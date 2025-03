J’ai essayé un tapis de bain en pierre et ça m’a fait jurer de Terrycloth

Je suis toujours à la recherche des meilleurs tapis de bain. Avec deux adultes et cinq enfants vivant chez moi, nous traversons des dizaines de bains et de douches chaque semaine, donc trouver des accessoires de salle de bain durables est une priorité absolue. C’est pourquoi j’ai décidé d’essayer un tapis de bain à la mode. De plus, l’idée de laver les tapis de bain tous les deux jours est tout simplement écrasante.

Avantages: Les tapis de bain en pierre sec presque instantanément

Surface non glissée et support sans interruption

Entretien minimal

Étonnamment doux sur la peau et doux au toucher pour la pierre

Ajoute un flair moderne et à la mode aux salles de bains

Des centaines de notes de clients positives

Inconvénients: Plus cher que les tapis de bain en tissu

Couleurs limitées, bien que les nuances neutres existantes soient la plupart des salles de bains

Qu’est-ce qu’un tapis de bain Sutera Stone?

Chaque tapis de bain de pierre susera est fait de terre de diatomées légères et robustes qui absorbe rapidement l’humidité et l’écoule des pieds mouillés. Contrairement au TerryCloth et aux poly-mélanges détrempés, les tapis de bain en pierre gardent les sols aussi secs que possible. L’eau s’évapore presque instantanément lorsque vous montez sur la surface lisse du tapis.

Ces tapis ont également une conception en forme d’onde résistante au glissement qui vous maintient en sécurité. Malgré ce que vous pourriez imaginer un tapis de bain en pierre à ressentir, ils sont en fait doux au toucher et doux sur la peau.

SUTERA STONE BAIN MAT Caractéristiques

L’utilisation d’un tapis de bain en pierre ne pourrait pas être plus facile. Il suffit de le déballer, placez-le dans votre endroit préféré à côté d’une baignoire ou d’une douche et tour– Vous êtes prêt à partir. Lorsque vous sortez du bain ou de la douche, vous ressentirez une surface propre et sèche sous vos pieds. La réparation et la libération rapide de l’humidité maintient ces tapis antimicrobiens et plus hygiéniques que les options de tissu ou les tapis de bain en cèdre.

Sutera comprend un kit de sécurité et de nettoyage avec chaque tapis de bain. Le tapis résistant au glissement vient également avec chacun pour placer sous la surface de la pierre. Cela promet une expérience sans dérapage et sans glissement, peu importe à quel point vos pieds peuvent être mouillés. Et parce que les tapis de bain en pierre ne doivent jamais être jetés dans la lessive ou lavés vigoureusement, la marque comprend un outil de polissage. Tous les quelques mois, la couche supérieure de pierre est doucement polie, un peu comme utiliser un papier de verre fin ou un outil de polissage des ongles.

Comment nous avons testé le tapis de bain de pierre susera

J’ai été surpris par combien j’aimais utiliser le tapis Sutera – et à quelle vitesse je me suis engagé à sauter le TerryCloth. Sur la base du nom seul, je m’attendais à une surface dure du rock. Au lieu de cela, j’ai trouvé la surface de la diatomée pour ressentir plus un hybride de carreaux non polis et la texture quelque peu rebondissante du bois.

C’est un sentiment difficile à décrire sans l’avoir vécu, et je n’ai vraiment jamais ressenti rien d’autre. Cependant, la partie la plus importante de mon examen du tapis de bain en pierre est de savoir comment cela a fonctionné, cependant. Le dimanche soirs, nous sommes sujets à au moins une demi-douzaine de bains et de douches consécutives dans la salle de bain partagée des enfants. Un par un, ils sont sortis avec des petits corps mouillés, et au moment où le prochain gamin était prêt à sauter, le tapis était déjà sec.

Je ne peux pas dire avec certitude combien de temps, d’argent et de détergent que j’ai économisé depuis le passage à Stone, mais probablement un bon montant. Cependant, avoir moins de tâches et de maux de tête est inestimable. Même si je n’avais pas beaucoup d’enfants, ce tapis de bain serait incroyablement utile. Tout le monde peut apprécier l’éclaircissement d’une charge de travail à domicile et une salle de bain plus sûre et plus hygiénique.

Nous avons utilisé le tapis de bain SuterA Stone pendant un an

Le directeur de la rédaction Kelly Madison-Liebe a également testé le tapis de bain Sutera Stone. Après l’avoir utilisé pendant presque une année entière, elle dit qu’elle a toujours l’air aussi bonne que nouvelle et est tout aussi absorbante que le premier jour où elle l’a obtenu.

«Je n’ai pas du tout utilisé l’outil de ponçage, mais rien n’a jamais réussi, sauf l’eau. J’ai une très petite salle de bain, donc il n’y a de place pour qu’un tapis, et il se trouve directement devant les toilettes. «Il est vraiment assez absorbant et pas du tout du tout sur les pieds.»

Verdict final

J’adore mon tapis de bain de pierre Suraa et je me souviens à peine de la vie avant. L’entretien minimal, le design moderne élégant et une expérience sans glissement étaient suffisants pour me convaincre que j’en ai besoin pour les trois salles de bains de ma maison. Je vais ramasser quelques extras parce que ces meilleurs produits domestiques font des cadeaux de génie pour les nouveaux propriétaires.

Où acheter un tapis de bain de pierre susera

L’endroit principal pour obtenir un tapis de bain Surara Stone est le site Web de la marque, où il est offert en paquets d’un, deux ou trois tapis. La marque offre des réductions importantes avec des commandes plus importantes, il est donc logique d’en acheter un pour chaque salle de bain de votre maison. Vous pouvez également acheter le tapis de bain en pierre d’Amazon.