’offre de bois de bois tendre a diminué rapidement tandis que la demande est restée élevée», explique Laleicke. « Cela a fait augmenter les prix des bois tendres, et ce n’est qu’après que l’offre a augmenté que les prix ont considérablement baissé. »

Alors que les partisans des tarifs disent que les tarifs encouragent les entreprises américaines à investir dans la production locale, les économistes avertissent que même si cela se produit, les prix du bois augmenteront. Par exemple, le College of Natural Resources de l’Université de Caroline du Nord cite l’accord de bois de bois souple 2006 de la US-Canada, qui a permis aux provinces canadiennes d’ajouter des tarifs à leurs exportations américaines. Alors que cet accord était en vigueur (jusqu’en 2015), la production américaine a augmenté, tandis que l’importation des États-Unis de bois canadien en bois tendre a chuté de près de 8%. Mais, les économies ne sont pas allées aux constructeurs et aux acheteurs. Au lieu de cela, les producteurs américains ont gagné 1,6 milliard de dollars, tandis que les consommateurs américains ont versé 2,3 milliards de dollars supplémentaires pour l’accord.

Comment les tarifs sur le Canada auront-ils un impact sur les coûts du logement?

La majeure partie du bois de bois tendre que nous obtenons du Canada est utilisée dans la construction résidentielle et commerciale – et en 2023, 93% des nouvelles maisons résidentielles ont utilisé du bois tendre comme principal matériau de construction – de sorte que les tarifs sur le bois canadien auraient un impact sur le coût de nouvelles maisons. Selon la National Association of Home Builders (NAHB), probablement à hauteur de 15%. À son tour, cela onduira sur le marché du logement, augmentant également le coût des ventes de maisons et des locations existantes.

«Au cours des dernières années, les nouveaux prix des maisons ont déjà monté en flèche sur de nombreux marchés en raison de facteurs au-delà du juste coût du bois, ce qui rend la propriété de plus en plus inabordable pour les milléniaux et la génération Z», explique Laleicke.

À propos de l’expert

Frederik Laleicke est professeur adjoint et spécialiste de l’extension des produits du bois à la NC State University. Il enseigne également des ateliers sur la transformation du bois et visite régulièrement les sociétés de scieries et de produits en bois en Caroline du Nord et au-delà.

Sources